Σταύρος Θεοδωράκης στον Δανίκα: Γιατί δεν έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα

Σκηνή 5η



«Σταύρο, συνεχίζουν να μας ψεκάζουν»

Σκηνή 6η



«Υπερήφανος για τις Πρέσπες»

Σκηνή 7η



«Στην Ελλάδα συμβιβασμός ίσον προδοσία»

Σκηνή 8η



«Δεν κάλεσα πολιτικούς»

Επίλογος



«Στην πολιτική μπήκα μόνος μου»

Είναι μερικά από τα ζητήματα που όλους μάς έχουν απασχολήσει.Προφανώς, είναι ίσως το πιο σημαντικό διαχρονικό πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι μόνο ότι δεν γεννάμε, αλλά γεννάμε και ανισομερώς. Εδώ όμως υπάρχει μια εγκατάλειψη ορεινών περιοχών, νησιωτικών περιοχών, που σημαίνει ότι αυτά τα μέρη θα εξαφανιστούν. Σχολεία με δύο μαθητές, γυμνάσια με έναν μαθητή, λύκεια με έναν μαθητή. Δυστυχώς, η τοξικότητα της πολιτικής ζωής δεν επιτρέπει να κάτσουν δέκα σοβαροί άνθρωποι να πουν πώς θα το αντιμετωπίσουμε.10%-15%.Πιστεύουν ότι όλα είναι συνωμοσίες, όλα είναι του διαβόλου. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα ψεκασμένων - και δεξιών και αριστερών και κεντρώων. Παντού θα τους βρεις. Εχω βρει άνθρωπο που νόμιζα ότι είναι πολύ σοβαρός και μια μέρα προχωράμε και κοιτάει προς τα πάνω και μου λέει: «Κοίτα, ρε Σταύρο, συνεχίζουν να μας ψεκάζουν, βλέπεις τα αεροπλάνα;». Και τρελάθηκα...Προφανώς. Ψήφισα υπέρ και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό. Γιατί, εσύ είδες να έχει γίνει καμιά εισβολή να μας πάρουν τη Θεσσαλονίκη; Ολοι αυτοί που λέγανε, που κάνανε διαδηλώσεις, εκκλησιαστικοί παράγοντες... τι τους κόφτει; Ας ασχοληθούν με τις δικές τους υποθέσεις - εκκλησιαστικοί παράγοντες, βουλευτές, για να κερδίσουν ψήφους. Τι μας απειλεί; Ενα αδύναμο κράτος χωρίς στρατό; Και είναι ένα από τα ολέθρια λάθη της πασοκικής διακυβέρνησης το πρόβλημα της Βόρειας Μακεδονίας. Ποιοι έκαναν το εμπάργκο τότε; Ο Παπανδρέου. Τότε χάθηκε, μου λένε φίλοι διπλωμάτες, όλο το διπλωματικό φορτίο της χώρας.ΣΤ.Θ.: Ναι, το έκανε με την πίεση της Ευρώπης. Γιατί η Ευρώπη ήθελε να κλείσει το βαλκανικό μέτωπο και τη διείσδυση της Ρωσίας στα Βαλκάνια. Οταν μας φώναξαν, αρχηγός κόμματος ήμουν τότε, μας είπαν ότι αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορούμε να έχουμε μία χώρα έρμαιο σκοτεινών κύκλων, είτε μιλάμε για αλβανικό εθνικισμό, είτε για βουλγαρικό εθνικισμό, είτε για ρωσική διείσδυση.Εδώ το παιχνίδι το χάνουμε στα Βαλκάνια, να ξέρεις. Γιατί πήγα στα Τίρανα και απέναντι από το Προεδρικό Γραφείο, το Μαξίμου τους ας πούμε, βλέπω μια τουρκική σημαία που ήταν όση το μέγαρο. Και λέω: «Παιδιά, τι είναι αυτό;». Μου λένε: «Η Στρατιωτική Διοίκηση της Τουρκίας στα Τίρανα». Η Αλβανία που έφαγε ψωμί από εμάς, και μας βοήθησαν οι άνθρωποι, ξαναχτίσανε κάποια χωριά, ήρθαν δουλευταράδες, αντί να τους προσεταιριστούμε και να δημιουργήσουμε μια αδελφική σχέση με την Αλβανία, ούτε εκεί τα καταφέραμε. Και σήμερα η Αλβανία, σε μεγάλο μέρος, παίζει ένα παιχνίδι της Τουρκίας. Εμείς το χάσαμε.Στους εξοπλισμούς; Προφανώς, με τη σύμφωνη γνώμη αρκετά μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος. Αλλά στα εθνικά θέματα είμαστε κάθε χρόνο και χειρότερα.Η συμφωνία που πήγε να κλείσει ο Σημίτης με τους Τούρκους για το Αιγαίο σήμερα φαντάζει ιδανική. Στο Κυπριακό δεν είναι κάθε πέρσι και καλύτερα; Θυμάσαι τι μας παραχωρούσαν; Με το Σχέδιο Ανάν θα έμεναν κάποιες εκατοντάδες Τούρκοι στρατιώτες. Και είπε τότε ο συχωρεμένος Κύπριος Πρόεδρος: «Δεν θα επιτρέψω να μείνουν για δέκα χρόνια Τούρκοι στο νησί». E, και είναι τώρα μεραρχίες. Κάθε χρόνο και χειρότερα στα εθνικά. Εάν δεν τολμήσουμε να πάμε σε κάποιους συμβιβασμούς... Αν πεις τη λέξη «συμβιβασμός» στην Ελλάδα, είσαι προδότης. Ποια χώρα προχώρησε χωρίς συμβιβασμό; Προχώρησαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία; Παντού υπάρχουν συμβιβασμοί.