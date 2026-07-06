Γιατί βρέθηκε η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό «βάθρο» των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας