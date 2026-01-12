Η Ελλάδα ετοιμάζει την πρώτη έκδοση ομολόγου για το 2026
Έξι τράπεζες ως ανάδοχοι για το νέο 10ετές ομόλογο
Η Ελλάδα ανέθεσε σε έξι τράπεζες τον ρόλο των κοινών αναδόχων (joint lead managers) για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση κρατικού χρέους της χώρας για το 2026.
Ειδικότερα, η Ελλάδα προσέλαβε ως αναδόχους την BofA Securities, την BNP Paribas, την Deutsche Bank, την Goldman Sachs, την JP Morgan και την Morgan Stanley.
Η έκδοση του ομολόγου θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΔΔΗΧ στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, αναφέρει το δημοσίευμα.
Πηγή: newmoney.gr
