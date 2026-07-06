Ισχυρή ζήτηση στις δημοπρασίες δυναμικότητας εξαγωγών σε φυσικό αέριο του ΔΕΣΦΑ προς Βουλγαρία
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Ισχυρή ζήτηση στις δημοπρασίες δυναμικότητας εξαγωγών σε φυσικό αέριο του ΔΕΣΦΑ προς Βουλγαρία

Στις ετήσιες δημοπρασίες για την κατανομή δυναμικότητας μεταφοράς προς τη Βουλγαρία δεσμεύτηκε περισσότερο από το 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου

Ισχυρή ζήτηση στις δημοπρασίες δυναμικότητας εξαγωγών σε φυσικό αέριο του ΔΕΣΦΑ προς Βουλγαρία
Σημαντικό ενδιαφέρον για εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω του ελληνικού συστήματος μεταφοράς εκδηλώθηκε σήμερα, στις δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας που διεξήγαγε ο ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τον Διαχειριστή, στις ετήσιες δημοπρασίες για την κατανομή δυναμικότητας μεταφοράς προς τη Βουλγαρία μέσω του Σημείου Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου, που ολοκληρώθηκαν σήμερα δεσμεύτηκε περισσότερο από το 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου.

«Το αποτέλεσμα ενισχύει τις θετικές προοπτικές για τις εξαγωγές μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και εδραιώνει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως βασικής περιφερειακής ενεργειακής πύλης», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ.

Σημειώνει ακόμη ότι ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ζήτηση για εξαγωγική δυναμικότητα στο Σημείο Διασύνδεσης Σιδηροκάστρου, όπου δεσμεύτηκε το 46% της προσφερόμενης δυναμικότητας για τα έτη αερίου 2026/2027-2029/2030 και το 26% για το 2030/2031, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις δυναμικότητας έως και το έτος αερίου 2040/2041.

«Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του ελληνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, αντανακλώντας τη διαρκή εμπιστοσύνη της αγοράς στον μακροπρόθεσμο ρόλο του για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των διασυνοριακών ροών φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπης», αναφέρει ο Διαχειριστής.
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