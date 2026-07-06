Scope Ratings: Στο BBB η Alpha Bank με σταθερό outlook
Scope Ratings: Στο BBB η Alpha Bank με σταθερό outlook
Η Scope αναγνωρίζει ικανοποιητική κερδοφορία, ενισχυμένα κεφάλαια, χαμηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ισχυρή ρευστότητα, με ισορροπημένους κινδύνους αξιολόγησης - Παραμένει κυρίως εγχώριος παίκτης
Στο BBB με σταθερό outlook διατηρεί η Scope Ratings την αξιολόγηση της Alpha Bank, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση των κεφαλαιακών της αποθεμάτων. Στην έκθεση της 3ης Ιουλίου 2026, με επικεφαλής αναλυτή τον Alessandro Boratti, ο οίκος σημειώνει ότι οι κίνδυνοι για την αξιολόγηση είναι ισορροπημένοι.
Η Scope χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο της Alpha Bank ως «consistent – high», επισημαίνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει εδραιωμένο εμπορικό franchise στην Ελλάδα, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλότερου εισοδήματος. Η τράπεζα παραμένει κυρίως εγχώριος παίκτης, καθώς πάνω από το 90% των εσόδων της προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ η παρουσία της στο εξωτερικό περιορίζεται κυρίως στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η Scope χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο της Alpha Bank ως «consistent – high», επισημαίνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει εδραιωμένο εμπορικό franchise στην Ελλάδα, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλότερου εισοδήματος. Η τράπεζα παραμένει κυρίως εγχώριος παίκτης, καθώς πάνω από το 90% των εσόδων της προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ η παρουσία της στο εξωτερικό περιορίζεται κυρίως στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα