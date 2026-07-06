Pantelakis Securities για ElvalHalcor: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 6,50 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «Buy»
Pantelakis Securities για ElvalHalcor: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 6,50 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «Buy»
Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 31% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 4,98 ευρώ - Oι τρεις μοχλοί ανάπτυξης για την ElvalHalcor
Στα 6,50 ευρώ από 4,65 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο για τη μετοχή της ElvalHalcor η Pantelakis Securities, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «αγοράς». Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 31% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 4,98 ευρώ, ενώ βασίζεται σε σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) 8,6% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 1%.
Στις εκτιμήσεις τους, οι αναλυτές της Pantelakis, θεωρούν ότι η αύξηση κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή, οδηγώντας στην έκδοση περίπου 53 εκατ. νέων μετοχών και αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε περίπου 428 εκατ..
Η έκτακτη γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, με τους υφιστάμενους μετόχους να διατηρούν δικαίωμα προνομιακής κατανομής, ενώ το ποσοστό ελεύθερης διασποράς εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στο 26% μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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Στις εκτιμήσεις τους, οι αναλυτές της Pantelakis, θεωρούν ότι η αύξηση κεφαλαίου των 250 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή, οδηγώντας στην έκδοση περίπου 53 εκατ. νέων μετοχών και αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό τους σε περίπου 428 εκατ..
Η έκτακτη γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου, με τους υφιστάμενους μετόχους να διατηρούν δικαίωμα προνομιακής κατανομής, ενώ το ποσοστό ελεύθερης διασποράς εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στο 26% μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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