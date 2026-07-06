«Είστε αξιοθρήνητη και ανάξια της θέσης σας»: Ο Εμπαπέ απαντά στην ρατσιστική επίθεση Παραγουανής πολιτικού που τον αποκάλεσε «αμόρφωτο βάρβαρο»

Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες, έγραψε σε ανάρτησή της η Σελέστε Αμαρίγια μετά την ήττα της Παραγουάης από τη Γαλλία