Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα δάκρυα στο «αντίο» του από τα Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία, δείτε βίντεο

Πάντως ο CR7 άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να ενισχύει την εθνική ομάδα στο προσεχές μέλλον.

«Έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή. Ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ, ναι, αλλά τώρα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν θα πάρω βιαστικές αποφάσεις», ανέφερε ο CR7, που εν συνεχεία μίλησε για τη συνολική διεθνή του πορεία.

«Έχω τρεις τίτλους με την Πορτογαλία, πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία δεν είχε ούτε έναν. Είμαι χαρούμενος. Ο μεγαλύτερος τίτλος ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, που για μένα έχει ίδια σημασία με το Παγκόσμιο Κύπελλο», εξήγησε ο 41χρονος θρύλος.

Το γκολ που έφερε το τέλος και η αντίδραση του Ρονάλντο

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Έξι Μουντιάλ, 27 αγώνες και ένα όνειρο που δεν ολοκληρώθηκε

«Έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο»

Το αβέβαιο μέλλον με την Πορτογαλία

«Ακόμη κι αν κατακτήσω το Μουντιάλ, δεν θα είμαι μεγαλύτερος απ’ ό,τι είμαι»

Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του μετά το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία, βλέποντας το όνειρο της κατάκτησης ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου να σβήνει οριστικά. Το γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις έστειλε τους Ισπανούς στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026 και έβαλε τέλος στην έκτη και τελευταία παρουσία του Πορτογάλου σταρ στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση.Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές του Μουντιάλ 2026 γράφτηκε στο Dallas Stadium, εκεί όπου η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Πορτογαλίας στη φάση των «16», βάζοντας τέλος στην πορεία της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο.Ο Μίκελ Μερίνο ήταν ο παίκτης που έκρινε την αναμέτρηση, σκοράροντας στις καθυστερήσεις και χαρίζοντας την πρόκριση στην Ισπανία. Αμέσως μετά το γκολ, οι κάμερες στράφηκαν στον Ρονάλντο, ο οποίος δεν έκρυψε την απογοήτευση και τον εκνευρισμό του, αντιλαμβανόμενος πως το όνειρο ενός παγκόσμιου τίτλου απομακρυνόταν οριστικά.Μετά το τέλος του αγώνα, η συγκίνηση ήταν έντονη για τον Πορτογάλο αρχηγό, καθώς αυτή ήταν, όπως όλα δείχνουν, η τελευταία του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο.Ο 41χρονος Ρονάλντο είχε ήδη προαναγγείλει πως η διοργάνωση του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα ήταν η τελευταία του παρουσία σε Μουντιάλ.Συνολικά, στην καριέρα του στα Παγκόσμια Κύπελλα κατέγραψε 27 συμμετοχές, με 11 γκολ και 2 ασίστ σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά, αγωνιζόμενος σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις.Η μεγαλύτερη πορεία του με την Πορτογαλία σε Μουντιάλ ήρθε το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, όταν οι Ίβηρες έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά και τελικά κατέλαβαν την τέταρτη θέση, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Γερμανία στον μικρό τελικό.Ακολούθησαν δύο αποκλεισμοί στη φάση των «16», ενώ στο Μουντιάλ του Κατάρ η Πορτογαλία σταμάτησε στα προημιτελικά, χάνοντας με 1-0 από το Μαρόκο.Ο κάτοχος πέντε «Χρυσών Μπαλών» και πέντε τροπαίων Champions League δεν κατάφερε τελικά να αφήσει έντονο ατομικό αποτύπωμα στα Παγκόσμια Κύπελλα.Πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία, ο Ρονάλντο είχε μιλήσει για το μέλλον του με την εθνική ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως το τέλος πλησιάζει.«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ας ελπίσουμε ότι αύριο δεν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι», είχε δηλώσει.Συνεχίζοντας, μίλησε σε τρίτο πρόσωπο για τη διαδρομή του: «Η ημέρα που θα αποσυρθώ από την εθνική ομάδα θα έρθει. Αλλά θα είμαι ειλικρινής. Ό,τι κι αν συμβεί, ο Κριστιάνο θα φύγει με καθαρή συνείδηση, όχι 100%, αλλά 1000%. Γιατί έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Δεν το χρειάζομαι, έχω μια καλή ζωή, αλλά είναι θέμα πάθους. Παίζω ποδόσφαιρο γιατί το αγαπώ».«Πρέπει να απολαμβάνεις κάθε ημέρα. Και έχω πετύχει τρία γκολ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν τα πάω και άσχημα, σωστά;», πρόσθεσε.Η ήττα από την Ισπανία ενδέχεται να μην ήταν μόνο το τελευταίο παιχνίδι του Ρονάλντο σε Μουντιάλ, αλλά και η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει γράψει ιστορία με την εθνική του ομάδα, αποτελώντας τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με 146 γκολ σε 233 συμμετοχές.Αν αυτή ήταν πράγματι η τελευταία του παράσταση με την Πορτογαλία, ο Ρονάλντο αποχωρεί έχοντας αφήσει ένα μοναδικό αποτύπωμα, παρότι το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρέμεινε η μοναδική κορυφή που δεν κατάφερε να κατακτήσει.

Ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δείξει πριν από το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο πως αντιμετώπιζε διαφορετικά το βάρος της μοναδικής μεγάλης διάκρισης που έλειπε από την καριέρα του.

«Ακόμη κι αν κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα είμαι πιο ψηλά απ’ ό,τι είμαι σήμερα. Και ακόμη κι αν δεν το κερδίσω, δεν θα είμαι λιγότερος», είχε αναφέρει ο Πορτογάλος σταρ, κάτι που επανέλαβε και στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με την Ισπανία.

«Δόξα τω Θεώ, δεν μου λείπει τίποτα. Ο Θεός υπήρξε πολύ γενναιόδωρος μαζί μου», πρόσθεσε ο Ρονάλντο.



