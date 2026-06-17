Φορέας Ακινήτων: Η επόμενη ημέρα για τους ευάλωτους δανειολήπτες και ο ρόλος προσωρινού αναδόχου

Ποια είναι η επενδυτική εταιρεία Christofferson, Robb & Company η οποία θα αναλάβει τη δημιουργία και τη διαχείριση του νέου σχήματος - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα