Χωρίς αλλαγές ο MSCI Greece Standard: Αμετάβλητες οι οκτώ μετοχές του δείκτη

Με την Ελλάδα να βρίσκεται σε τροχιά μετάβασης προς τις ανεπτυγμένες αγορές, η αποψινή αναδιάρθρωση αποτελούσε ένα από τα τελευταία ορόσημα υπό το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών