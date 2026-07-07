Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Αλίσα Λέμαν Ελβετία Διακοπές Instagram

Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Swiss Time» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λέμαν, η οποία επέλεξε ένα μπικίνι σε κίτρινο-πράσινο χρώμα

Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Διακοπές στην πατρίδα διάλεξε η Αλίσα Λέμαν, η οποία φέρει τον άτυπο τίτλο της «πιο σέξι ποδοσφαιρίστριας του κόσμου».

Η 27χρονη αθλήτρια βρέθηκε σε ένα ποτάμι μαζί με τον σύντροφό της και προσεχώς σύζυγό της, Μοντέλ ΜακΚένζι, που έγινε γνωστός περισσότερο για τη συμμετοχή του στο Love Island παρά για τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

«Swiss Time» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λέμαν, η οποία επέλεξε ένα μπικίνι σε κίτρινο-πράσινο χρώμα.

Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Αλίσα Λέμαν απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελβετία και φιλιέται με τον σύντροφό της, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η 27χρονη από την Ελβετία ήταν όλο «μέλια» με τον ΜακΚένζι, με τον οποίο αντάλλαξε και ένα φιλί ενώ βρίσκονταν σε μια πλαστική βάρκα.

Ο σύντροφος της Λέμαν προσπάθησε σε άλλο βίντεο να δείξει ότι έχει και ικανότητες ισορροπίας, με τον ίδιο, πάντως, να καταλήγει στο νερό.


4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης