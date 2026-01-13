Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Εκτινάχθηκαν στα 52 δισ. οι προσφορές – Αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ
Υπερκαλύφθηκε κατά 12,5 φορές η έκδοση - Τεράστιο το επενδυτικό ενδιαφέρον - Μειώθηκε περίπου στο 3,46% το guidance για το κουπόνι
Tεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον σημειώθηκε για το ελληνικό 10ετές ομόλογο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 51 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να υπερκαλυφθεί κατά 12,5 φορές. Το Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ και θα καλύψει το 50% των δανειακών αναγκών της χώρας από 13 Ιανουαρίου.
Σε αυτό το κλίμα υποχώρησε και το κουπόνι του τίτλου στο mid swap +58 μονάδες βάσεις (δηλαδή περίπου 3,46%) έναντι του αρχικού guidance στην περιοχή του ms +60 με 65 μ.β. (περί του 3,48% με 3,53%).
Αξίζει, να σημειωθεί, ότι στις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων οι προσφορές υπερκάλυψαν στο πολλαπλάσιο το ζητούμενο ποσό, γεγονός, που ενίσχυσε τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι έξι διεθνείς τράπεζες (BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Morgan Stanley), οι οποίες έχουν ήδη διερευνήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και σήμερα προχωρούν -εκτός απροόπτου- στη διάθεση του ομολόγου, συγκεντρώνοντας προσφορές και διαμορφώνοντας την τελική τιμολόγηση για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους.
Σημειώνεται ότι το φετινό πρόγραμμα δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προβλέπει την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8 δισ. ευρώ το 2026, έναντι 7,5 δισ. ευρώ το 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής για συνεχή παρουσία στις αγορές, διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και περαιτέρω βελτίωση της καμπύλης αποδόσεων του ελληνικού χρέους.
Βάσει των προηγούμενων εκδόσεων, η κάλυψη του συγκεκριμένου ποσού αναμένεται να γίνει σχετικά εύκολα, δεδομένου και του έντονου ενδιαφέροντος των επενδυτών για ελληνικούς τίτλους. Θετικό παράγοντα συνιστά και το διεθνές επενδυτικό κλίμα, το οποίο παραμένει ευνοϊκό για τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, ενώ η Ελλάδα επωφελείται πλέον από την επενδυτική βαθμίδα και την σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών.
