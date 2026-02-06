Νέα συμβόλαια ναυπήγησης 2+2 feeder containerships για τη Venergy του Βύρωνα Βασιλειάδη

Οριστικοποιήθηκαν τα option για τέσσερα πλοία 1.900 TEU στο κινεζικό ναυπηγείο Huangpu Wenchong – Στα έξι πλοία ανέρχεται πλέον το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας