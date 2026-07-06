CNBC: Τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα

Μπορεί το ΝΑΤΟ να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορεί να μετατρέψει γρήγορα τους αυξημένους προϋπολογισμούς για Άμυνα σε στρατιωτική ισχύ; - Τι επιδιώκει η Τουρκία από τη διοργάνωση της συνόδου - Ρούτε (ΝΑΤΟ): Στο 4% του ΑΕΠ αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες Ευρώπης και Καναδά