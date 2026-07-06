Pantelakis Securities για ElvalHalcor: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 6,50 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «Buy»

Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 31% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 4,98 ευρώ - Oι τρεις μοχλοί ανάπτυξης για την ElvalHalcor