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Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Swiss Time» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λέμαν, η οποία επέλεξε ένα μπικίνι σε κίτρινο-πράσινο χρώμα
Διακοπές στην πατρίδα διάλεξε η Αλίσα Λέμαν, η οποία φέρει τον άτυπο τίτλο της «πιο σέξι ποδοσφαιρίστριας του κόσμου».
Η 27χρονη αθλήτρια βρέθηκε σε ένα ποτάμι μαζί με τον σύντροφό της και προσεχώς σύζυγό της, Μοντέλ ΜακΚένζι, που έγινε γνωστός περισσότερο για τη συμμετοχή του στο Love Island παρά για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.
«Swiss Time» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λέμαν, η οποία επέλεξε ένα μπικίνι σε κίτρινο-πράσινο χρώμα.
Η 27χρονη από την Ελβετία ήταν όλο «μέλια» με τον ΜακΚένζι, με τον οποίο αντάλλαξε και ένα φιλί ενώ βρίσκονταν σε μια πλαστική βάρκα.
Ο σύντροφος της Λέμαν προσπάθησε σε άλλο βίντεο να δείξει ότι έχει και ικανότητες ισορροπίας, με τον ίδιο, πάντως, να καταλήγει στο νερό.
Η 27χρονη αθλήτρια βρέθηκε σε ένα ποτάμι μαζί με τον σύντροφό της και προσεχώς σύζυγό της, Μοντέλ ΜακΚένζι, που έγινε γνωστός περισσότερο για τη συμμετοχή του στο Love Island παρά για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.
«Swiss Time» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λέμαν, η οποία επέλεξε ένα μπικίνι σε κίτρινο-πράσινο χρώμα.
Η 27χρονη από την Ελβετία ήταν όλο «μέλια» με τον ΜακΚένζι, με τον οποίο αντάλλαξε και ένα φιλί ενώ βρίσκονταν σε μια πλαστική βάρκα.
Ο σύντροφος της Λέμαν προσπάθησε σε άλλο βίντεο να δείξει ότι έχει και ικανότητες ισορροπίας, με τον ίδιο, πάντως, να καταλήγει στο νερό.
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