Wall Street: Ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 53.000 μονάδες – Ράλι με οδηγό τεχνολογία και AI
Wall Street: Ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 53.000 μονάδες – Ράλι με οδηγό τεχνολογία και AI
Οι τεχνολογικές μετοχές επανήλθαν στο προσκήνιο, οδηγώντας τη Wall Street υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών - Nέο ιστορικό ορόσημο ο Dow Jones
Με ισχυρή ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο και κυρίως τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ξεκίνησε η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα στη Wall Street, με τον Nasdaq να καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη και τον Dow Jones να υπερβαίνει ενδοσυνεδριακά, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ψυχολογικό όριο των 53.000 μονάδων.
Οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, τα εταιρικά αποτελέσματα που πλησιάζουν, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό ο Dow Jones κινήθηκε έντονα ανοδικά προς το τέλος της συνεδρίασης, κερδίζοντας τελικά περίπου 0,30% στις 53.056 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ορόσημο, σπάζοντας και το φράγμα των 53.000 μονάδων. Ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου κατά 0,72% στις 7.537 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο περίπου 1,12% στις 26.121 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο να ανακτά μέρος της δυναμικής που είχε χάσει την προηγούμενη εβδομάδα.
Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε στον απόηχο μιας ιδιαίτερα θετικής περιόδου για τις αμερικανικές αγορές παρά το το διήμερο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Dow Jones ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν άνοδο 1,8% και 2,1% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν θετική στάση απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, παρά τις υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων από την άλλη παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες , καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης, την Τετάρτη, των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Open Market Committee (FOMC), αλλά και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Τουρκία.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,481%. Αντίστοιχα, η απόδοση του 2ετούς τίτλου υποχώρησε οριακά, κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,125%, ενώ το 30ετές ομόλογο ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στο 4,994%.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν εκ νέου οι εταιρείες τεχνολογίας, με τον σχετικό δείκτη του κλάδου να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%. Ξεχώρισαν οι μετοχές της Western Digital, της Teradyne, της Marvell Technology και της Oracle, οι οποίες κινήθηκαν έντονα ανοδικά, καθώς οι επενδυτές επανήλθαν σε επιλεγμένες τοποθετήσεις μετά τη διόρθωση που είχε προηγηθεί στις εταιρείες ημιαγωγών.
Την ίδια στιγμή η Nvidia διαβεβαίωσε ότι «ο οδικός χάρτης της παραμένει αμετάβλητος», μετά από δημοσίευμα για καθυστέρηση σε διακομιστές (servers), το οποίο είχε προκαλέσει πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές στην Ασία. Η Broadcom κατέγραψε σημαντικά κέρδη, καθώς ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Apple έως το 2031, ενώ η SK Hynix ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία προώθησης της εισαγωγής των μετοχών της στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Samsung Electronics, τα οποία αναμένονται την Τρίτη.
Την ίδια ώρα, οι μετοχές του βιομηχανικού κλάδου ανέκτησαν πλήρως τις απώλειες που είχαν σημειώσει κατά τη διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, η αγορά εξακολουθεί να αξιολογεί κατά πόσο ο εντυπωσιακός ρυθμός ανόδου των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο κλάδος των ημιαγωγών είχε δεχθεί πιέσεις τις προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς αρκετοί επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών και ανακατανομή κεφαλαίων προς άλλους τομείς της αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, ο σχετικός δείκτης εξακολουθεί να εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο άνω του 80% από την αρχή του έτους, γεγονός που καταδεικνύει τη διαρκή εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του κλάδου.
Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις τεχνολογικές εταιρείες, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν απτές αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε αυξημένα έσοδα και υψηλότερη κερδοφορία. Όπως επισημαίνουν, η συνέχιση της ανοδικής πορείας δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τον ενθουσιασμό γύρω από την AI, αλλά κυρίως από την αύξηση των εταιρικών κερδών, την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και το επίπεδο των επιτοκίων.
Στο μέτωπο της οικονομίας, ο αμερικανικός κλάδος υπηρεσιών συνέχισε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο, αν και με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό, ενώ οι επιχειρήσεις αύξησαν τις προσλήψεις καθώς οι πιέσεις στο κόστος άρχισαν να αποκλιμακώνονται.
Οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, τα εταιρικά αποτελέσματα που πλησιάζουν, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Σε αυτό το κλίμα στο ταμπλό ο Dow Jones κινήθηκε έντονα ανοδικά προς το τέλος της συνεδρίασης, κερδίζοντας τελικά περίπου 0,30% στις 53.056 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό ορόσημο, σπάζοντας και το φράγμα των 53.000 μονάδων. Ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου κατά 0,72% στις 7.537 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο περίπου 1,12% στις 26.121 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο να ανακτά μέρος της δυναμικής που είχε χάσει την προηγούμενη εβδομάδα.
Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε στον απόηχο μιας ιδιαίτερα θετικής περιόδου για τις αμερικανικές αγορές παρά το το διήμερο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Dow Jones ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν άνοδο 1,8% και 2,1% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν θετική στάση απέναντι στις αμερικανικές μετοχές, παρά τις υψηλές αποτιμήσεις που έχουν διαμορφωθεί.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων από την άλλη παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες , καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της δημοσιοποίησης, την Τετάρτη, των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Open Market Committee (FOMC), αλλά και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται στην Τουρκία.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τις διεθνείς αγορές, αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,481%. Αντίστοιχα, η απόδοση του 2ετούς τίτλου υποχώρησε οριακά, κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,125%, ενώ το 30ετές ομόλογο ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1 μονάδα βάσης, με την απόδοσή του να διαμορφώνεται στο 4,994%.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν εκ νέου οι εταιρείες τεχνολογίας, με τον σχετικό δείκτη του κλάδου να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%. Ξεχώρισαν οι μετοχές της Western Digital, της Teradyne, της Marvell Technology και της Oracle, οι οποίες κινήθηκαν έντονα ανοδικά, καθώς οι επενδυτές επανήλθαν σε επιλεγμένες τοποθετήσεις μετά τη διόρθωση που είχε προηγηθεί στις εταιρείες ημιαγωγών.
Την ίδια στιγμή η Nvidia διαβεβαίωσε ότι «ο οδικός χάρτης της παραμένει αμετάβλητος», μετά από δημοσίευμα για καθυστέρηση σε διακομιστές (servers), το οποίο είχε προκαλέσει πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές στην Ασία. Η Broadcom κατέγραψε σημαντικά κέρδη, καθώς ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Apple έως το 2031, ενώ η SK Hynix ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία προώθησης της εισαγωγής των μετοχών της στις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα οικονομικά αποτελέσματα της Samsung Electronics, τα οποία αναμένονται την Τρίτη.
Την ίδια ώρα, οι μετοχές του βιομηχανικού κλάδου ανέκτησαν πλήρως τις απώλειες που είχαν σημειώσει κατά τη διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, η αγορά εξακολουθεί να αξιολογεί κατά πόσο ο εντυπωσιακός ρυθμός ανόδου των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο κλάδος των ημιαγωγών είχε δεχθεί πιέσεις τις προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς αρκετοί επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών και ανακατανομή κεφαλαίων προς άλλους τομείς της αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, ο σχετικός δείκτης εξακολουθεί να εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο άνω του 80% από την αρχή του έτους, γεγονός που καταδεικνύει τη διαρκή εμπιστοσύνη των αγορών στις προοπτικές του κλάδου.
Αναλυτές εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις τεχνολογικές εταιρείες, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν απτές αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μεταφράζονται σε αυξημένα έσοδα και υψηλότερη κερδοφορία. Όπως επισημαίνουν, η συνέχιση της ανοδικής πορείας δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τον ενθουσιασμό γύρω από την AI, αλλά κυρίως από την αύξηση των εταιρικών κερδών, την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης και το επίπεδο των επιτοκίων.
Στο μέτωπο της οικονομίας, ο αμερικανικός κλάδος υπηρεσιών συνέχισε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο, αν και με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό, ενώ οι επιχειρήσεις αύξησαν τις προσλήψεις καθώς οι πιέσεις στο κόστος άρχισαν να αποκλιμακώνονται.
Η οικονομία παραμένει ανθεκτική
«Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε δει ισχυρές αγορές και ισχυρές οικονομίες, αλλά σπάνια έχουμε δει τόσο υγιή συνδυασμό και των δύο», δήλωσε ο Mark Hackett της Nationwide. Όπως σημείωσε, τα εταιρικά κέρδη εξακολουθούν να ξεπερνούν τις προβλέψεις, οι αποτιμήσεις έχουν γίνει πιο λογικές, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αποκλιμακώνονται και η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται χωρίς να εμφανίζει σημάδια υπερθέρμανσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι επιμέρους εταιρικές εξελίξεις. Η Microsoft υποχώρησε περισσότερο από 1%, μετά την ανακοίνωση ότι προχωρά στην κατάργηση 4.800 θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν περίπου στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του κόστους και ανακατανομής πόρων προς τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι περικοπές επηρεάζουν σημαντικά και τη μονάδα Xbox, όπου αναμένεται να χαθούν περίπου 3.200 θέσεις εργασίας έως το 2027.
Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα για τη Dell Technologies, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε περίπου 3%, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβαλε δημοσίως τους υπολογιστές της εταιρείας από τον Λευκό Οίκο, σε μια ιδιαίτερα συμβολική εκδήλωση με τη συμμετοχή του NYSE και του Nasdaq.
Στον χώρο του λογισμικού, πιέσεις δέχθηκε η Datadog, καθώς επενδυτικός οίκος υποβάθμισε τη σύσταση για τη μετοχή, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων από το δεύτερο εξάμηνο και μετά. Παρότι οι αναλυτές εξακολουθούν να θεωρούν την εταιρεία ωφελημένη από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμούν ότι η επιβράδυνση της δραστηριότητας σε τομείς εκτός AI ενδέχεται να επηρεάσει τον ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων.
Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές της IBM, μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από μεγάλους αναλυτές, ενώ έντονη μεταβλητότητα παρουσίασε η O’Reilly Automotive εξαιτίας πληροφοριών για πιθανή εξαγορά δραστηριοτήτων ανταγωνίστριας εταιρείας στον κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ακόμη οι εταιρείες ημιαγωγών Teradyne και AMD, καθώς η Goldman Sachs αύξησε σημαντικά τις τιμές-στόχους τους, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές. Η θετική αυτή αξιολόγηση ενίσχυσε συνολικά τον κλάδο των ημιαγωγών και αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ξεχωριστή δυναμική συνεχίζει να εμφανίζει και ο αμυντικός κλάδος, ο οποίος εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε σχέση με την ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές εταιρειών όπως οι Northrop Grumman, RTX, Kratos Defense, Archer Aviation και Beta Technologies διατηρούν έντονη ανοδική πορεία, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες και η στροφή προς τα ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εταιρείες ηλεκτρονικού πολέμου και αμυντικού λογισμικού αρχίζουν πλέον να αποτιμώνται περισσότερο ως εταιρείες τεχνολογίας παρά ως παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Με την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων να ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες, η προσοχή της αγοράς στρέφεται πλέον στην επιβεβαίωση των υψηλών προσδοκιών για την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οι επενδυτές αναμένεται να αξιολογήσουν κατά πόσο οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και η πορεία των επιτοκίων μπορούν να στηρίξουν την ανοδική πορεία της Wall Street και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι επιμέρους εταιρικές εξελίξεις. Η Microsoft υποχώρησε περισσότερο από 1%, μετά την ανακοίνωση ότι προχωρά στην κατάργηση 4.800 θέσεων εργασίας, που αντιστοιχούν περίπου στο 2,1% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του κόστους και ανακατανομής πόρων προς τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι περικοπές επηρεάζουν σημαντικά και τη μονάδα Xbox, όπου αναμένεται να χαθούν περίπου 3.200 θέσεις εργασίας έως το 2027.
Οι εταιρείες που απασχόλησαν
Αντίθετα, θετική ήταν η εικόνα για τη Dell Technologies, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε περίπου 3%, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβαλε δημοσίως τους υπολογιστές της εταιρείας από τον Λευκό Οίκο, σε μια ιδιαίτερα συμβολική εκδήλωση με τη συμμετοχή του NYSE και του Nasdaq.
Στον χώρο του λογισμικού, πιέσεις δέχθηκε η Datadog, καθώς επενδυτικός οίκος υποβάθμισε τη σύσταση για τη μετοχή, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων από το δεύτερο εξάμηνο και μετά. Παρότι οι αναλυτές εξακολουθούν να θεωρούν την εταιρεία ωφελημένη από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμούν ότι η επιβράδυνση της δραστηριότητας σε τομείς εκτός AI ενδέχεται να επηρεάσει τον ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων.
Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές της IBM, μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από μεγάλους αναλυτές, ενώ έντονη μεταβλητότητα παρουσίασε η O’Reilly Automotive εξαιτίας πληροφοριών για πιθανή εξαγορά δραστηριοτήτων ανταγωνίστριας εταιρείας στον κλάδο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν ακόμη οι εταιρείες ημιαγωγών Teradyne και AMD, καθώς η Goldman Sachs αύξησε σημαντικά τις τιμές-στόχους τους, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές. Η θετική αυτή αξιολόγηση ενίσχυσε συνολικά τον κλάδο των ημιαγωγών και αναζωπύρωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Ξεχωριστή δυναμική συνεχίζει να εμφανίζει και ο αμυντικός κλάδος, ο οποίος εξακολουθεί να υπεραποδίδει σε σχέση με την ευρύτερη αγορά. Οι μετοχές εταιρειών όπως οι Northrop Grumman, RTX, Kratos Defense, Archer Aviation και Beta Technologies διατηρούν έντονη ανοδική πορεία, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες και η στροφή προς τα ηλεκτρονικά συστήματα πολέμου δημιουργούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εταιρείες ηλεκτρονικού πολέμου και αμυντικού λογισμικού αρχίζουν πλέον να αποτιμώνται περισσότερο ως εταιρείες τεχνολογίας παρά ως παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Οι αμυντικές στο επίκεντρο
Με την περίοδο ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων να ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες, η προσοχή της αγοράς στρέφεται πλέον στην επιβεβαίωση των υψηλών προσδοκιών για την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Οι επενδυτές αναμένεται να αξιολογήσουν κατά πόσο οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και η πορεία των επιτοκίων μπορούν να στηρίξουν την ανοδική πορεία της Wall Street και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
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