e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τις 28 Νοεμβρίου
Το ποσό των 2.755.486.523,97 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 5.547.310 δικαιούχων έως την Παρασκευή - Συνεχίζονται οι πληρωμές
Συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν κατά την περίοδο 24 έως 28 Νοεμβρίου σε 5.547.310 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
•Στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.
•Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025.
•Στις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών.
•Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
•Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ.
•Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
•18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
•14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
•19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
•1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
•83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
