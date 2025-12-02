«Πράσινο φως» από ESM και EFSF στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακού δανείου €5,29 δισ.
«Πράσινο φως» από ESM και EFSF στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακού δανείου €5,29 δισ.
Είναι η τρίτη πρόωρη αποπληρωμή που κάνει η χώρα μας
Τον δρόμο για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα ανοίγουν με τις αποφάσεις τους ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
Η νέα απόφαση την οποία ανακοίνωσαν την Τρίτη το απόγευμα αφορά την παραίτηση (waiver) από την υποχρέωση της Ελλάδας για αναλογική πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ESM/EFSF, σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).
Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι:
- επιτρέπεται η πρόωρη αποπληρωμή: η παραίτηση αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε μια τρίτη πρόωρη αποπληρωμή δανείων GLF (του πρώτου προγράμματος στήριξης του 2010), συνολικού ύψους 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας χρήματα από έναν ειδικό λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής.
- βελτίωση του χρέους: Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ESM, Pierre Gramegna, η κίνηση αυτή στέλνει «ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας».
- δεν απαιτείται αναλογική αποπληρωμή: χάρη στην «παραίτηση» (waiver) η Ελλάδα δεν υποχρεούται να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή προς τον ESM και τον EFSF, κάτι που θα ήταν υποχρεωτικό σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες.
Ουσιαστικά, η απόφαση διευκολύνει την Ελλάδα να μειώσει περαιτέρω το χρέος της προς την GLF (στην οποία εκκρεμούν 31,6 δισ. ευρώ από τα συνολικά 52,9 δισ. που είχε λάβει στο Α’ Μνημόνιο του 2010) χωρίς να αναγκαστεί να επιβαρυνθεί με ταυτόχρονη αποπληρωμή προς τον ESM/EFSF.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ESM και του EFSF αναφέρει τα εξής:
«Ο ESM και ο EFSF παραιτούνται από την υποχρέωση αποπληρωμής της Ελλάδας, επιτρέποντας μια τρίτη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF»
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής δανείων ESM/EFSF σε σχέση με μια πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων (σσ: εννοεί το περιβόητο «μαξιλαράκι» των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους που «κλειδώθηκε» σε λογαριασμό της ΤτΕ) ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για τη διενέργεια αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.
Σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες ESM και EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών της GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρασχέθηκε στο πλαίσιο των διευκολύνσεων ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο”.
Ωστόσο, χάρη στις παραιτήσεις που παραχωρήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF ("waiver") , η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανέναν από τους δύο θεσμούς».
O Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF Pierre Gramegna, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτιούμενη δημοσιονομική θέση της χώρας. Ο ESM και ο EFSF παραμένουν δεσμευμένοι να υποστηρίζουν τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους».
Η νέα απόφαση την οποία ανακοίνωσαν την Τρίτη το απόγευμα αφορά την παραίτηση (waiver) από την υποχρέωση της Ελλάδας για αναλογική πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του ESM/EFSF, σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).
Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι:
- επιτρέπεται η πρόωρη αποπληρωμή: η παραίτηση αυτή επιτρέπει στην Ελλάδα να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες σε μια τρίτη πρόωρη αποπληρωμή δανείων GLF (του πρώτου προγράμματος στήριξης του 2010), συνολικού ύψους 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας χρήματα από έναν ειδικό λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων που δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής.
- βελτίωση του χρέους: Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ESM, Pierre Gramegna, η κίνηση αυτή στέλνει «ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας».
- δεν απαιτείται αναλογική αποπληρωμή: χάρη στην «παραίτηση» (waiver) η Ελλάδα δεν υποχρεούται να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή προς τον ESM και τον EFSF, κάτι που θα ήταν υποχρεωτικό σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες.
Ουσιαστικά, η απόφαση διευκολύνει την Ελλάδα να μειώσει περαιτέρω το χρέος της προς την GLF (στην οποία εκκρεμούν 31,6 δισ. ευρώ από τα συνολικά 52,9 δισ. που είχε λάβει στο Α’ Μνημόνιο του 2010) χωρίς να αναγκαστεί να επιβαρυνθεί με ταυτόχρονη αποπληρωμή προς τον ESM/EFSF.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ESM και του EFSF αναφέρει τα εξής:
«Ο ESM και ο EFSF παραιτούνται από την υποχρέωση αποπληρωμής της Ελλάδας, επιτρέποντας μια τρίτη πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF»
Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής δανείων ESM/EFSF σε σχέση με μια πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε επίσης τη χρήση κεφαλαίων από τον ειδικό λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων (σσ: εννοεί το περιβόητο «μαξιλαράκι» των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους που «κλειδώθηκε» σε λογαριασμό της ΤτΕ) ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, για τη διενέργεια αυτής της πρόωρης αποπληρωμής.
Σύμφωνα με τις δανειακές συμφωνίες ESM και EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών της GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρασχέθηκε στο πλαίσιο των διευκολύνσεων ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο”.
Ωστόσο, χάρη στις παραιτήσεις που παραχωρήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF ("waiver") , η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανέναν από τους δύο θεσμούς».
O Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF Pierre Gramegna, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ένα ακόμη θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντικατοπτρίζει τη βελτιούμενη δημοσιονομική θέση της χώρας. Ο ESM και ο EFSF παραμένουν δεσμευμένοι να υποστηρίζουν τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους».
Οι παραιτήσεις και η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων χορηγήθηκαν ως απάντηση σε επίσημο αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση, που πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο της GLF που λήγουν εντός του 2033 και του 2041, για ένα συνολικό ποσό 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.
Η GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισεκατομμύρια παραμένουν επί του παρόντος εκκρεμή.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF έλαβε χώρα το 2024.
Η GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα, που συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης, ύψους 52,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισεκατομμύρια παραμένουν επί του παρόντος εκκρεμή.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων GLF έλαβε χώρα το 2024.
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο
Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη
Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
«Γύρισα το κάθισμα και απλά τράβηξα το παιδί» λέει η μητέρα από το Ηράκλειο που γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο
Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, η Ρωσία είναι έτοιμη
Ο υπερτουρισμός «σκοτώνει» τη Νάπολη: Η πόλη μετατρέπεται σε... θεματικό πάρκο Μαραντόνα, η Καμόρα αφήνει τα ναρκωτικά για τα Airbnb και τα ενοίκια αυξάνονται 40%
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα