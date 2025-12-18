Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οι στρεβλώσεις που διατηρούν χαμηλά τα επιτόκια καταθέσεων

Τι αποκαλύπτει η ενδιάμεση έκθεση για τη συγκέντρωση της αγοράς, την καθυστερημένη μετακύλιση των αυξήσεων της ΕΚΤ και τα μέτρα που μπορούν να πιέσουν τις τράπεζες για καλύτερες αποδόσεις στους καταθέτες