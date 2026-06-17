Η Αθήνα γίνεται στις 6 Ιουλίου το επίκεντρο του παγκόσμιου επιχειρείν με το M.O.RE Summit που διοργανώνει ο ΣΕΛΠΕ

Στην ίδια σκηνή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα βρεθούν η Jo Malone CBE, ο συνιδρυτής των Google Maps Lars Rasmussen, ο συνιδρυτής του Shazam Dhiraj Mukherjee και δεκάδες κορυφαίοι leaders από την Ελλάδα και τον κόσμο