Γιατί βρέθηκε η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό «βάθρο» των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Γιατί βρέθηκε η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό «βάθρο» των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Σήμερα η ευρεία σύσκεψη με ΥΠΑ, ΑΠΑ, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, διοίκηση «Ελ. Βενιζέλος» και αεροπορικές εταιρείες - Αναζητούνται λύσεις για τη χωρητικότητα και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, τι δείχνουν τα στοιχεία του Eurocontrol
Déjà vu για μια ακόμη χρονιά εφέτος στα ελληνικά αεροδρόμια και την ταλαιπωρία των επιβατών με τη χώρα μας να βρίσκεται στο τοπ 3 στην Ευρώπη με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις.
Το θέμα πρόκειται να τεθεί σήμερα στην απογευματινή σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί με τη συμμετοχή των ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και των δύο εγχώριων αεροπορικών AEGEAN και SKY express.
Από την πλευρά του το Eurocontrol, αναφερόμενο ειδικά στη χώρα μας, επισημαίνει ενδεικτικά ότι για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων με το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία. Όπως επισημαίνεται, οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ υπάρχει και μία περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, από τις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
«Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025», επισημαίνεται σχετικά. Η χώρα μας, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία αποτελούν τις τρεις χώρες στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων επί του συνόλου, με την Ελλάδα ωστόσο να έχει τα πλέον επιδεινούμενα μεγέθη σε σύγκριση με πέρυσι. Η Γαλλία παραμένει στην πρώτη θέση των αγορών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, συγκεντρώνοντας το 29% επί του συνόλου των καθυστερήσεων εν πτήσει στο ευρωπαϊκό δίκτυο, κυρίως λόγω προβλημάτων χωρητικότητας, στελέχωσης και της μετάβασης σε νέα τεχνικά συστήματα, ωστόσο οι καθυστερήσεις παραμένουν μειωμένες κατά 38% σε σχέση με πέρυσι.
Ακολουθεί η Ισπανία, με μερίδιο 21% των συνολικών καθυστερήσεων, όπου οι πιέσεις αποδίδονται στην αυξημένη κίνηση, στα ζητήματα στελέχωσης και χωρητικότητας, με τις καθυστερήσεις να είναι αυξημένες κατά 26% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Πανευρωπαϊκά εφέτος, ως προς τη συνέπεια των πτήσεων, η ακρίβεια στις αφίξεις διαμορφώνεται στο 71%, επίδοση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από την αντίστοιχη περσινή. Αντίστοιχα, η συνέπεια στις αναχωρήσεις ειναι στο 64%, παραμένοντας πάντως οριακά καλύτερη, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2025.
Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας που δέχεται όπως είναι εύλογο και το μεγαλύτερο όγκο πτήσεων εσωτερικού- εξωτερικού, αρμόδιες πηγές, αναφέρουν στο protothema.gr ότι κατά τη θερινή περίοδο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποιούνται περί τις 900 εμπορικές πτήσεις και επιπλέον 100 λοιπών κατηγοριών που μπορεί να αφορούν μικρά αεροσκάφη, πτήσεις cargo κ.ο.κ.. Ποσοστό κοντά στο 80% των καθυστερήσεων- κυρίως σε ώρες αιχμής- αφορούν περιορισμούς εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός το οποίο δημιουργεί το λεγόμενο «ντόμινο» στις επόμενες πτήσεις σε εθνικό δίκτυο αλλά και δίκτυο εξωτερικού, επηρεάζοντας παράλληλα και τη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων (σ.σ. για τα οποία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σε σχέση με συγκεκριμένες ώρες ξεκούρασης και τη διαθεσιμότητά τους για επόμενες πτήσεις).
Για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα ο ΔΑΑ έχει υπαχθεί εφέτος και λειτουργεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport -SFA (ΙΑΤΑ Level 2), που στην πράξη σημαίνει ότι η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων είναι σε συνεργασία με τις αεροπορικές ώστε το πρόγραμμά τους να προσαρμόζεται στον καλύτερο βαθμό στην διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρόμιου ανά ώρα για την καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας.
Ακριβώς αυτός ο συντονισμός βοηθά ώστε για το καλοκαίρι του 2026 η συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων, σε ποσοστό 98% να εμπίπτει στα συμφωνημένα όρια χωρητικότητας, χωρίς …αιφνιδιασμούς, όπως υποστηρίζεται, δεδομένου ότι υπάρχει η συνεννόηση αεροπορικών και αεροδρομίου.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη νέα, σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της 10ης Ιουνίου, η δυναμικότητα για το αεροδρόμιό της Αθήνας για το καλοκαίρι είναι κατ’ ελάχιστον 35 αναχωρήσεις και 31 αφίξεις ανά ώρα στις ώρες αιχμής και 35 αναχωρήσεις και 28 αφίξεις ανά ώρα εκτός αιχμής, με 22 αναχωρήσεις και 22 αφίξεις τη νύχτα.
Η σύσκεψη μάλιστα που έχει προγραμματιστεί για σήμερα έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις.
