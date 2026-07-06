Ισχυρή ζήτηση στις δημοπρασίες δυναμικότητας εξαγωγών σε φυσικό αέριο του ΔΕΣΦΑ προς Βουλγαρία

Στις ετήσιες δημοπρασίες για την κατανομή δυναμικότητας μεταφοράς προς τη Βουλγαρία δεσμεύτηκε περισσότερο από το 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας για τα επόμενα τέσσερα έτη αερίου