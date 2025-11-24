Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Νίκας από την Υφαντής

Η Επιτροπή αναφέρει ότι η συμφωνία δεν προκαλεί προβλήματα ανταγωνισμού στον κλάδο των αλλαντικών με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας - Τα μερίδια αγοράς