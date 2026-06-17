Άλεκ Πίτερς: Το χαμογελαστό παιδί από το Ιλινόις με τα δολοφονικά σουτ που ορκίστηκε «κόκκινος για πάντα»

Το παιδί από το Ιλινόις



Από την Μόσχα στον Πειραιά



Η μυθική χρονιά, το εστιατόριο και το τελευταίο αντίο

Πριν από λίγες ημέρες εθεάθη να βολτάρει στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του Μάντισον η οποία περιμένει το δεύτερο παιδί τους και την τρίχρονη κόρη τους, λίγο πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.Μετά θα μετακομίσουν στο Μιλάνο, αφού ο Πίτερς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τα χρώματα της «Armani» στο Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα.Παρότι δεν είπε τίποτε είναι σίγουρο ότι πέρασε από το μυαλό του η σκέψη για το πως θα νιώσει όταν θα επιστρέψει στο ΣΕΦ για να παίξει ως αντίπαλος του Ολυμπιακού με την νέα του ομάδα. Αυτό θα είναι μάλλον το πιο δύσκολο βράδυ της καριέρας του.Μεγαλώνοντας σε μια μικρή πόλη του Ιλινόις, ο γεννημένος στις 13 Απριλίου του 1995 Άλεκ Πίτερς, έδειξε από μαθητής γυμνασίου ακόμη την κλίση του στο μπάσκετ, ενώ ψήλωνε κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει τα 2.06 μέτρα.Όταν κλήθηκε να επιλέξει κολέγιο απέρριψε αυτά της Βοστόνης, του Μισούρι και του Τενεσί επιλέγοντας το Βαλπαραϊσο στην πολιτεία της Ιντιάνα.Έβγαλε μάτια με την απόδοσή του την πρώτη σεζόν, διαθέτοντας αυτό το φονικό τρίποντο και εξακολούθησε να «σκοτώνει» τις αντίπαλες άμυνες μέχρι το 2017, όταν οι Phoenix Suns τον επέλεξαν στο Νο 54 του ντραφτ.Πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στην ομάδα στις 18 Οκτωβρίου του 2017 απέναντι στους Portland Trail Blazers, αλλά το μέλλον του δεν έμελλε να γραφτεί στο NBA.Ίσως γι αυτό όταν ρωτήθηκε πέρυσι σε μια συνέντευξη για το επίσημο site του Ολυμπιακού για το ποιο είναι το πιο τρελό μπασκετικό του όνειρο δήλωσε χαλαρά: «Στο πιο τρελό μπασκετικό μου όνειρο, θα ήθελα να παίξω την ημέρα των Χριστουγέννων στο NBA. Αυτός ο αγώνας ήταν πάντα το όνειρό μου».Το καλοκαίρι του 2018 τον ανακαλύπτει ο Δημήτρης Ιτούδης, προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και πείθει τον 23χρονο τότε Άλεκ να αφήσει το ΝΒΑ για την παγωμένη Μόσχα.«Δεν ήρθε μια πρόταση απο οποιαδήποτε ομάδα...Ο κόουτς Ιτούδης μου είχε πει “θέλω κάποιον σαν εσένα’’» είχε δηλώσει για την συγκεκριμένη μεταγραφή, η οποία του χάρισε την πρώτη του Ευρωλίγκα.Μετά την Ρωσία ακολουθεί την επόμενη σεζόν η Ανατολού Εφές, ενώ το 2020 παίρνει σειρά η Μπασκόνια που εντάσσει στο δυναμικό της τον ήρεμο Αμερικανό.Δυο χρόνια μετά στις 10 Ιουλίου του 2022 ο Άλεκ Πίτερς τα βρίσκει σε όλα με τον Ολυμπιακό, υπογράφει διετές συμβόλαιο και εντάσσεται στην ομάδα που έμελλε να σημαδέψει την μπασκετική διαδρομή του.Στον Πειραιά ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον επέλεξε κυρίως για να του δώσει λύσεις στο περιφερειακό σουτ, όμως η «έκρηξη» του Βεζένκοφ έδωσε σταδιακά στον Αμερικανό τον ρόλο της «ρεζέρβας», να αλλάζει δηλαδή τον Σάσα.Ο Πίτερς δεν είπε τίποτε, δεν παραπονέθηκε και συνέχισε να σκοράρει όποτε πάταγε στο παρκέ αποδεικνύοντας τη κλάση του και όταν ο Βεζένκοφ έφυγε για το NBA έγινε πάλι το πρώτο βιολί.Η επιστροφή του Βεζένκοφ στη ομάδα άλλαξε τα δεδομένα αλλά ο ήσυχος Αμερικανός δέχτηκε χωρίς παράπονο το τετελεσμένο και συνέχισε να δουλεύει και να σκοράρει, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ψάξει λύσεις ώστε να χωρέσει Βεζένκοφ και Πίτερς στην πεντάδα.Εν αντιθέσει με την πλειοψηφία των συμπαικτών του ο Άλεκ δεν είναι φαν του έξω, αλλά προτιμάει πιο χαλαρές στιγμές, κυρίως στο σπίτι με την οικογένεια.Η λατρεία του για την μαγειρική την οποία έχει και η σύζυγός του εκφράζεται με νέες συνταγές όπως είχε πει σε συνέντευξή του: «Πάντα προσπαθούμε να βάζουμε την έμπνευσή μας στα πιάτα και τα γεύματά μας, ενώ μας αρέσει πολύ να ψωνίζουμε από παντοπωλείο».Τελικά αυτό το χόμπι κατέληξε πέρσι σε ένα νέο εστιατόριο που άνοιξε ο Πίτερς στο Μικρολίμανο δίπλα από το εμβληματικό «Βαρούλκο» του Λευτέρη Λαζάρου.Ονομάστηκε «25» από το νούμερο της φανέλας του και σε αυτό-προηγήθηκε φυσικά η Λιόλιου-γιόρτασε η ομάδα με ένα δείπνο την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.Εκεί, όπου σε δύο αγώνες ο Άλεκ Πίτερς «σκότωσε» αρχικά στον ημιτελικό την Φενέρμπαχτσε με 17 πόντους και 100% ευστοχία σε όλα τα σουτ (4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα).Στον τελικό κόντρα στην Ρεάλ έβαλε άλλους 16 με 4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 5/5 βολές αποδεικνύοντας ότι είναι ένας δεινός σουτέρ που δεν διστάζει να πάρει την ευθύνη όταν η μπάλα καίει.Τώρα ένιωσε ότι ήρθε η ώρα να κάνει ένα άλλο βήμα και συγκινησιακά φορτισμένος στο βίντεο που ανέβασε αποχαιρέτησε το λιμάνι της καρδιάς του και δήλωσε για πάντα κόκκινος!