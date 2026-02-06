Νέα συμβόλαια ναυπήγησης 2+2 feeder containerships για τη Venergy του Βύρωνα Βασιλειάδη
Οριστικοποιήθηκαν τα option για τέσσερα πλοία 1.900 TEU στο κινεζικό ναυπηγείο Huangpu Wenchong – Στα έξι πλοία ανέρχεται πλέον το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας
Σε περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της προχωρά η Venergy Maritime Limited, συμφερόντων Βύρωνα Βασιλειάδη, με την ενεργοποίηση των option για την κατασκευή δύο επιπλέον feeder containerships, ολοκληρώνοντας έτσι τη συμφωνία 2+2 πλοίων σε κινεζικό ναυπηγείο. Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, το συνολικό ναυπηγικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έξι πλοία.
Η επίσημη τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου στη Σαγκάη, μεταξύ της Huangpu Wenchong Shipbuilding, θυγατρικής του ομίλου China State Shipbuilding Corporation (CSSC), της China Shipbuilding Trading Co. (CSTC) και της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας. Η συμφωνία σηματοδοτεί την πλήρη ενεργοποίηση της πρώτης παραγγελίας της Venergy σε κινεζικό ναυπηγείο και επιβεβαιώνει τη διεύρυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής υψηλής προστιθέμενης αξίας.
