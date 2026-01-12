Η Ελλάδα ετοιμάζει την πρώτη έκδοση ομολόγου για το 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
10ετές ομόλογο ΟΔΔΗΧ

Η Ελλάδα ετοιμάζει την πρώτη έκδοση ομολόγου για το 2026

Έξι τράπεζες ως ανάδοχοι για το νέο 10ετές ομόλογο

Η Ελλάδα ετοιμάζει την πρώτη έκδοση ομολόγου για το 2026
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ελλάδα ανέθεσε σε έξι τράπεζες τον ρόλο των κοινών αναδόχων (joint lead managers) για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση κρατικού χρέους της χώρας για το 2026.

Ειδικότερα, η Ελλάδα προσέλαβε ως αναδόχους την BofA Securities, την BNP Paribas, την Deutsche Bank, την Goldman Sachs, την JP Morgan και την Morgan Stanley.

Η έκδοση του ομολόγου θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΔΔΗΧ στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πηγή: newmoney.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης