Μπακογιάννη: Η ΝΔ συγχώρησε τον Σαμαρά και τον έκανε πρωθυπουργό και αυτός θέλει να της κάνει ζημιά
Μπακογιάννη: Η ΝΔ συγχώρησε τον Σαμαρά και τον έκανε πρωθυπουργό και αυτός θέλει να της κάνει ζημιά
«Χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για τον Αντώνη Σαμαρά
Στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας σε ραδιοφωνική της συνέντευξη η Ντόρα Μπακογιάννη.
«Αυτός ειναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε» είπε η πρώην υπουργός στα Παραπολιτικά FM.
Κληθείσα να απαντήσει στο βίντεο του πρώην πρωθυπουργού που την κατηγορούσε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το 2009, η κυρία Μπακογιάννη είπε «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».
«Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη» θύμισε ακόμα η Ντόρα Μπακογιάννη.
Στην ερώτηση, δε, αν ήταν λάθος η επάνοδος Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».
Αντίθετα για τον Κώστα Καραμανλή η κυρία Μπακογιάννη εκτίμησε ότι δεν θα βλάψει την παράταξη, «είναι βαθιά παραταξιακός, και λόγω ονόματος. Δε θα πάει ποτέ εναντίον της παράταξης».
Όσον αφορά, δε, τον Αλέξη Τσίπρα, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά, που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες. Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση, από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι' αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».
«Αυτός ειναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε» είπε η πρώην υπουργός στα Παραπολιτικά FM.
Κληθείσα να απαντήσει στο βίντεο του πρώην πρωθυπουργού που την κατηγορούσε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το 2009, η κυρία Μπακογιάννη είπε «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».
«Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18% και χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη» θύμισε ακόμα η Ντόρα Μπακογιάννη.
@protothema.gr ▪Στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας σε ραδιοφωνική της συνέντευξη η Ντόρα Μπακογιάννη. 📻«Αυτός ειναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε» είπε η πρώην υπουργός στα Παραπολιτικά FM. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Στην ερώτηση, δε, αν ήταν λάθος η επάνοδος Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».
Αντίθετα για τον Κώστα Καραμανλή η κυρία Μπακογιάννη εκτίμησε ότι δεν θα βλάψει την παράταξη, «είναι βαθιά παραταξιακός, και λόγω ονόματος. Δε θα πάει ποτέ εναντίον της παράταξης».
Όσον αφορά, δε, τον Αλέξη Τσίπρα, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά, που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες. Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είναι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση, από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι' αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».
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