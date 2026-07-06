Άρχισε το ματς της ΝΔ με τον Σαμαρά: Τα βίντεο στο TikTok, οι ετοιμασίες για το νέο κόμμα και τα μηνύματα από Μαξίμου
Άρχισε το ματς της ΝΔ με τον Σαμαρά: Τα βίντεο στο TikTok, οι ετοιμασίες για το νέο κόμμα και τα μηνύματα από Μαξίμου
Το κυριακάτικο «χτύπημα» του Αντώνη Σαμαρά έμοιαζε μεθοδευμένο
Μπορεί να είμαστε μεσούντος του θέρους, αλλά φαίνεται ότι το… ματς της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά τώρα αρχίζει για τα καλά. Μετά από αρκετά μηνύματα του Μαξίμου προς τον πρώην πρωθυπουργό να σκεφτεί καλά το αν θα κάνει κόμμα, ο Μεσσήνιος πολιτικός μοιάζει να έχει πάρει τις αποφάσεις του και να μεθοδεύει τις κινήσεις του. Πλέον, περνά ακόμα και στη σφαίρα του digital, αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να μιλήσει και σε ένα νεότερο ακροατήριο που δεν διαβάζει υποχρεωτικά αναλύσεις… σεντόνια στο Facebook ή στα ΜΜΕ.
Το κυριακάτικο «χτύπημα» του Αντώνη Σαμαρά έμοιαζε μεθοδευμένο. Τα βίντεο με τα σχόλια για την Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, αναρτήθηκαν στα social media το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 10:00, οπότε και είναι γνωστό ότι δημοσιεύεται ο κυριακάτικος απολογισμός του πρωθυπουργού.
Τα βίντεο είχαν καλή ποιότητα παραγωγής-κάτι που συζητήθηκε σε αρκετά κυριακάτικα τηλεφωνήματα και πηγαδάκια πολιτικών παρατηρητών-ενώ το στυλ της συζήτησης του κ. Σαμαρά με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια παρέπεμπε ενδεχομένως και στο podcast που κάνουν οι δημιουργοί της «Ομάδας Αλήθειας» Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος. Η πολιτική στόχευση σαφής: ο κ. Σαμαράς θέλει να μιλήσει σε ένα δεξιόστροφο κοινό παραδοσιακών νεοδημοκρατών που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί ήδη από το κόμμα ή βρίσκονται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Με την υπόμνηση της κόντρας του με την Ντόρα Μπακογιάννη επίσης μοιάζει να θέλει να «ξαναμιλήσει» με τους πολίτες που τον είχαν ψηφίσει στις εσωκομματικές του 2009.
Τούτων δοθέντων, το Μέγαρο Μαξίμου περνά στην αντεπίθεση. Ήπια, αλλά με σαφήνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε χθες τον τόνο, αποφεύγοντας να απαντήσει επί προσωπικού για τον χαρακτηρισμό «αντιπρόεδρος Εδεσσαϊκού» που του επεφύλαξε ο κ. Σαμαράς, με αφορμή τα όσα είπε ότι, αν ιδρύσει κόμμα, θα επιβεβαιώσει την ορθότητα της διαγραφής του από τον κ. Μητσοτάκη.
«Έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της ΝΔ», είπε ο κ. Μαρινάκης στο bluesky. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: ο κ. Σαμαράς κινείται ενάντια στη ΝΔ.
Ο κ. Μαρινάκης δεν έμεινε όμως εκεί. Με φόντο τα όσα είπε για την Ντόρα Μπακογιάννη και τις εσωκομματικές εκλογές του 2009, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς τον πρώην πρωθυπουργό ότι επαναφέρει μια παρελθοντική συζήτηση, την ώρα που οι πολίτες απασχολούνται από εντελώς διαφορετικά προβλήματα. «Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Είναι προφανές ότι το επόμενο διάστημα η ΝΔ θα υψώσει περαιτέρω αναχώματα έναντι του κ. Σαμαρά.
Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, η κινητικότητα είναι εντονότερη, αλλά σε άλλες ο κ. Σαμαράς δεν έχει ιδιαίτερο «ρεύμα». Στο επιτελείο του κ. Σαμαρά από την άλλη, στελέχη που λειτουργούν ως «recruiters» σε διάφορες περιφέρειες, έχουν το «εντέλλεσθε» να προσελκύσουν και στελέχη της νεότερης γενιάς, αλλά και αυτοδιοικητικούς με δίκτυα επιρροής, ώστε η βιτρίνα του κόμματος να μην παραπέμπει σε «ανακύκλωση» υλικών από παλαιότερες εποχές της ΝΔ, παρά ένα «μπόλιασμα» εμπειρότερων στελεχών με νεότερα πρόσωπα. Αυτό που εκκρεμεί είναι ο χρόνος που ο κ. Σαμαράς θα «πατήσει» το κουμπί.
Το κυριακάτικο «χτύπημα» του Αντώνη Σαμαρά έμοιαζε μεθοδευμένο. Τα βίντεο με τα σχόλια για την Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και για τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ, αναρτήθηκαν στα social media το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 10:00, οπότε και είναι γνωστό ότι δημοσιεύεται ο κυριακάτικος απολογισμός του πρωθυπουργού.
