Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα άνοδος με ώθηση από το παγκόσμιο τεχνολογικό ράλι
Τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia παρέχουν εμμέσως στήριξη και στην ελληνική αγορά - Η προσοχή στα εταιρικά μεγέθη, τα επόμενα «βήματα» του deal Euronext-ΕΧΑΕ και το rebalancing του FTSE
Θετικά πρόσημα καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο εκμεταλλεύεται το βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό λόγω των εντυπωσιακών επιδόσεων της Nvidia. Αυτές είναι που πυροδοτούν το ράλι στην τεχνητή νοημοσύνη, με τον CEO του τεχνολογικού κολοσσού Τζένσεν Χουάνγκ να απορρίπτει τη «φούσκα» στον κλάδο. Εμμέσως ωφελείται και η εγχώρια αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται στις 2.050 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (20/11), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,77% και διαπραγματεύεται στις 2.051,30 μονάδες. Σε περίπου 6 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.048,10 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.053,96 μονάδες.
«Φρένο» έβαλε χθες η Λεωφόρος Αθηνών στο τριήμερο πτωτικό σερί που προηγήθηκε, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται στις 2.035 μονάδες. Ρεκόρ 16 ετών πέτυχε η ΔΕΗ, ενώ η Motor Oil έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό. Το ΧΑ «φλερτάρει» με την επιστροφή του στα μηνιαία κέρδη, καθώς καταγράφει άνοδο +2% εντός του Νοεμβρίου. Σε +38,5% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, με το τελικό ποσοστό αποδοχής να αγγίζει το 74,25% (42,95 εκατ. μετοχές). Αναφορικά με τα επόμενα «βήματα», αύριο 21 Νοεμβρίου η Euronext θα εκδώσει τις μετοχές ανταλλάγματος, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του πανευρωπαϊκού ομίλου (Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Λισαβόνα και Παρίσι) τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου. Με την εξασφάλιση του πλειοψηφικού ελέγχου, η Euronext είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης και να προχωρήσει στην πλήρη «απορρόφηση» της ΕΧΑΕ.
Στις αγορές βγήκε χθες η Metlen με ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών, αντλώντας 600 εκατ. ευρώ από 500 εκατ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόθεση. Το επιτόκιο ορίστηκε σε 3,875%, από 4,25% που έδειχνε το αρχικό guidance. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου τέσσερις φορές την έκδοση. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.
