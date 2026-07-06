CNBC: Τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα
CNBC: Τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα
Μπορεί το ΝΑΤΟ να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορεί να μετατρέψει γρήγορα τους αυξημένους προϋπολογισμούς για Άμυνα σε στρατιωτική ισχύ; - Τι επιδιώκει η Τουρκία από τη διοργάνωση της συνόδου - Ρούτε (ΝΑΤΟ): Στο 4% του ΑΕΠ αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες Ευρώπης και Καναδά
Μια κρίσιμη δοκιμασία για την αξιοπιστία και τη μελλοντική βιωσιμότητά του αντιμετωπίζει αυτή την εβδομάδα το ΝΑΤΟ, καθώς οι ηγέτες των χωρών – μελών συναντώνται στην Τουρκία, με τους νέους στόχους για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες να βρίσκονται υπό έναν άνευ προηγουμένου έλεγχο από τον Λευκό Οίκο.
Η σύνοδος κορυφής αυτής της εβδομάδας θα εξετάσει κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να μετατρέψει τους αυξημένους προϋπολογισμούς σε στρατιωτική ισχύ αρκετά γρήγορα ώστε να διατηρήσειΣ το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για ένα μέλλον στο οποίο η Ουάσιγκτον θα διαδραματίζει μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια της ηπείρου.
Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται επίσης σε μια περίοδο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει πιέσεις να διατηρήσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία και να προσαρμοστεί σε ένα πεδίο μάχης που διαμορφώνεται από την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των συστημάτων αεροπορικής άμυνας και της βιομηχανικής ικανότητας.
Ακολουθούν πέντε μεγάλα ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το CNBC:
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αποδεχτεί σε γενικές γραμμές ότι πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα, να παράγουν περισσότερα και να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια, υπό την πίεση του Λευκού Οίκου.
Ωστόσο, το ΝΑΤΟ έχει δομηθεί γύρω από τη δύναμη των ΗΠΑ εδώ και 77 χρόνια, γεγονός που καθιστά το ζήτημα τόσο πολιτικό όσο και στρατιωτικό, δήλωσε ο Μαξ Μπέργκμαν, στέλεχος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει επικεντρωθεί στο να διατηρήσει τη συμμετοχή του Τραμπ, προωθώντας παράλληλα τα σχέδια μετατόπισης του βάρους. Ωστόσο, ο Μπέργκμαν ανέφερε ότι έχει γίνει ελάχιστη συζήτηση για ένα «σχέδιο Β» σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι δεν επιθυμούν να παραμείνουν βαθιά εμπλεκόμενες.
Για την Ευρώπη, τόνισε η Ουλρίκε Φράνκε του European Council on Foreign Relations, μια άλλη προτεραιότητα είναι η σαφήνεια. Εάν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αποσύρει δυνάμεις, πόρους ή δυνατότητες, οι σύμμαχοι χρειάζονται έναν οδικό χάρτη και ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο με τον Τραμπ, του οποίου η προσέγγιση προς τους συμμάχους έχει συχνά αποδειχθεί απρόβλεπτη.
Οι Ευρωπαίοι θα επιδιώξουν επίσης να παρουσιάσουν δημοσίως ένα ενιαίο μέτωπο, ιδίως όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με την Φράνκε. Η Ισπανία και η Γαλλία έχουν ήδη δεχτεί κριτική για τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους. Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αντιμετωπίζουν σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη να κάνουν περισσότερα.
Η ώθηση στις δαπάνες από το ΝΑΤΟ έχει ήδη αλλάξει τη δυναμική στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης. Η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν κινηθεί ταχύτερα, αντανακλώντας την εγγύτητά τους με τη Ρωσία. Οι μεγαλύτερες οικονομίες, ωστόσο, έχουν κινηθεί πιο αργά, περιοριζόμενες από δημοσιονομικές πιέσεις και εσωτερική πολιτική.
