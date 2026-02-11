Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μουδιασμένη» η αγορά μετά τη στάση αναμονής του MSCI
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μουδιασμένη» η αγορά μετά τη στάση αναμονής του MSCI
Οι επενδυτές σταθμίζουν την απόφαση του διεθνούς οίκου να κρατήσει αμετάβλητη τη σύνθεση του βασικού δείκτη για τις ελληνικές μετοχές MSCI Greece Standard
Απώλειες καταγράφει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με την χθεσινοβραδινή στάση αναμονής του MSCI να τίθεται επί τάπητος. Σύμφωνα με αναλυτές, η απόφαση του διεθνούς οίκου να μείνει αμετάβλητη η σύνθεση του MSCI Greece Standard οφείλεται στο γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη μέχρι τα τέλη Μαρτίου η διαβούλευση για πιθανή επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/2), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,5% και διαπραγματεύεται στις 2.333,54 μονάδες. Σε περίπου 12 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.330,04 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.342,74 μονάδες.
Στα θετικά πρόσημα επέστρεψε χθες η Λεωφόρος Αθηνών έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε στην περιοχή των 2.350 μονάδων και μείωσε την απόσταση από τα πρόσφατα ρεκόρ των 2.400+ μονάδων. Η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026 ξεπερνά το +10%, με τις τράπεζες σε πρωταγωνιστικό ρόλο με «άλμα» άνω του +20% φέτος.