@realantonissamaras Αυτοδύναμη ΝΔ... #AntonisSamaras #εκλογες #προεδροςεδεσσαικου #εγωπουκολλάω #γαμοςομοφυλων #ακριβεια #fyp #fypgreece #tiktokgreece ♬ original sound - Antonis Samaras
Τα βίντεο είχαν καλή ποιότητα παραγωγής-κάτι που συζητήθηκε σε αρκετά κυριακάτικα τηλεφωνήματα και πηγαδάκια πολιτικών παρατηρητών-ενώ το στυλ της συζήτησης του κ. Σαμαρά με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια παρέπεμπε ενδεχομένως και στο podcast που κάνουν οι δημιουργοί της «Ομάδας Αλήθειας» Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος. Η πολιτική στόχευση σαφής: ο κ. Σαμαράς θέλει να μιλήσει σε ένα δεξιόστροφο κοινό παραδοσιακών νεοδημοκρατών που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί ήδη από το κόμμα ή βρίσκονται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Με την υπόμνηση της κόντρας του με την Ντόρα Μπακογιάννη επίσης μοιάζει να θέλει να «ξαναμιλήσει» με τους πολίτες που τον είχαν ψηφίσει στις εσωκομματικές του 2009.
@realantonissamaras Ντόρα σύνελθε... #AntonisSamaras #Ντορα #νεαδημοκρατια #μητσοτακης #fyp #fypgreece #tiktokgreece ♬ original sound - Antonis Samaras
Το Μαξίμου σηκώνει το γάντιΓια το Μέγαρο Μαξίμου, τα βίντεο του κ. Σαμαρά ήταν η τυπική επιβεβαίωση ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιταχύνει τον βηματισμό του. Δεν είναι μυστικό άλλωστε ότι ο ίδιος κάνει επαφές τόσο στο γραφείο του στη Δημοκρίτου όσο και στο σπίτι του στην Κηφισιά, ενώ μιλά στο τηλέφωνο με πολλούς ενδιαφερόμενους. Πολλοί που προαλείφονται για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος κάνουν και επαφές με τον διευθυντή του γραφείου του κ. Σαμαρά Κώστα Μπούρα, ο οποίος κάνει το τελικό φιλτράρισμα.
Τούτων δοθέντων, το Μέγαρο Μαξίμου περνά στην αντεπίθεση. Ήπια, αλλά με σαφήνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε χθες τον τόνο, αποφεύγοντας να απαντήσει επί προσωπικού για τον χαρακτηρισμό «αντιπρόεδρος Εδεσσαϊκού» που του επεφύλαξε ο κ. Σαμαράς, με αφορμή τα όσα είπε ότι, αν ιδρύσει κόμμα, θα επιβεβαιώσει την ορθότητα της διαγραφής του από τον κ. Μητσοτάκη.
«Έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της ΝΔ», είπε ο κ. Μαρινάκης στο bluesky. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: ο κ. Σαμαράς κινείται ενάντια στη ΝΔ.
Ο κ. Μαρινάκης δεν έμεινε όμως εκεί. Με φόντο τα όσα είπε για την Ντόρα Μπακογιάννη και τις εσωκομματικές εκλογές του 2009, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε εμμέσως πλην σαφώς τον πρώην πρωθυπουργό ότι επαναφέρει μια παρελθοντική συζήτηση, την ώρα που οι πολίτες απασχολούνται από εντελώς διαφορετικά προβλήματα. «Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Είναι προφανές ότι το επόμενο διάστημα η ΝΔ θα υψώσει περαιτέρω αναχώματα έναντι του κ. Σαμαρά.
Ξεκαθάρισμα στα ψηφοδέλτιαΤην ίδια ώρα, τα στελέχη που ασχολούνται με τα ψηφοδέλτια της ΝΔ έχουν ξεκινήσει να κάνουν «ξεκαθάρισμα» στις λίστες των υποψηφίων του 2023, ζητώντας από τους πολιτευτές να δηλώσουν αν θέλουν να είναι ξανά υποψήφιοι ή όχι. Από αυτή τη διαδικασία, στην Πειραιώς φιλοδοξούν να αποκρυσταλλώσουν την έκταση των διαρροών στελεχών προς το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά.
Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, η κινητικότητα είναι εντονότερη, αλλά σε άλλες ο κ. Σαμαράς δεν έχει ιδιαίτερο «ρεύμα». Στο επιτελείο του κ. Σαμαρά από την άλλη, στελέχη που λειτουργούν ως «recruiters» σε διάφορες περιφέρειες, έχουν το «εντέλλεσθε» να προσελκύσουν και στελέχη της νεότερης γενιάς, αλλά και αυτοδιοικητικούς με δίκτυα επιρροής, ώστε η βιτρίνα του κόμματος να μην παραπέμπει σε «ανακύκλωση» υλικών από παλαιότερες εποχές της ΝΔ, παρά ένα «μπόλιασμα» εμπειρότερων στελεχών με νεότερα πρόσωπα. Αυτό που εκκρεμεί είναι ο χρόνος που ο κ. Σαμαράς θα «πατήσει» το κουμπί.
Άνθρωποι που μιλούν μαζί του εκτιμούν ότι περιμένει να εκτιμήσει πότε πραγματικά σχεδιάζει να πάει σε εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Αν πάει για την άνοιξη (και προς το καλοκαίρι) του 2027, τότε είναι πιθανό ο κ. Σαμαράς να κινηθεί νωρίτερα.
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