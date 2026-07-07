Κριστιάνο Ρονάλντο: Τα δάκρυα στο «αντίο» του από τα Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία, δείτε βίντεο
Η ήττα με 1-0 στη φάση των «16» έκλεισε το κεφάλαιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων για τον 41χρονο Πορτογάλο - «Έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή», δήλωσε μετά τον αποκλεισμό
Πάντως ο CR7 άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να ενισχύει την εθνική ομάδα στο προσεχές μέλλον.
«Έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή. Ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ, ναι, αλλά τώρα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν θα πάρω βιαστικές αποφάσεις», ανέφερε ο CR7, που εν συνεχεία μίλησε για τη συνολική διεθνή του πορεία.
«Έχω τρεις τίτλους με την Πορτογαλία, πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία δεν είχε ούτε έναν. Είμαι χαρούμενος. Ο μεγαλύτερος τίτλος ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, που για μένα έχει ίδια σημασία με το Παγκόσμιο Κύπελλο», εξήγησε ο 41χρονος θρύλος.
🚨🏆 Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026
“That remains forever. Tomorrow is a new day, and we go”. pic.twitter.com/Dk9XIsHaiY
Το γκολ που έφερε το τέλος και η αντίδραση του ΡονάλντοΜία από τις πιο φορτισμένες στιγμές του Μουντιάλ 2026 γράφτηκε στο Dallas Stadium, εκεί όπου η Ισπανία επικράτησε με 1-0 της Πορτογαλίας στη φάση των «16», βάζοντας τέλος στην πορεία της ομάδας του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο Μίκελ Μερίνο ήταν ο παίκτης που έκρινε την αναμέτρηση, σκοράροντας στις καθυστερήσεις και χαρίζοντας την πρόκριση στην Ισπανία. Αμέσως μετά το γκολ, οι κάμερες στράφηκαν στον Ρονάλντο, ο οποίος δεν έκρυψε την απογοήτευση και τον εκνευρισμό του, αντιλαμβανόμενος πως το όνειρο ενός παγκόσμιου τίτλου απομακρυνόταν οριστικά.
Μετά το τέλος του αγώνα, η συγκίνηση ήταν έντονη για τον Πορτογάλο αρχηγό, καθώς αυτή ήταν, όπως όλα δείχνουν, η τελευταία του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Έξι Μουντιάλ, 27 αγώνες και ένα όνειρο που δεν ολοκληρώθηκεΟ 41χρονος Ρονάλντο είχε ήδη προαναγγείλει πως η διοργάνωση του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα ήταν η τελευταία του παρουσία σε Μουντιάλ.
Συνολικά, στην καριέρα του στα Παγκόσμια Κύπελλα κατέγραψε 27 συμμετοχές, με 11 γκολ και 2 ασίστ σε περισσότερα από 2.000 αγωνιστικά λεπτά, αγωνιζόμενος σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις.
Η μεγαλύτερη πορεία του με την Πορτογαλία σε Μουντιάλ ήρθε το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, όταν οι Ίβηρες έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά και τελικά κατέλαβαν την τέταρτη θέση, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Γερμανία στον μικρό τελικό.
Ακολούθησαν δύο αποκλεισμοί στη φάση των «16», ενώ στο Μουντιάλ του Κατάρ η Πορτογαλία σταμάτησε στα προημιτελικά, χάνοντας με 1-0 από το Μαρόκο.
Ο κάτοχος πέντε «Χρυσών Μπαλών» και πέντε τροπαίων Champions League δεν κατάφερε τελικά να αφήσει έντονο ατομικό αποτύπωμα στα Παγκόσμια Κύπελλα.
«Έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο»Πριν από το παιχνίδι με την Ισπανία, ο Ρονάλντο είχε μιλήσει για το μέλλον του με την εθνική ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως το τέλος πλησιάζει.
«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ας ελπίσουμε ότι αύριο δεν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι», είχε δηλώσει.
🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo confirms this will be his LAST World Cup. 👋🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
“Yes, it’s my last one. Let’s go and enjoy it”. pic.twitter.com/EcMQiQK1p9
Συνεχίζοντας, μίλησε σε τρίτο πρόσωπο για τη διαδρομή του: «Η ημέρα που θα αποσυρθώ από την εθνική ομάδα θα έρθει. Αλλά θα είμαι ειλικρινής. Ό,τι κι αν συμβεί, ο Κριστιάνο θα φύγει με καθαρή συνείδηση, όχι 100%, αλλά 1000%. Γιατί έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Δεν το χρειάζομαι, έχω μια καλή ζωή, αλλά είναι θέμα πάθους. Παίζω ποδόσφαιρο γιατί το αγαπώ».
«Πρέπει να απολαμβάνεις κάθε ημέρα. Και έχω πετύχει τρία γκολ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν τα πάω και άσχημα, σωστά;», πρόσθεσε.
Το αβέβαιο μέλλον με την ΠορτογαλίαΗ ήττα από την Ισπανία ενδέχεται να μην ήταν μόνο το τελευταίο παιχνίδι του Ρονάλντο σε Μουντιάλ, αλλά και η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει γράψει ιστορία με την εθνική του ομάδα, αποτελώντας τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με 146 γκολ σε 233 συμμετοχές.
Αν αυτή ήταν πράγματι η τελευταία του παράσταση με την Πορτογαλία, ο Ρονάλντο αποχωρεί έχοντας αφήσει ένα μοναδικό αποτύπωμα, παρότι το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρέμεινε η μοναδική κορυφή που δεν κατάφερε να κατακτήσει.
«Ακόμη κι αν κατακτήσω το Μουντιάλ, δεν θα είμαι μεγαλύτερος απ’ ό,τι είμαι»
Ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε δείξει πριν από το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο πως αντιμετώπιζε διαφορετικά το βάρος της μοναδικής μεγάλης διάκρισης που έλειπε από την καριέρα του.
«Ακόμη κι αν κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα είμαι πιο ψηλά απ’ ό,τι είμαι σήμερα. Και ακόμη κι αν δεν το κερδίσω, δεν θα είμαι λιγότερος», είχε αναφέρει ο Πορτογάλος σταρ, κάτι που επανέλαβε και στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με την Ισπανία.
«Δόξα τω Θεώ, δεν μου λείπει τίποτα. Ο Θεός υπήρξε πολύ γενναιόδωρος μαζί μου», πρόσθεσε ο Ρονάλντο.
🚨 BREAKING:— GBC (@GBC_Press) July 6, 2026
Cristiano Ronaldo:
"Even if I win the World Cup, I won't be higher than I am, and even if I don't win, I won't be any less.
Praise be to God, I lack nothing. God has been very generous to me." pic.twitter.com/owjNDG08Gg
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