Με το δεξί στη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε τις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

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Με κέρδη ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές, αλλά και τις Aktor, ΔΕΗ, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ να λειτουργούν ως καύσιμο για την άνοδο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμώνκαι ο τζίρος έφτασε τα, με την αξία των πακέτων να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 39 εκατ. ευρώ.Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,79% στις 6.492,18 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε κέρδη 0,55% στις 3.213 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης είχε σημαντική άνοδο 1,37% αν και δέχτηκε πιέσεις από τους πωλητές στην έναρξη της συνεδρίασης.Ώθηση στη σημερινή συνεδρίαση έδωσε και η JP Morgan, που αναβάθμισε την ελληνική αγορά σε «overweight», βλέποντας εισροές έως 1 δισ. δολαρίων. Η ομάδα δεικτών της JP Morgan εκτιμά ότι οι παθητικές εισροές θα προσεγγίσουν τα 956,6 εκατ. δολάρια, δηλαδή πρακτικά το 1 δισ. δολάρια. Αυτό, σύμφωνα με τον οίκο, δημιουργεί ένα ισχυρό τεχνικό στήριγμα για την ελληνική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027.Το βασικό επενδυτικό όχημα της JP Morgan για την ελληνική αγορά είναι η Eurobank, την οποία έχει ήδη εντάξει στο CEEMEA Strategy Top 10 από τις 15 Ιουνίου. Η μετοχή εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα με τιμή 4,29 ευρώ, κεφαλαιοποίηση 17,84 δισ. δολάρια, απόδοση 19,4% από την αρχή του έτους, σύσταση υπεραπόδοσης και εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς κέρδη 10,7 φορές για το 2026 και 9,3 φορές για το 2027.δεν είναι τυχαία. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτελούν περίπου το 70% του MSCI Greece με βάση την κεφαλαιοποίηση και ακόμη μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής προσοχής από την πλευρά των διεθνών επενδυτών. Η JPMorgan σημειώνει ότι οι ελληνικές μετοχές δεν είναι πλέον εξαιρετικά φθηνές, αλλά παραμένουν μετρίως υποτιμημένες.Με βάση τις εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας για την ένταξη στον Stoxx Europe 600, οι μεγαλύτερες πιθανές εισροές αναμένονται στην Εθνική Τράπεζα, με 278,6 εκατ. δολάρια, και ακολουθούν η Eurobank με 220,6 εκατ. δολάρια, η Τράπεζα Πειραιώς με 206,1 εκατ. δολάρια και η Alpha Bank με 136,3 εκατ. δολάρια.Πέρα από τις τράπεζες, η τράπεζα βλέπει πιθανές εισροές 26,7 εκατ. δολαρίων στη Metlen, 24,8 εκατ. δολαρίων στη ΔΕΗ, 22,4 εκατ. δολαρίων στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 21,1 εκατ. δολαρίων στον ΟΤΕ και 20 εκατ. δολαρίων στη Jumbo.Ακόμα, η Morgan Stanley ξεκίνησε κάλυψη στη μετοχή της ΔΕΗ, με σύσταση «overweight» και τιμή στόχο τα 27 ευρώ.Υπενθυμίζεται, ότι στη σημερινή συνεδρίαση, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι περίπου 15,5 εκατ. νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ.Ακόμα, η Fais Group διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,149 ευρώ ανά μετοχή), ενώ χωρίς το μέρισμα των 0,065€ διαπραγματεύτηκε και η μετοχή της ELTON.Περνώντας στις τραπεζικές μετοχές, η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της Alpha Bank στο BBB με σταθερό outlook, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση των κεφαλαιακών της αποθεμάτων. Η Scope χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο της Alpha Bank ως «consistent – high», επισημαίνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει εδραιωμένο εμπορικό franchise στην Ελλάδα, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλότερου εισοδήματος.Συνολικά, 65 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 49 ήταν καθοδικές και 14 παρέμειναν σταθερές. Ξεχώρισαν οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ και Motor Oil με κέρδη άνω του 4%, της ΕΥΔΑΠ με +3,85%, της ΔΕΗ με +2,11%, της Cenergy με +3,81% και του Aktor με +0,97%.