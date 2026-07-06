Με το δεξί στη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε τις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Με το δεξί στη νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε τις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
«Καύσιμο» για το Χρηματιστήριο Αθηνών οι ενεργειακές και οι τραπεζικές μετοχές, με τον ΓΔ να πιάνει οριακά τις 2.560 μονάδες - Pantelakis Securities για ElvalHalcor: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 6,50 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «Buy»
Με κέρδη ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές, αλλά και τις Aktor, ΔΕΗ, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ να λειτουργούν ως καύσιμο για την άνοδο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε ανοδικά κατά 0,91% φτάνοντας τις 2.560,34 μονάδες και ο τζίρος έφτασε τα 296,93 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 39 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,79% στις 6.492,18 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε κέρδη 0,55% στις 3.213 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης είχε σημαντική άνοδο 1,37% αν και δέχτηκε πιέσεις από τους πωλητές στην έναρξη της συνεδρίασης.
Ώθηση στη σημερινή συνεδρίαση έδωσε και η JP Morgan, που αναβάθμισε την ελληνική αγορά σε «overweight», βλέποντας εισροές έως 1 δισ. δολαρίων. Η ομάδα δεικτών της JP Morgan εκτιμά ότι οι παθητικές εισροές θα προσεγγίσουν τα 956,6 εκατ. δολάρια, δηλαδή πρακτικά το 1 δισ. δολάρια. Αυτό, σύμφωνα με τον οίκο, δημιουργεί ένα ισχυρό τεχνικό στήριγμα για την ελληνική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027.
Το βασικό επενδυτικό όχημα της JP Morgan για την ελληνική αγορά είναι η Eurobank, την οποία έχει ήδη εντάξει στο CEEMEA Strategy Top 10 από τις 15 Ιουνίου. Η μετοχή εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα με τιμή 4,29 ευρώ, κεφαλαιοποίηση 17,84 δισ. δολάρια, απόδοση 19,4% από την αρχή του έτους, σύσταση υπεραπόδοσης και εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς κέρδη 10,7 φορές για το 2026 και 9,3 φορές για το 2027.
Η έμφαση στις τράπεζες δεν είναι τυχαία. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτελούν περίπου το 70% του MSCI Greece με βάση την κεφαλαιοποίηση και ακόμη μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής προσοχής από την πλευρά των διεθνών επενδυτών. Η JPMorgan σημειώνει ότι οι ελληνικές μετοχές δεν είναι πλέον εξαιρετικά φθηνές, αλλά παραμένουν μετρίως υποτιμημένες.
Με βάση τις εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας για την ένταξη στον Stoxx Europe 600, οι μεγαλύτερες πιθανές εισροές αναμένονται στην Εθνική Τράπεζα, με 278,6 εκατ. δολάρια, και ακολουθούν η Eurobank με 220,6 εκατ. δολάρια, η Τράπεζα Πειραιώς με 206,1 εκατ. δολάρια και η Alpha Bank με 136,3 εκατ. δολάρια.
Πέρα από τις τράπεζες, η τράπεζα βλέπει πιθανές εισροές 26,7 εκατ. δολαρίων στη Metlen, 24,8 εκατ. δολαρίων στη ΔΕΗ, 22,4 εκατ. δολαρίων στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 21,1 εκατ. δολαρίων στον ΟΤΕ και 20 εκατ. δολαρίων στη Jumbo.
Ακόμα, η Morgan Stanley ξεκίνησε κάλυψη στη μετοχή της ΔΕΗ, με σύσταση «overweight» και τιμή στόχο τα 27 ευρώ.
Υπενθυμίζεται, ότι στη σημερινή συνεδρίαση, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι περίπου 15,5 εκατ. νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, η Fais Group διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,149 ευρώ ανά μετοχή), ενώ χωρίς το μέρισμα των 0,065€ διαπραγματεύτηκε και η μετοχή της ELTON.
Περνώντας στις τραπεζικές μετοχές, η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της Alpha Bank στο BBB με σταθερό outlook, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση των κεφαλαιακών της αποθεμάτων. Η Scope χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο της Alpha Bank ως «consistent – high», επισημαίνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει εδραιωμένο εμπορικό franchise στην Ελλάδα, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλότερου εισοδήματος.
Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,79% στις 6.492,18 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε κέρδη 0,55% στις 3.213 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης είχε σημαντική άνοδο 1,37% αν και δέχτηκε πιέσεις από τους πωλητές στην έναρξη της συνεδρίασης.
Ώθηση στη σημερινή συνεδρίαση έδωσε και η JP Morgan, που αναβάθμισε την ελληνική αγορά σε «overweight», βλέποντας εισροές έως 1 δισ. δολαρίων. Η ομάδα δεικτών της JP Morgan εκτιμά ότι οι παθητικές εισροές θα προσεγγίσουν τα 956,6 εκατ. δολάρια, δηλαδή πρακτικά το 1 δισ. δολάρια. Αυτό, σύμφωνα με τον οίκο, δημιουργεί ένα ισχυρό τεχνικό στήριγμα για την ελληνική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027.
