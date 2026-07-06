Σκληρή ανακοίνωση της UEFA κατά της FIFA για τον Μπαλογκάν: Πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση
Σκληρή ανακοίνωση της UEFA κατά της FIFA για τον Μπαλογκάν: Πρωτοφανής, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση
Ο Αμερικανός άσος είδε την κόκκινη κάρτα, αλλά... θα παίξει κανονικά με το Βέλγιο μετά από απόφαση της FIFA και συνομιλία του Ινφαντίνο με τον Τραμπ
Σάλος έχει προκληθεί στο Μουντιάλ μετά την... περίεργη απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία μιας αγωνιστικής του Φολαρίν Μπαλογκάν, έτσι ώστε ο άσος των ΗΠΑ να είναι κανονικά διαθέσιμος κόντρα στο Βέλγιο (7/7, 03:00) για τη φάση των «16».
Το όλο θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τους Βέλγους φυσικά να κάνουν έφεση που... έπεσε στο κενό, όμως πλέον στο παιχνίδι μπήκε και η UEFA, με κορυφαία μέσα του πλανήτη όπως το Sky Sports να δημοσιεύουν την... απάντηση.
Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, μέσω της οποίας «τα χώνει» στη FIFA για αυτή την απόφαση-σκάνδαλο και τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.
Δείτε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου:
«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο.
Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού.
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και, ειδικά όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.
Το όλο θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με τους Βέλγους φυσικά να κάνουν έφεση που... έπεσε στο κενό, όμως πλέον στο παιχνίδι μπήκε και η UEFA, με κορυφαία μέσα του πλανήτη όπως το Sky Sports να δημοσιεύουν την... απάντηση.
Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, μέσω της οποίας «τα χώνει» στη FIFA για αυτή την απόφαση-σκάνδαλο και τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.
UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe— UEFA (@UEFA) July 6, 2026
Δείτε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου:
H ανακοίνωση της UEFA
«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο.
Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού.
Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και, ειδικά όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.
Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».
Ακόμα πιο δύσκολα κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη FIFA η αποκάλυψη του Guardian σχετικά με το τι προηγήθηκε πριν η πειθαρχική επιτροπή της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να «ακυρώσει» την τιμωρία του κορυφαίου σκόρερ της αμερικανικής ομάδας, του Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα της ομάδας εκείνο το βράδυ εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στη FIFA και τον πρόεδρό της Τζιάνι Ινφαντίνο δεν ήταν ένα, όπως έγραψαν πρώτοι οι New York Times, αλλά τρία, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.
Παρά την αποκάλυψη για την επαφή Τραμπ-Ιφαντίνο, ούτε η FIFA, ούτε και ο Λευκός Οίκος έχουν τοποθετηθεί για όσα αναφέρουν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Από την πλευρά της η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, μάλιστα, ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αντίδραση των Βέλγων ενόψει του αγώνα με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμα και για προσφυγή στο CAS (Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο).
Το μαρκάρισμα για το οποίο δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν
Σύμφωνα με την New York Post, εκτός από την παρέμβαση Τραμπ, η απόφαση της FIFA ήταν αποτέλεσμα και των νομικών ενεργειών με τις οποίες απείλησε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ για εσφαλμένη εφαρμογή του VAR μέσω βίντεο.
Κατά το δημοσίευμα την έφεση άσκησαν ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, JT Batson, και o COO Dan Helfrich, με βασικό επιχείρημα ότι το VAR είχε εφαρμοστεί εσφαλμένα.
Η πηγή που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι στην έφεση ενεπλάκησαν και δικηγόροι του Λευκού Οίκου ενώ για την επαφή Τραμπ-Ιφαντινό πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της FIFA είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η κάρτα του Μπαλογκάν βρισκόταν ήδη υπό εξέταση από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA.
Σύμφωνα με την πηγή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ απείλησε την FIFA με προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο λειτουργεί ως η ανώτατη παγκόσμια δικαστική εξουσία για αθλητικές διαφορές.
«Η FIFA ήθελε να αποφύγει το CAS. Η νομική υπόθεση στο CAS ήταν έτοιμη να ξεκινήσει» είπε η εν λόγω πηγή.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το VAR και η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό του ακριβούς σημείου επαφής σε ένα πιθανό φάουλ ενώ στην περίπτωση του Μπαλογκάν οι διαιτητές τη χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την πρόθεση και τη σοβαρότητα.
Ακόμα πιο δύσκολα κάνει για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη FIFA η αποκάλυψη του Guardian σχετικά με το τι προηγήθηκε πριν η πειθαρχική επιτροπή της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να «ακυρώσει» την τιμωρία του κορυφαίου σκόρερ της αμερικανικής ομάδας, του Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα της ομάδας εκείνο το βράδυ εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
Guardian: Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA πριν την «ακύρωση» της κόκκινης στον Μπαλογκάν
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στη FIFA και τον πρόεδρό της Τζιάνι Ινφαντίνο δεν ήταν ένα, όπως έγραψαν πρώτοι οι New York Times, αλλά τρία, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.
Παρά την αποκάλυψη για την επαφή Τραμπ-Ιφαντίνο, ούτε η FIFA, ούτε και ο Λευκός Οίκος έχουν τοποθετηθεί για όσα αναφέρουν τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Από την πλευρά της η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέφρασε την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, μάλιστα, ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την αντίδραση των Βέλγων ενόψει του αγώνα με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμα και για προσφυγή στο CAS (Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο).
Το μαρκάρισμα για το οποίο δόθηκε η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν
How will you overrule a Red card for a foul like this by Folarin Balogun— Ephraimatic (@__Ephraimatic) July 5, 2026
Donald Trump at it again 😒 pic.twitter.com/nKeOuvE5wF
Το επιχείρημα των Αμερικανών
Σύμφωνα με την New York Post, εκτός από την παρέμβαση Τραμπ, η απόφαση της FIFA ήταν αποτέλεσμα και των νομικών ενεργειών με τις οποίες απείλησε την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ για εσφαλμένη εφαρμογή του VAR μέσω βίντεο.
Κατά το δημοσίευμα την έφεση άσκησαν ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, JT Batson, και o COO Dan Helfrich, με βασικό επιχείρημα ότι το VAR είχε εφαρμοστεί εσφαλμένα.
Η πηγή που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι στην έφεση ενεπλάκησαν και δικηγόροι του Λευκού Οίκου ενώ για την επαφή Τραμπ-Ιφαντινό πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος της FIFA είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η κάρτα του Μπαλογκάν βρισκόταν ήδη υπό εξέταση από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA.
Σύμφωνα με την πηγή, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ απείλησε την FIFA με προσφυγή στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο λειτουργεί ως η ανώτατη παγκόσμια δικαστική εξουσία για αθλητικές διαφορές.
«Η FIFA ήθελε να αποφύγει το CAS. Η νομική υπόθεση στο CAS ήταν έτοιμη να ξεκινήσει» είπε η εν λόγω πηγή.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το VAR και η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό του ακριβούς σημείου επαφής σε ένα πιθανό φάουλ ενώ στην περίπτωση του Μπαλογκάν οι διαιτητές τη χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την πρόθεση και τη σοβαρότητα.
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