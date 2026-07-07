«Τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα»: Το συγκινητικό αντίο της Μαράια Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, «μας κάνατε καλύτερους» η απάντηση των Μπακς

Το Μιλγουόκι είναι ένα καλύτερο μέρος χάρη στους Αντετοκούνμπο

Εδώ μεγαλώσαμε.Εδώ γίναμε γονείς.Εδώ γίναμε σύζυγος και σύζυγος.Εδώ χτίσαμε τη ζωή μας.Γι' αυτό, Μιλγουόκι, σε ευχαριστώ.Σε ευχαριστώ που με αγκάλιασες από την πρώτη στιγμή. Σε ευχαριστώ που αγκάλιασες την οικογένειά μου σαν να ήταν δική σου. Σε ευχαριστώ που μας αγαπήσατε σε κάθε περίοδο. Σε ευχαριστώ που πιστέψατε στον σύζυγό μου, που γιορτάσατε τις νίκες μας, που μας στηρίξατε στις δύσκολες στιγμές και που μας θυμίζατε ξανά και ξανά τι πραγματικά σημαίνει κοινότητα.Στο «χωριό» μας, στους δασκάλους, τους γιατρούς, τους προπονητές, τους γείτονες, τους φίλους και σε όλους όσοι έγιναν οικογένεια, σας ευχαριστώ. Τα λόγια δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να εκφράσουν τι σημαίνουν για μένα οι σχέσεις που χτίσαμε εδώ. Δώσατε τόσα πολλά στα παιδιά μας, σταθήκατε δίπλα μας στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής μας και κάνατε το Μιλγουόκι να μοιάζει με αληθινό σπίτι με κάθε δυνατό τρόπο.Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ειλικρινά την ιδιοκτησία των Milwaukee Bucks που πίστεψε και εμπιστεύτηκε τον σύζυγό μου να ηγηθεί αυτού του οργανισμού τα τελευταία 13 χρόνια. Επειδή έδωσαν στον Γιάννη την ευκαιρία να κυνηγήσει το μεγαλείο μέσα στο γήπεδο και να δημιουργήσει ουσιαστικό αντίκτυπο έξω από αυτό, μπόρεσα κι εγώ να ζήσω τον δικό μου σκοπό, υπηρετώντας τους άλλους. Και γι' αυτό θα είμαι για πάντα ευγνώμων.Και στον σύζυγό μου… δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για σένα.Μέσα από κάθε επιτυχία, κάθε δυσκολία, κάθε θρίαμβο, κάθε αποτυχία και, ναι, ακόμη και μέσα από όλες τις ανοησίες, δεν λύγισες ποτέ. Έδωσες σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτή την πόλη και στο άθλημα του μπάσκετ τα πάντα. Ποτέ δεν πρόδωσες το ίδιο το παιχνίδι και ποτέ δεν πρόδωσες τον εαυτό σου.Οι άνθρωποι θα θυμούνται το πρωτάθλημα του NBA. Θα θυμούνται το βραβείο του Πολυτιμότερου Παίκτη των Τελικών, τα δύο βραβεία MVP, το βραβείο του Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς, τις συμμετοχές στο All-Star Game, τα ρεκόρ και όλα όσα πέτυχες φορώντας τη φανέλα των Bucks.Όμως εγώ ελπίζω πως θα θυμούνται περισσότερο τον άνθρωπο πίσω από όλα αυτά.Τον άνθρωπο που ήταν διακριτικά δίπλα στους άλλους όταν κανείς δεν τον έβλεπε. Τον άνθρωπο που πρόσφερε χωρίς να ζητά αναγνώριση. Τον άνθρωπο που κουβάλησε αυτή την πόλη με περηφάνια και που πάντα καταλάβαινε ότι το πραγματικό μεγαλείο δεν μετριέται μόνο από όσα πετυχαίνεις, αλλά από τις ζωές που αγγίζεις στην πορεία.Φεύγεις από το Μιλγουόκι ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν ποτέ αυτή τη φανέλα, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, αφήνεις αυτή την πόλη καλύτερη απ' ό,τι τη βρήκες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά σου.Είσαι το παράδειγμα του πώς μοιάζει ένας άνθρωπος που φοβάται και τιμά τον Θεό. Και κάθε μέρα ευχαριστώ τον Θεό που μπορώ να περπατώ στη ζωή δίπλα σου. Σε ευχαριστώ που μου χάρισες μια ζωή στην οποία ξυπνάω κάθε πρωί και μπορώ κι εγώ να ζω τον δικό μου σκοπό.Ο σύζυγός μου μπορεί να άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του Μιλγουόκι, αλλά το Μιλγουόκι θα είναι για πάντα το σημαντικότερο κεφάλαιο της ιστορίας της αγάπης μας.Σας ευχαριστώ για κάθε ανάμνηση.Σας ευχαριστώ για κάθε αγκαλιά.Σας ευχαριστώ για κάθε μάθημα.Σας ευχαριστώ για κάθε προσευχή.Σας ευχαριστώ για κάθε στιγμή.Μιλγουόκι, θα έχεις για πάντα την καρδιά μου.Με αγάπη,Μαράια Αντετοκούνμπο 💚Εκτός από τον προσωπικό αποχαιρετισμό στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς τα ξημερώματα της Τρίτης είπαν το δικό τους «αντίο και ευχαριστώ» σε όλη την οικογένεια του Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ.«Προς την οικογένεια Αντετοκούνμπο, σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για αυτήν την πόλη. Σας ευχαριστούμε που κάνατε το Μιλγουόκι σπίτι σας και που πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα ​​από το γήπεδο μπάσκετ με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Το Μιλγουόκι είναι ένα καλύτερο μέρος χάρη στους Αντετοκούνμπο» έγραψαν στην ανάρτησή τους οι Μπακς.