Το θέμα πρόκειται να τεθεί σήμερα στην απογευματινή σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί με τη συμμετοχή των ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, του ΔΑΑ (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) και των δύο εγχώριων αεροπορικών AEGEAN και SKY express.
Από την πλευρά του το Eurocontrol, αναφερόμενο ειδικά στη χώρα μας, επισημαίνει ενδεικτικά ότι για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων με το 9% να αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία. Όπως επισημαίνεται, οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, ενώ υπάρχει και μία περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως, από τις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
«Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025», επισημαίνεται σχετικά. Η χώρα μας, μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία αποτελούν τις τρεις χώρες στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων επί του συνόλου, με την Ελλάδα ωστόσο να έχει τα πλέον επιδεινούμενα μεγέθη σε σύγκριση με πέρυσι. Η Γαλλία παραμένει στην πρώτη θέση των αγορών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, συγκεντρώνοντας το 29% επί του συνόλου των καθυστερήσεων εν πτήσει στο ευρωπαϊκό δίκτυο, κυρίως λόγω προβλημάτων χωρητικότητας, στελέχωσης και της μετάβασης σε νέα τεχνικά συστήματα, ωστόσο οι καθυστερήσεις παραμένουν μειωμένες κατά 38% σε σχέση με πέρυσι.
Ακολουθεί η Ισπανία, με μερίδιο 21% των συνολικών καθυστερήσεων, όπου οι πιέσεις αποδίδονται στην αυξημένη κίνηση, στα ζητήματα στελέχωσης και χωρητικότητας, με τις καθυστερήσεις να είναι αυξημένες κατά 26% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Πανευρωπαϊκά εφέτος, ως προς τη συνέπεια των πτήσεων, η ακρίβεια στις αφίξεις διαμορφώνεται στο 71%, επίδοση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από την αντίστοιχη περσινή. Αντίστοιχα, η συνέπεια στις αναχωρήσεις ειναι στο 64%, παραμένοντας πάντως οριακά καλύτερη, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2025.
Το «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Σημειώνεται εδώ ότι ειδικά για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας που δέχεται όπως είναι εύλογο και το μεγαλύτερο όγκο πτήσεων εσωτερικού- εξωτερικού, αρμόδιες πηγές, αναφέρουν στο protothema.gr ότι κατά τη θερινή περίοδο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποιούνται περί τις 900 εμπορικές πτήσεις και επιπλέον 100 λοιπών κατηγοριών που μπορεί να αφορούν μικρά αεροσκάφη, πτήσεις cargo κ.ο.κ.. Ποσοστό κοντά στο 80% των καθυστερήσεων- κυρίως σε ώρες αιχμής- αφορούν περιορισμούς εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός το οποίο δημιουργεί το λεγόμενο «ντόμινο» στις επόμενες πτήσεις σε εθνικό δίκτυο αλλά και δίκτυο εξωτερικού, επηρεάζοντας παράλληλα και τη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων (σ.σ. για τα οποία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σε σχέση με συγκεκριμένες ώρες ξεκούρασης και τη διαθεσιμότητά τους για επόμενες πτήσεις).
Για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος των κινήσεων που προγραμματίζονται ανά ώρα ο ΔΑΑ έχει υπαχθεί εφέτος και λειτουργεί στην κατηγορία Schedule Facilitated Airport -SFA (ΙΑΤΑ Level 2), που στην πράξη σημαίνει ότι η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων είναι σε συνεργασία με τις αεροπορικές ώστε το πρόγραμμά τους να προσαρμόζεται στον καλύτερο βαθμό στην διαθέσιμη χωρητικότητα του αεροδρόμιου ανά ώρα για την καλύτερη διαχείριση της χωρητικότητας.
Ακριβώς αυτός ο συντονισμός βοηθά ώστε για το καλοκαίρι του 2026 η συντριπτική πλειονότητα των πτήσεων, σε ποσοστό 98% να εμπίπτει στα συμφωνημένα όρια χωρητικότητας, χωρίς …αιφνιδιασμούς, όπως υποστηρίζεται, δεδομένου ότι υπάρχει η συνεννόηση αεροπορικών και αεροδρομίου.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη νέα, σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της 10ης Ιουνίου, η δυναμικότητα για το αεροδρόμιό της Αθήνας για το καλοκαίρι είναι κατ’ ελάχιστον 35 αναχωρήσεις και 31 αφίξεις ανά ώρα στις ώρες αιχμής και 35 αναχωρήσεις και 28 αφίξεις ανά ώρα εκτός αιχμής, με 22 αναχωρήσεις και 22 αφίξεις τη νύχτα.
Η σύσκεψη μάλιστα που έχει προγραμματιστεί για σήμερα έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, αυτά τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης, επιτυγχάνονται σε ποσοστό μικρότερο του 50% γεγονός στο οποίο συνεισφέρουν πολλές παράμετροι με βασικούς όμως τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και τα θέματα της της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, όπως διαπιστώνεται και από το ίδιο το Eurocontrol που διαπιστώνει για την Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου την τρίτη χειρότερη επίδοση σε χωρητικότητα και στελέχωση στο κομμάτι της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και δη τους Παρόχους Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Ζητήματα καθυστερήσεων στην ανανέωση του εξοπλισμού και πιο αργών ρυθμών ανανέωσης του προσωπικού υφίστανται επίσης, ωστόσο τα υφιστάμενα επαρκούν και είναι ασφαλή για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.
