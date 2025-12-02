«Πράσινο φως» από ESM και EFSF στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακού δανείου €5,29 δισ.

Οι παραιτήσεις και η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων χορηγήθηκαν ως απάντηση σε επίσημο αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση, που πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο της GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, για ένα συνολικό ποσό 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.Η GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισεκατομμύρια παραμένουν επί του παρόντος εκκρεμή.Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF έλαβε χώρα το 2024.