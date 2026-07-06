Σκληρή ανακοίνωση της UEFA κατά της FIFA για τον Μπαλογκάν: Πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση



Guardian: Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA πριν την «ακύρωση» της κόκκινης στον Μπαλογκάν

Ακόμα πιο δύσκολα κάνει για τον

και τη

η αποκάλυψη του

σχετικά με το τι προηγήθηκε πριν η πειθαρχική επιτροπή της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου

, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα της ομάδας εκείνο το βράδυ εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στη FIFA και τον πρόεδρό της

δεν ήταν ένα,

, αλλά τρία, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Παρά την αποκάλυψη για την επαφή Τραμπ-Ιφαντίνο, ούτε η FIFA, ούτε και ο Λευκός Οίκος έχουν τοποθετηθεί για όσα αναφέρουν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά της

υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, μάλιστα, ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αντίδραση των Βέλγων ενόψει του αγώνα με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμα και για προσφυγή στο CAS (Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο).

Το επιχείρημα των Αμερικανών

Σύμφωνα με την

, εκτός από την παρέμβαση Τραμπ, η απόφαση της FIFA ήταν αποτέλεσμα και των νομικών ενεργειών με τις οποίες απείλησε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ για εσφαλμένη εφαρμογή του VAR μέσω βίντεο.

Κατά το δημοσίευμα την έφεση άσκησαν ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, JT Batson, και o COO Dan Helfrich, με βασικό επιχείρημα ότι το VAR είχε εφαρμοστεί εσφαλμένα.

Η πηγή που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι στην έφεση ενεπλάκησαν και δικηγόροι του Λευκού Οίκου ενώ για την επαφή Τραμπ-Ιφαντινό πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της FIFA είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η κάρτα του Μπαλογκάν βρισκόταν ήδη υπό εξέταση από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA.

Σύμφωνα με την πηγή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ απείλησε την FIFA με προσφυγή στο

, το οποίο λειτουργεί ως η ανώτατη παγκόσμια δικαστική εξουσία για αθλητικές διαφορές.

«Η FIFA ήθελε να αποφύγει το CAS. Η νομική υπόθεση στο CAS ήταν έτοιμη να ξεκινήσει» είπε η εν λόγω πηγή.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το VAR και η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό του ακριβούς σημείου επαφής σε ένα πιθανό φάουλ ενώ στην περίπτωση του Μπαλογκάν οι διαιτητές τη χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την πρόθεση και τη σοβαρότητα.

Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».Το μαρκάρισμα για το οποίο δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν