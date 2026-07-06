Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε 80 ετών: «Ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου», εξομολογείται η σύζυγός του
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε 80 ετών: «Ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου», εξομολογείται η σύζυγός του
Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια, γράφει η Τζένιφερ Φλάβιν στο Instagram
Μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση έκανε στον Σιλβέστερ Σταλόνε η σύζυγός του. Ο διάσημος ηθοποιός έγινε ογδόντα ετών και η Τζένιφερ Φλάβιν μοιράστηκε μερικά τρυφερά λόγια για εκείνον.
Αποκαλώντας τον έρωτα της ζωής της, του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του και τον ευχαρίστησε για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει. Αφού δημοσίευσε στο Instagram κοινά στιγμιότυπα από τη μέχρι τώρα πορεία τους, η Τζένιφερ Φλάβιν, έστειλε τις ευχές της στον άντρα της και σταρ του Χόλιγουντ, γράφοντας: «Χαρούμενα 80ά γενέθλια, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή της
Αποκαλώντας τον έρωτα της ζωής της, του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του και τον ευχαρίστησε για την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει. Αφού δημοσίευσε στο Instagram κοινά στιγμιότυπα από τη μέχρι τώρα πορεία τους, η Τζένιφερ Φλάβιν, έστειλε τις ευχές της στον άντρα της και σταρ του Χόλιγουντ, γράφοντας: «Χαρούμενα 80ά γενέθλια, αγάπη μου! Από την ημέρα που σε γνώρισα, το 1988, ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες την πιο όμορφη οικογένεια και το πιο όμορφο σπίτι. Ανυπομονώ να σε γιορτάζω για πάντα! Σ’ αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή της
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