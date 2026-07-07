Ούτε ο... Τραμπ έσωσε τις ΗΠΑ: Το Βέλγιο τις διέλυσε με 4-1 και προκρίθηκε στους «8», δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Τα όνειρα των Αμερικανών για πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έσβησαν στο Σιάτλ, με το Βέλγιο να τους νικά 4-1 με δύο γκολ και μία ασίστ του Ντε Κετελάρε και να περνά εκείνο στην οκτάδα, όπου περιμένει η Ισπανία.Οι Κόκκινοι Διάβολοι κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 9', με τον Ντε Κετελάρε να ανοίγει το σκορ από κοντά μετά το γύρισμα του Ράσκιν.Οι Αμερικανοί χρειάστηκαν μία μόλις φάση για να ισοφαρίσουν, με το φάουλ του Τίλμαν στο 31' να κοντράρει στο τείχος και να ξεγελά τον Κουρτουά.Εντούτοις, δύο λεπτά αργότερα οι Βέλγοι ανέκτησαν το προβάδισμα, με τον Ντε Κετελάρε να σκοράρει αυτή τη φορά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Τροσάρ! Η κεφαλιά του Λουκεμπάκιο στο 43' ήταν άστοχη, με το 2-1 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.