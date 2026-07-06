Η κοινοπραξία AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας «κλείνει θέση» στον Κάθετο Διάδρομο
Η κοινοπραξία AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας «κλείνει θέση» στον Κάθετο Διάδρομο
Εξασφάλισε δυναμικότητα 4,7 TWh στις δημοπρασίες 2026-2027, ανοίγοντας τον δρόμο για βραχυχρόνιες εισαγωγές αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου έστειλε η κοινοπραξία της AKTOR με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, μέσω της συμμετοχής της στις ετήσιες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας για την περίοδο 2026-2027.
Σύμφωνα με ανακοίνωση η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συντονισμό με την Atlantic See LNG Trade, συμμετείχε με επιτυχία στις σημερινές δημοπρασίες, εξασφαλίζοντας δυναμικότητα περίπου 13.000 MWh ημερησίως, που αντιστοιχεί σε περίπου 4,7 TWh σε ετήσια βάση.
Η συμμετοχή αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, ενισχύει την εμπορική ελκυστικότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε βασική οδό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.
Παράλληλα, η κίνηση αποτελεί σαφές μήνυμα των προθέσεων της κοινοπραξίας να προχωρήσει στη σύναψη βραχυχρόνιων συμφωνιών για την προμήθεια της ευρύτερης περιοχής με αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Κάθετου Διαδρόμου πριν από το 2030.
Η στρατηγική αυτή είχε παρουσιαστεί και κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Atlantic See LNG Trade, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου και ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Ξιφαράς είχαν αναφερθεί στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας στον Κάθετο Διάδρομο, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού στην περιοχή.
Πηγή: newmoney.gr
Σύμφωνα με ανακοίνωση η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συντονισμό με την Atlantic See LNG Trade, συμμετείχε με επιτυχία στις σημερινές δημοπρασίες, εξασφαλίζοντας δυναμικότητα περίπου 13.000 MWh ημερησίως, που αντιστοιχεί σε περίπου 4,7 TWh σε ετήσια βάση.
Η συμμετοχή αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, ενισχύει την εμπορική ελκυστικότητα και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε βασική οδό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.
Παράλληλα, η κίνηση αποτελεί σαφές μήνυμα των προθέσεων της κοινοπραξίας να προχωρήσει στη σύναψη βραχυχρόνιων συμφωνιών για την προμήθεια της ευρύτερης περιοχής με αμερικανικό LNG, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Κάθετου Διαδρόμου πριν από το 2030.
Η στρατηγική αυτή είχε παρουσιαστεί και κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου της Atlantic See LNG Trade, όπου ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου και ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Ξιφαράς είχαν αναφερθεί στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας στον Κάθετο Διάδρομο, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού στην περιοχή.
Πηγή: newmoney.gr
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