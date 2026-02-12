Παπαστράτος: Στα 95 χρόνια με βλέμμα στις 600 εκατ. εξαγωγές και 16 γραμμές παραγωγής
Παπαστράτος: Στα 95 χρόνια με βλέμμα στις 600 εκατ. εξαγωγές και 16 γραμμές παραγωγής
Νέα επένδυση 200 εκατ. ευρώ, ενεργειακή αναβάθμιση και 10 χρόνια IQOS στο επίκεντρο – Το μήνυμα Μαργώνη για το 2026 και τις διεθνείς ανακατατάξεις
Με φόντο τη συμπλήρωση 95 χρόνων λειτουργίας, η Παπαστράτος χαράσσει τον οδικό χάρτη της επόμενης ημέρας: περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στον Ασπρόπυργο, ώθηση στις εξαγωγές πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια και εμβάθυνση της στρατηγικής μετάβασης στα καινοτόμα προϊόντα χωρίς καύση.
«Σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε… την έναρξη της χρονιάς για τα 95 χρόνια της Παπαστράτος», ανέφερε ο CEO της εταιρείας, Γιώργος Μαργώνης, ανοίγοντας την χθεσινή εκδήλωση, σημειώνοντας ότι για τον ίδιο το 2026 σηματοδοτεί και «25 χρόνια στην εταιρεία».