«Το θέμα είναι ότι η ζήτηση που έχει το αεροδρόμιο αυτή την στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από τις τιμές που έχουν συμφωνηθεί και προβλέπονται ακόμη και στην ΚΥΑ και ο μοιρασμός χρονοθυρίδων δεν τηρείται κατά σύστημα», δηλώνει στο prototheme.gr η κ. Oλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Ενδεικτικά, για τη Δευτέρα 6/7 έχουν προγραμματιστεί 991 συνολικά πτήσεις κι ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις στην ώρα αιχμής, στις 7.00- 8.00 π.μ. τοπική το αεροδρόμιο δίνει πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις, στις 9.00- 10.00 π.μ. 35 αφίξεις άρα παραπάνω από το συμφωνηθέν των 31 αφίξεων, στις 10.00 – 11.00 π.μ. 39 επίσης αναχωρήσεις και στις 12.00- 13.00, 35 αφίξεις -όλες πάνω από τα συμφωνηθέντα. Άρα αναγκαστικά αυτές οι πτήσεις που θα καθυστερήσουν θα συμπαρασύρουν και τις επόμενες. Επομένως αν το πρωί ξεκινά με υπερφόρτωση, το πρόβλημα θα εντείνεται στη διάρκεια της ημέρας. Εμείς, από την πλευρά μας, θα δηλώσουμε στη σύσκεψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ανέβει το Ελευθέριος Βενιζέλος στο Level 3 ώστε να μην παραβιάζονται οι χρονοθυρίδες».
Επιπλέον, οι Ελεγκτές επισημαίνουν ότι εφέτος λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι επιβαρυμένος και ο ελληνικός εναέριος χώρος με περισσότερες πτήσεις που περνούν από την Ελλάδα. «Έχουμε και την επιβάρυνση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (σ.σ. το βασικό φορέα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας) όπου ενώ πέρυσι το ανώτατο όριο των πτήσεων ήταν 4.500 πτήσεις, τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν κοντά στις 5.000. Έχουν γίνει προσλήψεις για τους ανθρώπους στο ΚΕΠΑΘ αλλά δεν έχουν ακόμη προλάβει να εκπαιδευτούν και γι’ αυτό δεν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερους τομείς», δηλώνει η κ. Τόκη.
Τι λένε οι ελεγκτές
«Το θέμα είναι ότι η ζήτηση που έχει το αεροδρόμιο αυτή την στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από τις τιμές που έχουν συμφωνηθεί και προβλέπονται ακόμη και στην ΚΥΑ και ο μοιρασμός χρονοθυρίδων δεν τηρείται κατά σύστημα», δηλώνει στο prototheme.gr η κ. Oλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Ενδεικτικά, για τη Δευτέρα 6/7 έχουν προγραμματιστεί 991 συνολικά πτήσεις κι ενώ η συμφωνία είναι για 35 αναχωρήσεις στην ώρα αιχμής, στις 7.00- 8.00 π.μ. τοπική το αεροδρόμιο δίνει πρόβλεψη για 40 αναχωρήσεις, στις 9.00- 10.00 π.μ. 35 αφίξεις άρα παραπάνω από το συμφωνηθέν των 31 αφίξεων, στις 10.00 – 11.00 π.μ. 39 επίσης αναχωρήσεις και στις 12.00- 13.00, 35 αφίξεις -όλες πάνω από τα συμφωνηθέντα. Άρα αναγκαστικά αυτές οι πτήσεις που θα καθυστερήσουν θα συμπαρασύρουν και τις επόμενες. Επομένως αν το πρωί ξεκινά με υπερφόρτωση, το πρόβλημα θα εντείνεται στη διάρκεια της ημέρας. Εμείς, από την πλευρά μας, θα δηλώσουμε στη σύσκεψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ανέβει το Ελευθέριος Βενιζέλος στο Level 3 ώστε να μην παραβιάζονται οι χρονοθυρίδες».
Επιπλέον, οι Ελεγκτές επισημαίνουν ότι εφέτος λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι επιβαρυμένος και ο ελληνικός εναέριος χώρος με περισσότερες πτήσεις που περνούν από την Ελλάδα. «Έχουμε και την επιβάρυνση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (σ.σ. το βασικό φορέα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας) όπου ενώ πέρυσι το ανώτατο όριο των πτήσεων ήταν 4.500 πτήσεις, τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν κοντά στις 5.000. Έχουν γίνει προσλήψεις για τους ανθρώπους στο ΚΕΠΑΘ αλλά δεν έχουν ακόμη προλάβει να εκπαιδευτούν και γι’ αυτό δεν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερους τομείς», δηλώνει η κ. Τόκη.
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