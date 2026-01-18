Τι αλλάζει από φέτος στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών: Ποιοι και πώς γλιτώνουν το τεκμαρτό εισόδημα και τον φόρο από το πρώτο ευρώ
Τι αλλάζει από φέτος στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών: Ποιοι και πώς γλιτώνουν το τεκμαρτό εισόδημα και τον φόρο από το πρώτο ευρώ
Τα «δικαιολογητικά» που φέρνουν μειώσεις - Νέοι έως 25 ετών: μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ
Ριζική αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών επέρχεται το 2026, με κύρια «ελαφρυντικά» στοιχεία την ηλικία του φορολογούμενου και τα παιδιά του. Με τα νέα κριτήρια προβλέπεται μείωση ή και κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκομίζουν από εφέτος.
Η μεγάλη ανατροπή αφορά στις κατηγορίες των επαγγελματιών που μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα, υπό τον όρο ότι τεκμηριώνουν τη ιδιότητά τους ως δικαιούχοι.
Κερδισμένες άμεσα βγαίνουν έτσι -κι έναν χρόνο νωρίτερα από όλους τους άλλους- οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και στα επόμενα δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, η απαλλαγή για τις νέες μητέρες επαγγελματίες από το τεκμαρτό εισόδημα θα ισχύσει άμεσα από τα εισοδήματα του 2025 (δηλώσεις 2026) και όχι για τα εισοδήματα του 2026 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2027, όπως στους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει ότι μια επαγγελματίας που γέννησε το 2025 θα απολαύσει την εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα για τα έτη 2025, 2026 και 2027 (δηλώσεις 2026, 2027 και 2028), αλλά θα επωφεληθεί από τις νέες μειωμένες φορολογικές κλίμακες μόνο από το 2027 και μετά (για τα εισοδήματα του 2026 και εφεξής).
Για τα εισοδήματα που αποκτούν οι επαγγελματίες από 1/1/2026 και θα φορολογηθούν το 2027, η μεγαλύτερη ανατροπή αφορά τους νέους έως 25 ετών, οι οποίοι αποκτούν αφορολόγητο 20.000 ευρώ αντί φόρο από το πρώτο ευρώ που ίσχυε μέχρι 31/12/2025.
Για παράδειγμα, ένας 22χρονος γραφίστας ή προγραμματιστής με εισόδημα 18.000 ευρώ που πληρώνει φέτος και του χρόνου περίπου 2.660 ευρώ φόρο, από το 2027 (για εισοδήματα 2026) δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο. Εμμέσως έτσι το τεκμήριο καταργείται.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση νέου επαγγελματία 25 ετών με εισόδημα 20.000 ευρώ: σήμερα πληρώνει 3.100 ευρώ φόρο. Στο εκκαθαριστικό που θα λάβει το 2027 θα πάρει και επιστροφή άλλα 1.500 ευρώ.
Οι νέοι επαγγελματίες 26-30 ετών κερδίζουν επίσης σημαντικά, καθώς για το κλιμάκιο εισοδήματος 10.000-20.000 ευρώ ο συντελεστής καταρρέει στο 9% από 22%. Ενας 28χρονος λογιστής με εισόδημα 22.000 ευρώ εξοικονομεί περίπου 1.340 ευρώ από τον φόρο το 2027.
Νέοι έως 25 ετών: μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ
Νέοι 26-30 ετών: δραστική μείωση
