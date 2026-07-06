Νέα βίντεο από τα βασανιστήρια της 55χρονης στο Ηράκλειο: Η 42χρονη τη χτυπά στο πρόσωπο και την κλοτσά ενώ βρίσκεται στο πάτωμα

Η 42χρονη κατέγραφε με το κινητό τηλέφωνο μέρος των βασανιστηρίων που υπέστη η 55χρονη μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο





Στα νέα βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η 42χρονη εμφανίζεται να επιτίθεται στην 55χρονη χτυπώντας την επανειλημμένα στο πρόσωπο. Σε άλλο σημείο του υλικού, το θύμα βρίσκεται πεσμένο στο πάτωμα, με τη δράστιδα να συνεχίζει την επίθεση κλοτσώντας την.







Τα νέα αυτά πλάνα προστίθενται στο ήδη εκτεταμένο βιντεοληπτικό υλικό που εντόπισαν οι αστυνομικοί στο κινητό τηλέφωνο της 42χρονης και το οποίο φέρεται να καταγράφει μέρος των βασανιστηρίων που υπέστη η 55χρονη μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.







Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο κινητό της κατηγορούμενης βρέθηκαν τουλάχιστον έντεκα βίντεο από την κακοποίηση της 55χρονης.



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Νέα βίντεο έρχονται στο φως από την υπόθεση των άγριων βασανιστηρίων που υπέστη μία 55χρονη αλλοδαπή στο Ηράκλειο Κρήτης , αποκαλύπτοντας νέες σκληρές σκηνές κακοποίησης από την 42χρονη γυναίκα που κατηγορείται για την επίθεση.Στα νέα βίντεο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η 42χρονη εμφανίζεται να επιτίθεται στηνχτυπώντας την επανειλημμένα στο πρόσωπο. Σε άλλο σημείο του υλικού,, με τη δράστιδα να συνεχίζει την επίθεσηΤα νέα αυτά πλάνα προστίθενται στο ήδη εκτεταμένοπου εντόπισαν οι αστυνομικοί στο κινητό τηλέφωνο της 42χρονης και το οποίο φέρεται ναπου υπέστη η 55χρονη μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο κινητό της κατηγορούμενης βρέθηκαν Σε προηγούμενα βίντεο η 42χρονη φέρεται να χτυπά το θύμα με ρόπαλο μέχρι να αιμορραγήσει, ενώ σε άλλο καταγεγραμμένο περιστατικό εμφανίζεται να της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά ενώ η γυναίκα βρίσκεται δεμένη και εξαντλημένη.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 55χρονη δεχόταν συνεχείς απειλές κατά της ζωής της, ύβρεις και πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Παράλληλα, η 42χρονη φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας δένοντας την πόρτα με καλώδιο, στερώντας από το θύμα κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να αποδράσει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.



Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης και η ακριβής σχέση μεταξύ των δύο γυναικών εξακολουθούν να διερευνώνται.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 55χρονη κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε, ενώ η ύπαρξη του βιντεοληπτικού υλικού αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί εξέτασαν το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης στο πλαίσιο διερεύνησης διαφορετικής υπόθεσης κλοπής.