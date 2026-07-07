Ανησυχία των ΗΠΑ για τη δοκιμή κινεζικού βαλλιστικού πυραύλου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό
Ανησυχία των ΗΠΑ για τη δοκιμή κινεζικού βαλλιστικού πυραύλου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγορεί το Πεκίνο για ταχεία και αδιαφανή ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου
Την έντονη ανησυχία της Ουάσιγκτον προκάλεσε η δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύεται από υποβρύχιο (SLBM) από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε λόγο για «ταχεία και αδιαφανή» επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου, προειδοποιώντας για τις συνέπειες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη κινείται αντίθετα με τις προσπάθειες περιορισμού της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.
Η Ουάσιγκτον τονίζει ακόμη πως «η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο».
Το κινεζικό ΠΝ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι πυρηνοκίνητο υποβρύχιό του προχώρησε στην δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου που έφερε εκπαιδευτική (σ.σ. ανενεργή) κεφαλή στις 12:01 (τοπική ώρα· 07:01 ώρα Ελλάδας), εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις διαφόρων κρατών της περιοχής.
Τον Φεβρουάριο, η Ουάσιγκτον είχε καλέσει να αρχίσουν να διεξάγονται πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών, με τη συμμετοχή του Πεκίνου, αφού άφησε να λήξει η συνθήκη Νέα START, που είχαν συνάψει οι ΗΠΑ και η Ρωσία, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο περί εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.
Η συνθήκη αυτή ήταν το τελευταίο μέσο ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στα δυο κράτη με τα μεγαλύτερα τέτοια οπλοστάσια στην υφήλιο, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα ότι κάνουν «μυστικές» δοκιμές, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να προχωρήσουν στις πρώτες τους πυρηνικές δοκιμές από το 1992, σε αντίδραση κατ’ αυτόν στις δοκιμές που διεξάγουν άλλες χώρες.
Η αντίδραση της ΟυάσιγκτονΗ αμερικανική διπλωματία εξέφρασε τη Δευτέρα τη «μεγάλη ανησυχία» της μετά τη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο (SLBM) από την Κίνα στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη κινείται αντίθετα με τις προσπάθειες περιορισμού της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.
The Chinese PLA Navy's test launch of a strategic missile by a submarine was a routine arrangement of China’s annual military training.— China Military Bugle (@ChinaMilBugle) July 6, 2026
It was not targeted at any specific country or target.
China notified relevant countries in advance, which is in line with international… pic.twitter.com/xLZeucqOTm
«Η Κίνα κάνει το αντίθετο»«Την περίοδο που οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα κάνει το αντίθετο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η Ουάσιγκτον τονίζει ακόμη πως «η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο».
Το κινεζικό ΠΝ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι πυρηνοκίνητο υποβρύχιό του προχώρησε στην δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου που έφερε εκπαιδευτική (σ.σ. ανενεργή) κεφαλή στις 12:01 (τοπική ώρα· 07:01 ώρα Ελλάδας), εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κυβερνήσεις διαφόρων κρατών της περιοχής.
Τον Φεβρουάριο, η Ουάσιγκτον είχε καλέσει να αρχίσουν να διεξάγονται πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών, με τη συμμετοχή του Πεκίνου, αφού άφησε να λήξει η συνθήκη Νέα START, που είχαν συνάψει οι ΗΠΑ και η Ρωσία, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο περί εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.
Η συνθήκη αυτή ήταν το τελευταίο μέσο ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών ανάμεσα στα δυο κράτη με τα μεγαλύτερα τέτοια οπλοστάσια στην υφήλιο, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τόσο τη Ρωσία όσο και την Κίνα ότι κάνουν «μυστικές» δοκιμές, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Οκτώβριο του 2025 ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να προχωρήσουν στις πρώτες τους πυρηνικές δοκιμές από το 1992, σε αντίδραση κατ’ αυτόν στις δοκιμές που διεξάγουν άλλες χώρες.
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