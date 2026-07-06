Συντηρείται το θετικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Πάνω από τις 2.550 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Συντηρείται το θετικό κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Πάνω από τις 2.550 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
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Με το δεξί ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αγορά επιδιώκει να συντηρήσει το θετικό μομέντουμ των προηγούμενων ημερών. Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κερδίζει 0,58% στις 2.551,72 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 1,32% στις 6.441,13 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει άνοδο 0,50% στις 3.196,01 μονάδες. Ακόμα, ο τραπεζικός δείκτης κερδίζει 0,07%% στις 2.864,50 μονάδες.
Η αγορά μπαίνει στη νέα εβδομάδα, έχοντας κλείσει την προηγούμενη με άνοδο +3,59% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών, εβδομαδιαίο «άλμα» +4,69% για τις τράπεζες και κέρδη +3,83% για τον Large Cap.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 31,86 μονάδες ή +1,27% και έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.543,71 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.516,47 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.588,71 μονάδες (13 Νοεμβρίου 2009).
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Η αγορά μπαίνει στη νέα εβδομάδα, έχοντας κλείσει την προηγούμενη με άνοδο +3,59% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών, εβδομαδιαίο «άλμα» +4,69% για τις τράπεζες και κέρδη +3,83% για τον Large Cap.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 31,86 μονάδες ή +1,27% και έκλεισε στις 2.537,23 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.543,71 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.516,47 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.588,71 μονάδες (13 Νοεμβρίου 2009).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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