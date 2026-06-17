Πενθήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο - Ένα ακόμη βήμα προς τις 2.500 μονάδες
Πενθήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο - Ένα ακόμη βήμα προς τις 2.500 μονάδες
Πάνω από τις 2.480 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, σε νέο υψηλό 17 ετών - Σε επίπεδα ρεκόρ η Eurobank, η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η HELLENiQ ENERGY
Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να αντισταθεί στον πειρασμό της κατοχύρωσης των βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) και παρέμεινε σε ανοδική τροχιά για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Ως εκ τούτου, ο Γενικός Δείκτης διεύρυνε το υψηλό 17 ετών και πλησίασε περαιτέρω προς τον επόμενο μεγάλο στόχο των 2.500 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (17/6) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 9,37 μονάδες ή +0,38% και έκλεισε στις 2.484,69 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.485,12 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.467,52 μονάδες. Αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.497,15 μονάδες της 19ης Νοεμβρίου 2009. Σημειώνεται ακόμη ότι το ΧΑ καταγράφει άνοδο +4,72% εντός του Ιουνίου και «τρέχει» με ρυθμό +17,16% φέτος.
Η Eurobank ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στον τραπεζικό κλάδο, κλείνοντας πάνω από τα 4,3 ευρώ και σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015), ενώ «κοιτάζει» με αξιώσεις και τα 4,4 ευρώ (επίπεδα Αυγούστου 2015). «Άλμα» κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανέβηκε στις παρυφές των 46 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό. Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ ξεπέρασε τα 23 ευρώ και ανανέωσε το υψηλό 18ετίας (Ιούνιος 2008), παραμένοντας σε ανοδική τροχιά για 10η συνεχόμενη μέρα. Ράλι και για την HELLENiQ ENERGY, η οποία βάζει «πλώρη» για τα 11 ευρώ (ρεκόρ 18,5 ετών – Ιανουάριος 2008).
Με το βλέμμα σε Fed στο εξωτερικό και ΑΔΜΗΕ στο εσωτερικό
Το διεθνές κλίμα επηρεάζεται θετικά από τη συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, εν όψει και των επίσημων υπογραφών για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που θα «σφραγίσει» το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών προσφέρει σημαντική στήριξη στη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και αμβλύνει τις πληθωριστικές ανησυχίες.
Η προσοχή της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στρέφεται πλέον στη Federal Reserve. Αν και το βασικό επιτόκιο αναμένεται να διατηρηθεί αμετάβλητο στο εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους επόμενους μήνες. Πρόκειται, δε, για την πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος καλείται να ανοίξει τα χαρτιά του εν μέσω επίμονων πληθωριστικών πιέσεων. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση του πετρελαίου απομακρύνει μεν το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, όμως η Fed αναμένεται να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για μειώσεις, «παγώνοντας» τις προσδοκίες για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
Στην εγχώρια επικαιρότητα, το ενδιαφέρον των αγοραστών διατηρείται υψηλό σε συγκεκριμένους κλάδους και τίτλους. Οι συστημικές τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο των συναλλαγών, αποτελώντας τον βασικό μοχλό της αγοράς. Παράλληλα, τα βλέμματα συγκεντρώνει ο ΑΔΜΗΕ καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, όσον αφορά την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ (στα 530 εκατ. ευρώ η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών), η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, με πηγές της αγοράς να επισημαίνουν ότι η ζήτηση έχει ήδη φθάσει έως και τέσσερις φορές το στοχευόμενο ποσό.
Η Πλαστικά Θράκης θα ανακοινώσει αύριο, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, το trading update για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Ideal Holdings θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή στους μετόχους να ξεκινά στις 24 Ιουνίου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι νωρίτερο από τον αρχικά αναμενόμενο προγραμματισμό του Ιουλίου. Παράλληλα, η Trade Estates θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο εναπομείναν καθαρό μέρισμα για την χρήση 2025, ύψους 0,0654 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή του να ξεκινά στις 24 Ιουνίου.
Μεικτή εικόνα στις διεθνείς αγορές
Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στη Wall Street, με την αμερικανική αγορά να προετοιμάζεται για την κρίσιμη απόφαση της Federal Reserve. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Dow Jones σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 52.000 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης επιμένει σήμερα με κέρδη +0,5%, ο S&P 500 ενισχύεται οριακά, ενώ ο Nasdaq χάνει -0,1%. Το θετικό κλίμα στις αγορές συντηρείται από την επίτευξη προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα στην Ελβετία την προσεχή Παρασκευή. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση της FOMC, την πρώτη υπό την ηγεσία του νέου προέδρου, Κέβιν Γουόρς. Αν και η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Γουόρς ενδέχεται να μην υποβάλει τη δική του πρόβλεψη στο τριμηνιαίο διάγραμμα (dot plot) της κεντρικής τράπεζας.
Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX, ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνουν πτώση μεταξύ -0,1% και -0,3%. Αρνητικός πρωταγωνιστής της ημέρας αναδεικνύεται η μετοχή της BMW, η οποία καταγράφει «βουτιά» σε χαμηλό 5ετίας. Η ισχυρή αυτή υποχώρηση πυροδοτήθηκε από την προειδοποίηση για τη μείωση της κερδοφορίας (profit warning) που εξέδωσε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αποδίδοντας την κάμψη στη μειωμένη ζήτηση από την αγορά της Κίνας, καθώς και στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (17/6) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 9,37 μονάδες ή +0,38% και έκλεισε στις 2.484,69 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.485,12 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.467,52 μονάδες. Αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.497,15 μονάδες της 19ης Νοεμβρίου 2009. Σημειώνεται ακόμη ότι το ΧΑ καταγράφει άνοδο +4,72% εντός του Ιουνίου και «τρέχει» με ρυθμό +17,16% φέτος.
Η Eurobank ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια στον τραπεζικό κλάδο, κλείνοντας πάνω από τα 4,3 ευρώ και σε νέο υψηλό 11 ετών (Νοέμβριος 2015), ενώ «κοιτάζει» με αξιώσεις και τα 4,4 ευρώ (επίπεδα Αυγούστου 2015). «Άλμα» κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανέβηκε στις παρυφές των 46 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό. Ταυτόχρονα, η ΔΕΗ ξεπέρασε τα 23 ευρώ και ανανέωσε το υψηλό 18ετίας (Ιούνιος 2008), παραμένοντας σε ανοδική τροχιά για 10η συνεχόμενη μέρα. Ράλι και για την HELLENiQ ENERGY, η οποία βάζει «πλώρη» για τα 11 ευρώ (ρεκόρ 18,5 ετών – Ιανουάριος 2008).
Με το βλέμμα σε Fed στο εξωτερικό και ΑΔΜΗΕ στο εσωτερικό
Το διεθνές κλίμα επηρεάζεται θετικά από τη συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου, εν όψει και των επίσημων υπογραφών για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που θα «σφραγίσει» το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών προσφέρει σημαντική στήριξη στη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και αμβλύνει τις πληθωριστικές ανησυχίες.
Η προσοχή της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας στρέφεται πλέον στη Federal Reserve. Αν και το βασικό επιτόκιο αναμένεται να διατηρηθεί αμετάβλητο στο εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τους επόμενους μήνες. Πρόκειται, δε, για την πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος καλείται να ανοίξει τα χαρτιά του εν μέσω επίμονων πληθωριστικών πιέσεων. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση του πετρελαίου απομακρύνει μεν το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, όμως η Fed αναμένεται να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για μειώσεις, «παγώνοντας» τις προσδοκίες για άμεση χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.
Στην εγχώρια επικαιρότητα, το ενδιαφέρον των αγοραστών διατηρείται υψηλό σε συγκεκριμένους κλάδους και τίτλους. Οι συστημικές τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο των συναλλαγών, αποτελώντας τον βασικό μοχλό της αγοράς. Παράλληλα, τα βλέμματα συγκεντρώνει ο ΑΔΜΗΕ καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, όσον αφορά την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ (στα 530 εκατ. ευρώ η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών), η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, με πηγές της αγοράς να επισημαίνουν ότι η ζήτηση έχει ήδη φθάσει έως και τέσσερις φορές το στοχευόμενο ποσό.
Η Πλαστικά Θράκης θα ανακοινώσει αύριο, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, το trading update για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Ideal Holdings θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή στους μετόχους να ξεκινά στις 24 Ιουνίου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι νωρίτερο από τον αρχικά αναμενόμενο προγραμματισμό του Ιουλίου. Παράλληλα, η Trade Estates θα διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο εναπομείναν καθαρό μέρισμα για την χρήση 2025, ύψους 0,0654 ευρώ ανά μετοχή, με την καταβολή του να ξεκινά στις 24 Ιουνίου.
Μεικτή εικόνα στις διεθνείς αγορές
Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στη Wall Street, με την αμερικανική αγορά να προετοιμάζεται για την κρίσιμη απόφαση της Federal Reserve. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Dow Jones σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 52.000 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης επιμένει σήμερα με κέρδη +0,5%, ο S&P 500 ενισχύεται οριακά, ενώ ο Nasdaq χάνει -0,1%. Το θετικό κλίμα στις αγορές συντηρείται από την επίτευξη προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα στην Ελβετία την προσεχή Παρασκευή. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση της FOMC, την πρώτη υπό την ηγεσία του νέου προέδρου, Κέβιν Γουόρς. Αν και η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Γουόρς ενδέχεται να μην υποβάλει τη δική του πρόβλεψη στο τριμηνιαίο διάγραμμα (dot plot) της κεντρικής τράπεζας.
Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3%, ενώ αντίθετα ο γερμανικός DAX, ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνουν πτώση μεταξύ -0,1% και -0,3%. Αρνητικός πρωταγωνιστής της ημέρας αναδεικνύεται η μετοχή της BMW, η οποία καταγράφει «βουτιά» σε χαμηλό 5ετίας. Η ισχυρή αυτή υποχώρηση πυροδοτήθηκε από την προειδοποίηση για τη μείωση της κερδοφορίας (profit warning) που εξέδωσε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αποδίδοντας την κάμψη στη μειωμένη ζήτηση από την αγορά της Κίνας, καθώς και στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει ολόκληρο τον ευρωπαϊκό κλάδο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών.
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