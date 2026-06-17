Πενθήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο - Ένα ακόμη βήμα προς τις 2.500 μονάδες

Πάνω από τις 2.480 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, σε νέο υψηλό 17 ετών - Σε επίπεδα ρεκόρ η Eurobank, η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η HELLENiQ ENERGY