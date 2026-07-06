JP Morgan: Αναβαθμίζει την Ελλάδα σε υπεραπόδοση – Το στοίχημα του Σεπτεμβρίου και οι εισροές 1 δισ. δολαρίων

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Σε αναβάθμιση της Ελλάδας σε υπεραπόδοση από ουδέτερη στάση προχωρά η JP Morgan, βάζοντας το ελληνικό χρηματιστήριο ξανά στο επίκεντρο της στρατηγικής της για τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Στην έκθεση με τίτλο «Greece: Raise to OW ahead of Eurostoxx entry in September», οι αναλυτές του οίκου τονίζουν ότι η βασική επενδυτική ευκαιρία δεν είναι μια «εκρηκτική» διπλασιαστική απόδοση, αλλά ένας συνδυασμός μετρήσιμου ανοδικού περιθωρίου και περιορισμένου κινδύνου μεγάλης διόρθωσης.Ο άμεσος καταλύτης είναι η ένταξη ελληνικών μετοχών στους δείκτες EuroStoxx / Stoxx Europe 600 κατά την αναδιάρθρωση της 18ης Σεπτεμβρίου. Η ομάδα δεικτών της JP Morgan εκτιμά ότι οι παθητικές εισροές θα προσεγγίσουν τα 956,6 εκατ. δολάρια, δηλαδή πρακτικά το 1 δισ. δολάρια. Αυτό, σύμφωνα με τον οίκο, δημιουργεί ένα ισχυρό τεχνικό στήριγμα για την ελληνική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027.Η JP Morgan χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο ως ένα «παράθυρο» περίπου οκτώ μηνών, όπου η Ελλάδα θα έχει το πλεονέκτημα να αντιμετωπίζεται ως ευρωπαϊκή αγορά από τους επενδυτές των αναπτυγμένων αγορών, ενώ θα παραμένει ακόμη ορατή στους επενδυτές των αναδυόμενων αγορών. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι η χώρα αντιστοιχεί σήμερα στο 5,10% του MSCI EMEA και στο 0,50% του MSCI Emerging Markets, άρα εξακολουθεί να έχει βάρος για τα κεφάλαια που παρακολουθούν τις αναδυόμενες αγορές.