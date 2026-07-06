UBS για ελληνική οικονομία: Ισχυρή ανάπτυξη από επενδύσεις, τουρισμό και τράπεζες, αλλά ο πληθωρισμός επιμένει
UBS για ελληνική οικονομία: Ισχυρή ανάπτυξη από επενδύσεις, τουρισμό και τράπεζες, αλλά ο πληθωρισμός επιμένει
H τράπεζα εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2026 - Χρηματοδότηση της ανάπτυξης από τις τράπεζες
Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να ξεχωρίζει στην Ευρωζώνη, διατηρώντας υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις, τον τουρισμό και την ισχυρή πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο ενεργειακό κόστος εξακολουθούν να αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους για τη συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας παρουσίασης της UBS για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στην οποία ο οίκος διατηρεί θετική στάση για τη χώρα, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2026, έναν ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από εκείνον που αναμένεται για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωζώνης.
Η UBS αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε οριακά στο πρώτο τρίμηνο του έτους, στο 2% από 2,3% στα τέλη του 2025, ωστόσο θεωρεί ότι η επιβράδυνση αυτή δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα. Αντίθετα, εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται σε υγιείς και πολυδιάστατους πυλώνες, γεγονός που της επιτρέπει να διατηρεί σημαντικές αντοχές ακόμη και σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.
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Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας παρουσίασης της UBS για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στην οποία ο οίκος διατηρεί θετική στάση για τη χώρα, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2026, έναν ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από εκείνον που αναμένεται για το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωζώνης.
Η UBS αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε οριακά στο πρώτο τρίμηνο του έτους, στο 2% από 2,3% στα τέλη του 2025, ωστόσο θεωρεί ότι η επιβράδυνση αυτή δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα. Αντίθετα, εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να στηρίζεται σε υγιείς και πολυδιάστατους πυλώνες, γεγονός που της επιτρέπει να διατηρεί σημαντικές αντοχές ακόμη και σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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