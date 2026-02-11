Χωρίς αλλαγές ο MSCI Greece Standard: Αμετάβλητες οι οκτώ μετοχές του δείκτη
Με την Ελλάδα να βρίσκεται σε τροχιά μετάβασης προς τις ανεπτυγμένες αγορές, η αποψινή αναδιάρθρωση αποτελούσε ένα από τα τελευταία ορόσημα υπό το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών
Τέλος μπήκε στην αγωνία των επενδυτών, καθώς ο MSCI ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας αναθεώρησης (rebalancing) των δεικτών του, κρατώντας τελικά στάση αναμονής.
Με τα βλέμματα στραμμένα στην αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, ο διεθνής οίκος αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγές στη σύνθεση του MSCI Greece Standard, ήτοι του δείκτη που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου ξένων κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Με την Ελλάδα να βρίσκεται ήδη σε τροχιά μετάβασης προς τις ανεπτυγμένες αγορές, με ορίζοντα τον Αύγουστο του 2026, η αποψινή αναδιάρθρωση αποτελούσε ένα από τα τελευταία ορόσημα υπό το καθεστώς των αναδυόμενων αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός δείκτης απαρτίζεται από 8 μετοχές (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo), έχοντας προηγηθεί η αφαίρεση της Metlen τον περασμένο Νοέμβριο.
Πάντως, εφόσον επιβεβαιωθεί η ένταξη της χώρας μας στις αναπτυγμένες αγορές, η επόμενη ουσιαστική αναθεώρηση των δεικτών θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2026, βάσει των κριτηρίων που διέπουν την συγκεκριμένη κατηγορία.
