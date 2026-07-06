«Είστε αξιοθρήνητη και ανάξια της θέσης σας»: Ο Εμπαπέ απαντά στην ρατσιστική επίθεση Παραγουανής πολιτικού που τον αποκάλεσε «αμόρφωτο βάρβαρο»
Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες, έγραψε σε ανάρτησή της η Σελέστε Αμαρίγια μετά την ήττα της Παραγουάης από τη Γαλλία
Η πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης δημοσίευσε τα σχόλιά της στην πλατφόρμα X, μετά την ήττα της χώρας της από τους «τρικολόρ» στη φάση των «16» της διοργάνωσης, στοχοποιώντας την καταγωγή και τη μόρφωση του Γάλλου επιθετικού.
«Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες. Έπρεπε να του δείξεις το μεσαίο δάχτυλο, Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. Γενικός Διευθυντής Παραγουάης). Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδύ χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου», έγραψε η Αμαρίγια στην ανάρτησή της.
Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026
Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ
Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις της Αμαρίγια, απαντώντας με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.
Η οργισμένη απάντηση του Εμπαπέ
«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας», έγραψε ο Εμπαπέ και πρόσθεσε: «Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή τη χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».
Madame Celeste Amarilla,— Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026
Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.
Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL
Στη συνέχεια, ο Γάλλος σταρ κατηγόρησε τη γερουσιαστή ότι με τη συμπεριφορά της επισκίασε την προσπάθεια της εθνικής ομάδας της χώρας της.
«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε.
«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.
Θέση για το περιστατικό πήρε και η γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που χαρακτήρισε τις δηώσεις της Αμαρίγια «άσχετες και απαράδεκτες».
Η αντίδραση της γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
COMMUNIQUÉ DE LA FFF :— FFF (@FFF) July 6, 2026
Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme… pic.twitter.com/AMVDvfrrYD
Ο Εμπαπέ ήταν καθοριστικός στην αναμέτρηση με την Παραγουάη, καθώς πέτυχε το νικητήριο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο, στέλνοντας τη Γαλλία στα προημιτελικά.
Η πρόκριση της Γαλλίας και το νέο ραντεβού με το Μαρόκο
Η ομάδα του θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στη Βοστώνη την Πέμπτη, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Με επτά γκολ στη διοργάνωση, ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής και τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Νορβηγίας.
Η ένταση γύρω από την εθνική Γαλλίας είχε ξεκινήσει πριν από τον αγώνα, όταν ο πρώην τερματοφύλακας της Παραγουάης, Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ, είχε δηλώσει ότι η ομάδα της χώρας του θα αντιμετώπιζε «μια ομάδα από την Αφρική».
Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τσιλαβέρτ για «ομάδα από την Αφρική»
Η δήλωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τσιλαβέρτ «ντροπή».
@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p— José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026
«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα ρατσιστικά σχόλια του Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ κατά της εθνικής Γαλλίας, τα οποία υπονομεύουν τις αξίες του σεβασμού, της αδελφοσύνης και της διαφορετικότητας στο ποδόσφαιρό μας», δήλωσε.
«Μπορεί κάποτε να ήταν ένας μεγάλος τερματοφύλακας, όμως πλέον αυτός ο άνθρωπος έχει πέσει σε ανυποληψία», πρόσθεσε ο Ντιαλό.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr