«Είστε αξιοθρήνητη και ανάξια της θέσης σας»: Ο Εμπαπέ απαντά στην ρατσιστική επίθεση Παραγουανής πολιτικού που τον αποκάλεσε «αμόρφωτο βάρβαρο»
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«Είστε αξιοθρήνητη και ανάξια της θέσης σας»: Ο Εμπαπέ απαντά στην ρατσιστική επίθεση Παραγουανής πολιτικού που τον αποκάλεσε «αμόρφωτο βάρβαρο»

Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες, έγραψε σε ανάρτησή της η Σελέστε Αμαρίγια μετά την ήττα της Παραγουάης από τη Γαλλία

«Είστε αξιοθρήνητη και ανάξια της θέσης σας»: Ο Εμπαπέ απαντά στην ρατσιστική επίθεση Παραγουανής πολιτικού που τον αποκάλεσε «αμόρφωτο βάρβαρο»
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Ο Κιλιάν Εμπαπέ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, χαρακτηρίζοντάς την «αξιοθρήνητη» και «ανάξια της θέσης της», μετά τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε εις βάρος του, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης δημοσίευσε τα σχόλιά της στην πλατφόρμα X, μετά την ήττα της χώρας της από τους «τρικολόρ» στη φάση των «16» της διοργάνωσης, στοχοποιώντας την καταγωγή και τη μόρφωση του Γάλλου επιθετικού.

«Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες. Έπρεπε να του δείξεις το μεσαίο δάχτυλο, Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. Γενικός Διευθυντής Παραγουάης). Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδύ χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου», έγραψε η Αμαρίγια στην ανάρτησή της.



Η οργισμένη απάντηση του Εμπαπέ

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις της Αμαρίγια, απαντώντας με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας», έγραψε ο Εμπαπέ και πρόσθεσε: «Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή τη χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».

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Στη συνέχεια, ο Γάλλος σταρ κατηγόρησε τη γερουσιαστή ότι με τη συμπεριφορά της επισκίασε την προσπάθεια της εθνικής ομάδας της χώρας της.

«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε.

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο», κατέληξε.


Η αντίδραση της γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Θέση για το περιστατικό πήρε και η γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που χαρακτήρισε τις δηώσεις της Αμαρίγια «άσχετες και απαράδεκτες».


Η πρόκριση της Γαλλίας και το νέο ραντεβού με το Μαρόκο

Ο Εμπαπέ ήταν καθοριστικός στην αναμέτρηση με την Παραγουάη, καθώς πέτυχε το νικητήριο πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο, στέλνοντας τη Γαλλία στα προημιτελικά.

Η ομάδα του θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στη Βοστώνη την Πέμπτη, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με επτά γκολ στη διοργάνωση, ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής και τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Νορβηγίας.


Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τσιλαβέρτ για «ομάδα από την Αφρική»

Η ένταση γύρω από την εθνική Γαλλίας είχε ξεκινήσει πριν από τον αγώνα, όταν ο πρώην τερματοφύλακας της Παραγουάης, Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ, είχε δηλώσει ότι η ομάδα της χώρας του θα αντιμετώπιζε «μια ομάδα από την Αφρική».

Η δήλωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τσιλαβέρτ «ντροπή».


«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τα ρατσιστικά σχόλια του Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ κατά της εθνικής Γαλλίας, τα οποία υπονομεύουν τις αξίες του σεβασμού, της αδελφοσύνης και της διαφορετικότητας στο ποδόσφαιρό μας», δήλωσε.

«Μπορεί κάποτε να ήταν ένας μεγάλος τερματοφύλακας, όμως πλέον αυτός ο άνθρωπος έχει πέσει σε ανυποληψία», πρόσθεσε ο Ντιαλό.
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