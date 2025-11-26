Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Κλειστά τα σχολεία στην Κέρκυρα - Κολυδάς και Καλλιάνος προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών έως και το Σάββατο - Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία «Adel», η οποία από σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου αρχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται Πέμπτη και Παρασκευή.
Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στην κεντρική και στη νότια Κέρκυρα μετά από απόφαση των δήμων λόγω της κακοκαιρίας. Κλειστό θα παραμείνει και το Πανεπιστήμιο στο νησί. Χθες το απόγευμα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας μετά και την πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν στο νησί.
Έντονα φαινόμενα από σήμερα – Ποιες περιοχές πλήττονταιΉδη από την Τρίτη εκδηλώθηκαν έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί ότι σήμερα Τετάρτη τα φαινόμενα θα ενταθούν περαιτέρω καθώς η κακοκαιρία «Adel» επεκτείνεται ανατολικότερα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Διαπόντιους, Παξούς και Ήπειρο, ενώ από το απόγευμα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το βράδυ, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Μακεδονία. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, η Τετάρτη αποτελεί το μεταβατικό στάδιο πριν από την κορύφωση της κακοκαιρίας.
🎯Η κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από την Κεντρική Μεσόγειο και φέρνει την κακοκαιρία #ADEL την Πέμπτη και την Παρασκευή.— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025
✅Λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στο @Starchannelnew1 #κακοκαιρία #AdelStorm@CivPro_GR @EMY_HNMS @duthnac pic.twitter.com/oVzFPbvKRD
Στο έκτακτο δελτίο της, η ΕΜΥ επιβεβαιώνει ότι το σύστημα «Adel» θα συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη και την Παρασκευή, συνοδευόμενες από πολύ ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Από την Κυριακή, το σύστημα αναμένεται να μετακινηθεί ανατολικά, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση του καιρού.
⚠️⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025
☑️Μπορεί η νέα επιδείνωση του καιρού να ξεκίνησε σήμερα, όμως το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής… pic.twitter.com/ate8L3Tgr3
Ο καιρός σήμεραAρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 27 ΝοεμβρίουΣτα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.
Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας
Εκ νέου συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
