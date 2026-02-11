Η Metlen υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στον ιταλικό μηχανισμό Energy Release 2.0
Η Metlen υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στον ιταλικό μηχανισμό Energy Release 2.0
Η συμφωνία αφορά σε προμήθεια περίπου 2,4 TWh ενέργειας προς την Acciaieria Arvedi - Τα έργα θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν από το Renewables & Energy Transition Platform της Metlen
Η METLEN προχωρά σε συνεργασία με την Acciaieria Arvedi, έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς χάλυβα στην Ιταλία, υποστηρίζοντας την ένταξή της στον καινοτόμο μηχανισμό Energy Release 2.0. Ο μηχανισμός έχει θεσπιστεί από τον ιταλικό Διαχειριστή Ενεργειακών Υπηρεσιών (GSE) και στοχεύει στη στήριξη της βιομηχανικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών.
Η συμφωνία αφορά σε προμήθεια περίπου 2,4 TWh ενέργειας προς την Acciaieria Arvedi, εξασφαλίζοντας σταθερή και ανταγωνιστική τιμολόγηση, έναν κρίσιμο παράγοντα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες στο σημερινό, ασταθές ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού Energy Release 2.0, η METLEN θα αναπτύξει και θα θέσει σε λειτουργία περίπου 170 MW νέας εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος στην Ιταλία κατά την επόμενη τριετία. Τα έργα θα επωφεληθούν από σταθερή αμοιβή ύψους €65/MWh, η οποία διασφαλίζεται από τον GSE, μέσω του επονομαζόμενου και «ιταλικού μοντέλου».
