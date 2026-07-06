Wall Street: Ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 53.000 μονάδες – Ράλι με οδηγό τεχνολογία και AI

Οι τεχνολογικές μετοχές επανήλθαν στο προσκήνιο, οδηγώντας τη Wall Street υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών - Nέο ιστορικό ορόσημο ο Dow Jones