Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ: Ποιοι μένουν εκτός από την πληρωμή

Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, πρέπει να έχει καταβληθεί από τον εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα το Δώρο Χριστουγέννων 2025. Όσοι εργοδότες το καταβάλλουν μετά την προθεσμία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις και πρόστιμα.Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό των ΓΣΕΕ/ΚΕΠΕΑ, το δώρο παραγράφεται μετά από 5 χρόνια, βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 250, παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.