Οχι, είμαι υπέρ του Καραμανλή του γέρου, που πολύ εύστοχα είχε πει ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Και δεν είναι ελληνική λίμνη όχι γιατί δεν θα το δεχτεί η Τουρκία, αλλά γιατί δεν το δέχονται οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι. Κανείς δεν δέχεται ότι θα πρέπει να δείχνει χαρτιά για να περάσει στο Αιγαίο. Το Αιγαίο σε πολύ μεγάλο τμήμα γύρω από τα νησιά μας είναι απολύτως ελληνικό, αλλά έχει και κάποια νερά που είναι διεθνή, υπάρχουν κάποια νερά που είναι της Τουρκίας, μιας χώρας μεγάλης που έχει κι αυτή κάποια δικαιώματα στο Αιγαίο, έτσι είναι τα πράγματα.Βέβαια. Και είναι μοναδική, ευτυχώς, η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τώρα ο Χρυσοχοΐδης να μη σκοτωνόμαστε έτσι, άνευ λόγου. Είναι φοβερό κάθε μέρα να χάνουμε νέους... Κι έχουμε κι εμείς, οι δημοσιογράφοι, μια ευθύνη. Σκοτώνεται ένα παλικάρι σε τροχαίο με τη μηχανή του, χωρίς κράνος, μεθυσμένο, 3 το πρωί. Και έγραψαν στον τοπικό Τύπο διθυράμβους για το παλικάρι που ήθελε να το πάρει ο Θεός!Εκανα μια εκπομπή και είπα «αυτό το δυστύχημα έγινε γιατί δεν φόραγε ζώνη το ζευγάρι» ή «σε αυτό το δυστύχημα δεν φορούσε κράνος» και μου λένε: «Είναι προσβολή νεκρού». Δεν είναι προσβολή νεκρού, είναι να κάνουμε συνείδηση ότι όλα αυτά που ζούμε δεν είναι μαγκιά, είναι θάνατος.Σε μεγάλο βαθμό έχεις δίκιο. Τα ποσοστά γυναικοκτονιών στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι μεγαλύτερα κατά μέσο όρο από τις γυναικοκτονίες στην Ελλάδα. Πρέπει να παίρνουμε μέτρα, πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχει μια συνείδηση...Ποτέ.Κακή κουβέντα προφανώς έχω πει, όπως και μου έχουν πει. Εχουμε ζήσει πάθη, έχουμε ζήσει έντονους χωρισμούς, όλοι μας. Μην υποκρινόμαστε. Αλλά άλλο αυτό κι άλλο να έχεις χτυπήσει.Θα γίνει στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στη Σίνα, 19.30. Θα έχει ζεστά κάστανα από την Κρήτη και τσικουδιές μετά. Δεν κάλεσα πολιτικούς γιατί -θα μου επιτρέψεις να το πω ξεκάθαρα- έχω βαρεθεί την... πασαρέλα των πολιτικών όταν παρουσιάζεται ένα βιβλίο. Πάνε όλοι παντού, δίνουν συγχαρητήρια, κάνουν και μια δήλωση στους δημοσιογράφους για ό,τι θέμα απασχολεί τους ίδιους, άσχετο με το βιβλίο. Επειδή, λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν και οι πολιτικοί για να δουν τα διαχρονικά μας λάθη συγκεντρωμένα, λέω σε φίλους και μη φίλους πολιτικούς: «Δεν θα εξιλεωθείτε ερχόμενοι εκεί. Προτιμώ να σας το στείλω δωρεάν να το διαβάσετε, παρά να έρθετε και να μου σφίξετε το χέρι και να μην το διαβάσετε».Θεωρώ ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο αργά απ’ όσο αντέχει πραγματικά η κοινωνία. Πιστεύω ότι και ο Μητσοτάκης, όπως και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί στο παρελθόν, ο Σημίτης επί παραδείγματι -το λέω γιατί είναι ένα αντίπαλο δέος-, δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία στη γνώμη του κόμματός του παρά στη γνώμη της κοινωνίας. Επικρατεί μια άποψη «ας έχω τους δικούς μου καλά και μετά τους άλλους τούς πείθω». Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη πολιτικά. Σημασία έχει ένας ηγέτης να απευθύνεται πάντα στους πολίτες στο σύνολό τους και όχι στο κομματικό δυναμικό.Προβοκάρεις τώρα, θα μπορούσε να με φωνάξει και κάποιος άλλος, θα μπορούσε και ο Κυριάκος...Κάνεις λάθος, σε διαβεβαιώ. Αλλά έχω αρνηθεί, γιατί με έχουν προσεγγίσει μετά την αποχώρησή μου από την πολιτική, δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψω.Δ.Δ.: Ποτέ μη λες ποτέ.Με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ δεκανίκια ούτε στη δημοσιογραφία, ούτε στην πολιτική. Οταν θέλησα να μπω στην πολιτική, το έκανα μόνος μου. Μόνος μου, με τους Ποταμίσιους φίλους μου. Δεν θα μπω στην πολιτική.