ΑΔΜΗΕ: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών και σε ρόλο περιφερειακού παίκτη
ΑΔΜΗΕ: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών και σε ρόλο περιφερειακού παίκτη
Δάνειο 1 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου- Μέχρι τα τέλη του μήνα θα υποβληθεί το σχετικό αίτημα από το διαχειριστή
Από την ολοκλήρωση των μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων έως τη συμμετοχή σε μεγάλα εμβληματικά διεθνή έργα, ο ΑΔΜΗΕ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης με παρουσία σε στρατηγικά έργα διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσαν χθες οι διοικήσεις του ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 530 εκατ. ευρώ που ολοκληρώνεται αύριο Πέμπτη 18 Ιουνίου. Σημαντική ώθηση στην έκδοση δίνει και η συμμετοχή της Capital World Investors, επενδυτικού βραχίονα της Capital Group, ως cornerstone investor. Η εταιρεία έχει δεσμευθεί, υπό συγκεκριμένους όρους, να συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά με ποσό έως 70 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Η διοίκηση του Διαχειριστή περιέγραψε έναν οργανισμό που σφραγίζει έναν ιστορικό κύκλο επενδύσεων στο εγχώριο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εξελίσσεται σταδιακά σε περιφερειακό ενεργειακό παίκτη, με παρουσία σε μεγάλα έργα διασύνδεσης και αυξανόμενη απήχηση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
«Ο ΑΔΜΗΕ έχει πλέον ενηλικιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων roadshows στο Λονδίνο και των επαφών με ξένα επενδυτικά κεφάλαια διαπιστώθηκε ότι ο ελληνικός Διαχειριστής βρίσκεται πλέον «στο ραντάρ» μεγάλων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον κλάδο των ενεργειακών δικτύων. Η αυξημένη αυτή κινητικότητα συνδέεται και με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς στις Βρυξέλλες προετοιμάζεται νέο επενδυτικό πακέτο που θα μπορούσε να κινητοποιήσει επενδύσεις έως και 1 τρισ. ευρώ στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
«Ο ΑΔΜΗΕ έχει πλέον ενηλικιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των πρόσφατων roadshows στο Λονδίνο και των επαφών με ξένα επενδυτικά κεφάλαια διαπιστώθηκε ότι ο ελληνικός Διαχειριστής βρίσκεται πλέον «στο ραντάρ» μεγάλων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον κλάδο των ενεργειακών δικτύων. Η αυξημένη αυτή κινητικότητα συνδέεται και με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς στις Βρυξέλλες προετοιμάζεται νέο επενδυτικό πακέτο που θα μπορούσε να κινητοποιήσει επενδύσεις έως και 1 τρισ. ευρώ στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα