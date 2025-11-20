Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα άνοδος με ώθηση από το παγκόσμιο τεχνολογικό ράλι

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Nvidia παρέχουν εμμέσως στήριξη και στην ελληνική αγορά - Η προσοχή στα εταιρικά μεγέθη, τα επόμενα «βήματα» του deal Euronext-ΕΧΑΕ και το rebalancing του FTSE