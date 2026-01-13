Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Εκτινάχθηκαν στα 52 δισ. οι προσφορές – Αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ

Υπερκαλύφθηκε κατά 12,5 φορές η έκδοση - Τεράστιο το επενδυτικό ενδιαφέρον - Μειώθηκε περίπου στο 3,46% το guidance για το κουπόνι