Φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για crypto: Απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά - Εμπλέκεται ο εγγονός του ΥΠΕΞ



«Ζητούσαν έως και δύο εκατομμύρια δολάρια»

This sounds straight out of a dark crime thriller, but it’s real. Two foreign women invited to Pakistan on business visas for a crypto venture, lured to an empty house, held for a $2 Million crypto ransom, and assaulted by the Deputy PM’s grandson.

They were only saved because… — Daku Incel Singh (@nightbeatsdrop) July 5, 2026



Μετέφεραν χρήματα από το κινητό της σε crypto πορτοφόλι



Η απόδραση μετά από τροχαίο

Σύμφωνα με την 35χρονη, οι δράστες τις ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια απαίτησαν μεγάλα χρηματικά ποσά.«Στην αρχή ζήτησαν 200.000 δολάρια, μετά 700.000, έπειτα ένα εκατομμύριο και τελικά έως δύο εκατομμύρια. Τους είπα ότι δεν είχα χρήματα, αλλά επέμεναν και απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν», ανέφερε.Η γυναίκα κατήγγειλε ότι παρέμειναν αιχμάλωτες μέσα στο σπίτι, όπου οι απειλές συνεχίστηκαν.Όπως υποστήριξε, αναγκάστηκε να στείλει ηχητικό μήνυμα στην οικογένειά της ζητώντας χρήματα, όμως κατάφερε να χρησιμοποιήσει μια προκαθορισμένη λέξη-κωδικό που είχε συμφωνήσει με τους δικούς της σε περίπτωση κινδύνου.«Κατάλαβαν αμέσως ότι δεν ήμασταν ασφαλείς και ειδοποίησαν την αστυνομία», είπε.Σύμφωνα με την De Telegraaf, οι δράστες φέρονται να μετέφεραν περίπου 17.000 δολάρια μέσω του κινητού της γυναίκας σε δικό τους ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων.Η 35χρονη κατήγγειλε ότι οι απειλές συνεχίστηκαν, όπως και οι σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ οι δράστες φέρονται να απειλούσαν ακόμη και ότι θα πουλούσαν τα όργανά τους αν δεν καταβάλλονταν τα λύτρα.Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες τους είπαν ότι είχε πληρωθεί αρκετό ποσό και ο εγγονός του πολιτικού προσφέρθηκε να τις μεταφέρει στο αεροδρόμιο.Κατά τη διαδρομή, όμως, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα, δίνοντας στις δύο γυναίκες την ευκαιρία να διαφύγουν.«Τρέξαμε ουρλιάζοντας σε ένα συνεργείο. Η φίλη μου είχε πάρει τα διαβατήριά μας και εγώ τα κινητά μας», ανέφερε η Ολλανδή.Οι γυναίκες επικοινώνησαν με τις οικογένειές τους, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί.Αρχικά, όπως είπε η 35χρονη, δυσκολεύτηκαν να εμπιστευτούν ακόμη και τους αστυνομικούς και πήδηξαν έξω από το περιπολικό, μέχρι που μια γυναίκα αστυνομικός κατάφερε να τις ηρεμήσει και τις μετέφερε στο τμήμα, όπου έδωσαν κατάθεση.Οι πακιστανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά, ενώ εξετάζεται και η διαδρομή των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων.Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδίας επιβεβαίωσε ότι παρέχεται προξενική βοήθεια στις δύο γυναίκες, σημειώνοντας πως «για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων» δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.