Φορέας Ακινήτων: Η επόμενη ημέρα για τους ευάλωτους δανειολήπτες και ο ρόλος προσωρινού αναδόχου
Φορέας Ακινήτων: Η επόμενη ημέρα για τους ευάλωτους δανειολήπτες και ο ρόλος προσωρινού αναδόχου
Ποια είναι η επενδυτική εταιρεία Christofferson, Robb & Company η οποία θα αναλάβει τη δημιουργία και τη διαχείριση του νέου σχήματος - Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα
Με ένα πολυεπίπεδο πλέγμα παρεμβάσεων η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει το δίχτυ προστασίας της πρώτης κατοικίας, τόσο για τους ευάλωτους όσο και για τους μη ευάλωτους οφειλέτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με το βάρος των χρεών και τον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους.
Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου βρίσκονται η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τους ευάλωτους δανειολήπτες, η περαιτέρω αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού και μια σειρά νέων ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση της κύριας κατοικίας και στη διευκόλυνση της οικονομικής επανεκκίνησης των οφειλετών.
Σε ό,τι αφορά τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η επενδυτική εταιρεία Christofferson, Robb & Co. (CRC), η οποία, μετά την οριστικοποίηση της σύμβασης και την κύρωσή της από τη Βουλή, θα αναλάβει τη δημιουργία και τη διαχείριση του νέου σχήματος. Στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος συμμετέχουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με συνολική συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ.
Ως μέτοχοι του φορέα, οι τράπεζες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές επιλογές του νέου οργανισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του σχήματος.
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Στο επίκεντρο του νέου πλαισίου βρίσκονται η λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τους ευάλωτους δανειολήπτες, η περαιτέρω αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού και μια σειρά νέων ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση της κύριας κατοικίας και στη διευκόλυνση της οικονομικής επανεκκίνησης των οφειλετών.
Σε ό,τι αφορά τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η επενδυτική εταιρεία Christofferson, Robb & Co. (CRC), η οποία, μετά την οριστικοποίηση της σύμβασης και την κύρωσή της από τη Βουλή, θα αναλάβει τη δημιουργία και τη διαχείριση του νέου σχήματος. Στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος συμμετέχουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με συνολική συνεισφορά 100 εκατ. ευρώ.
Ως μέτοχοι του φορέα, οι τράπεζες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές επιλογές του νέου οργανισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του σχήματος.
Ποιος είναι ο προσωρινός ανάδοχοςΗ Christofferson, Robb & Co. (CRC) είναι αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς στον τομέα των πιστώσεων, των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων και των συναλλαγών μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT). Πρόκειται για έναν από τους πλέον εξειδικευμένους επενδυτικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά πιστώσεων, με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων χρηματοοικονομικών συναλλαγών και χαρτοφυλακίων δανείων.
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