Η Ουκρανία αναμένεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη στρατιωτική υποστήριξη, στην αμυντική βιομηχανία του Κιέβου και στο τι μπορεί να μάθει το ΝΑΤΟ από τη χώρα μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πλήρους πολέμου. Αυτό συμβαίνει την ώρα που η Ρωσία υφίσταται βαριές απώλειες στο πεδίο της μάχης.
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Η σύνοδος κορυφής αυτής της εβδομάδας θα εξετάσει κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να μετατρέψει τους αυξημένους προϋπολογισμούς σε στρατιωτική ισχύ αρκετά γρήγορα ώστε να διατηρήσειΣ το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για ένα μέλλον στο οποίο η Ουάσιγκτον θα διαδραματίζει μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια της ηπείρου.
Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται επίσης σε μια περίοδο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει πιέσεις να διατηρήσει τη στήριξή του προς την Ουκρανία και να προσαρμοστεί σε ένα πεδίο μάχης που διαμορφώνεται από την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη στους τομείς των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, των συστημάτων αεροπορικής άμυνας και της βιομηχανικής ικανότητας.
Ακολουθούν πέντε μεγάλα ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το CNBC:
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αποδεχτεί σε γενικές γραμμές ότι πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα, να παράγουν περισσότερα και να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια, υπό την πίεση του Λευκού Οίκου.
Μπορεί το ΝΑΤΟ να διατηρήσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ;
Ωστόσο, το ΝΑΤΟ έχει δομηθεί γύρω από τη δύναμη των ΗΠΑ εδώ και 77 χρόνια, γεγονός που καθιστά το ζήτημα τόσο πολιτικό όσο και στρατιωτικό, δήλωσε ο Μαξ Μπέργκμαν, στέλεχος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα την Ουάσινγκτον.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει επικεντρωθεί στο να διατηρήσει τη συμμετοχή του Τραμπ, προωθώντας παράλληλα τα σχέδια μετατόπισης του βάρους. Ωστόσο, ο Μπέργκμαν ανέφερε ότι έχει γίνει ελάχιστη συζήτηση για ένα «σχέδιο Β» σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι δεν επιθυμούν να παραμείνουν βαθιά εμπλεκόμενες.
Για την Ευρώπη, τόνισε η Ουλρίκε Φράνκε του European Council on Foreign Relations, μια άλλη προτεραιότητα είναι η σαφήνεια. Εάν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αποσύρει δυνάμεις, πόρους ή δυνατότητες, οι σύμμαχοι χρειάζονται έναν οδικό χάρτη και ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο με τον Τραμπ, του οποίου η προσέγγιση προς τους συμμάχους έχει συχνά αποδειχθεί απρόβλεπτη.
Οι Ευρωπαίοι θα επιδιώξουν επίσης να παρουσιάσουν δημοσίως ένα ενιαίο μέτωπο, ιδίως όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σύμφωνα με την Φράνκε. Η Ισπανία και η Γαλλία έχουν ήδη δεχτεί κριτική για τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους. Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αντιμετωπίζουν σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη να κάνουν περισσότερα.
Η ώθηση στις δαπάνες από το ΝΑΤΟ έχει ήδη αλλάξει τη δυναμική στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης. Η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν κινηθεί ταχύτερα, αντανακλώντας την εγγύτητά τους με τη Ρωσία. Οι μεγαλύτερες οικονομίες, ωστόσο, έχουν κινηθεί πιο αργά, περιοριζόμενες από δημοσιονομικές πιέσεις και εσωτερική πολιτική.
Τι θα προκαλέσει η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας;
Η Ουκρανία αναμένεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη στρατιωτική υποστήριξη, στην αμυντική βιομηχανία του Κιέβου και στο τι μπορεί να μάθει το ΝΑΤΟ από τη χώρα μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πλήρους πολέμου. Αυτό συμβαίνει την ώρα που η Ρωσία υφίσταται βαριές απώλειες στο πεδίο της μάχης.
Μπορούν οι σύμμαχοι να στηρίξουν την Ουκρανία;
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