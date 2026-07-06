Μπακογιάννη: Η ΝΔ συγχώρησε τον Σαμαρά και τον έκανε πρωθυπουργό και αυτός θέλει να της κάνει ζημιά

«Χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Αντώνη Σαμαρά