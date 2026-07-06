Άρχισε το ματς της ΝΔ με τον Σαμαρά: Τα βίντεο στο TikTok, οι ετοιμασίες για το νέο κόμμα και τα μηνύματα από Μαξίμου

Το κυριακάτικο «χτύπημα» του Αντώνη Σαμαρά έμοιαζε μεθοδευμένο

Άνθρωποι που μιλούν μαζί του εκτιμούν ότι περιμένει να εκτιμήσει πότε πραγματικά σχεδιάζει να πάει σε εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Αν πάει για την άνοιξη (και προς το καλοκαίρι) του 2027, τότε είναι πιθανό ο κ. Σαμαράς να κινηθεί νωρίτερα.