Το βασικό επενδυτικό όχημα της JP Morgan για την ελληνική αγορά είναι η Eurobank, την οποία έχει ήδη εντάξει στο CEEMEA Strategy Top 10 από τις 15 Ιουνίου. Η μετοχή εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα με τιμή 4,29 ευρώ, κεφαλαιοποίηση 17,84 δισ. δολάρια, απόδοση 19,4% από την αρχή του έτους, σύσταση υπεραπόδοσης και εκτιμώμενο δείκτη τιμής προς κέρδη 10,7 φορές για το 2026 και 9,3 φορές για το 2027.
Η έμφαση στις τράπεζες δεν είναι τυχαία. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αποτελούν περίπου το 70% του MSCI Greece με βάση την κεφαλαιοποίηση και ακόμη μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής προσοχής από την πλευρά των διεθνών επενδυτών. Η JPMorgan σημειώνει ότι οι ελληνικές μετοχές δεν είναι πλέον εξαιρετικά φθηνές, αλλά παραμένουν μετρίως υποτιμημένες.
Με βάση τις εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας για την ένταξη στον Stoxx Europe 600, οι μεγαλύτερες πιθανές εισροές αναμένονται στην Εθνική Τράπεζα, με 278,6 εκατ. δολάρια, και ακολουθούν η Eurobank με 220,6 εκατ. δολάρια, η Τράπεζα Πειραιώς με 206,1 εκατ. δολάρια και η Alpha Bank με 136,3 εκατ. δολάρια.
Πέρα από τις τράπεζες, η τράπεζα βλέπει πιθανές εισροές 26,7 εκατ. δολαρίων στη Metlen, 24,8 εκατ. δολαρίων στη ΔΕΗ, 22,4 εκατ. δολαρίων στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 21,1 εκατ. δολαρίων στον ΟΤΕ και 20 εκατ. δολαρίων στη Jumbo.
Ακόμα, η Morgan Stanley ξεκίνησε κάλυψη στη μετοχή της ΔΕΗ, με σύσταση «overweight» και τιμή στόχο τα 27 ευρώ.
Υπενθυμίζεται, ότι στη σημερινή συνεδρίαση, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι περίπου 15,5 εκατ. νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, η Fais Group διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,149 ευρώ ανά μετοχή), ενώ χωρίς το μέρισμα των 0,065€ διαπραγματεύτηκε και η μετοχή της ELTON.
Περνώντας στις τραπεζικές μετοχές, η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση της Alpha Bank στο BBB με σταθερό outlook, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, την ισχυρή θέση της στην ελληνική αγορά και την ενίσχυση των κεφαλαιακών της αποθεμάτων. Η Scope χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο της Alpha Bank ως «consistent – high», επισημαίνοντας ότι η τράπεζα διαθέτει εδραιωμένο εμπορικό franchise στην Ελλάδα, με έμφαση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πελάτες υψηλότερου εισοδήματος.
Η εικόνα στο ταμπλόΣυνολικά, 65 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 49 ήταν καθοδικές και 14 παρέμειναν σταθερές. Ξεχώρισαν οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ και Motor Oil με κέρδη άνω του 4%, της ΕΥΔΑΠ με +3,85%, της ΔΕΗ με +2,11%, της Cenergy με +3,81% και του Aktor με +0,97%.
Αντίστοιχα στις τράπεζες η ΕΤΕ είχε κέρδη 1,215, η Alpha Bank +2,06%, η Eurobank +1,69% και η Πειραιώς (+1,40%).
Στον αντίποδα, πτώση 0,33% κατέγραψε η Metlen, -0,35% η Allwyn, -0,34% η Credia Bank.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,44% στις 69.416 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix κατέγραψε άνοδο 0,2%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 1,66% στις 7.955 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1%. Αντίθετα, οι κινεζικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, με τον Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ να ενισχύεται κατά 0,4% και τον CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας να σημειώνει κέρδη 0,2%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έχει απώλειες 0,21% στις 8.826 μονάδες.
Απώλειες καταγράφονται αυτή την ώρα στις ευρωαγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί κατά 0,58%, τον γερμανικό Dax να χάνει 0,14%, τον FTSE 100 στο Λονδίνο να διολισθαίνει κατά 0,48% και τον γαλλικό CAC κατά 0,39%. Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,20% και ο IBEX 35 χάνει 0,715.
Τέλος, στο άνοιγμα της Wall Street, ο S&P 500 διατηρεί τη θετική του δυναμική μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, κατά την οποία ο Dow Jones κατέγραψε ιστορικά υψηλά. Στη σημερινή συνεδρίαση ο Dow Jones ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,17% και διαπραγματεύεται στις 52.989 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,48% στις 7.519 μονάδες. Κέρδη κατά 0,76% σημειώνει ο Nasdaq ο οποίος βρίσκεται στις 26.030 μονάδες.
Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου κινούνται ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές. Το ETF XLK, που παρακολουθεί μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ενισχύεται πάνω από 1%. Ξεχωρίζουν η Western Digital με άνοδο 3% και η Teradyne με κέρδη 4%, ενώ ανοδικά κινούνται και οι Marvell Technology και Oracle, με κέρδη άνω του 3% και 2% αντίστοιχα.
newmoney.gr
Στον αντίποδα, πτώση 0,33% κατέγραψε η Metlen, -0,35% η Allwyn, -0,34% η Credia Bank.
Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορέςΜεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα αναμένουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που θα δημοσιοποιηθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,44% στις 69.416 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix κατέγραψε άνοδο 0,2%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi υποχώρησε κατά 1,66% στις 7.955 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1%. Αντίθετα, οι κινεζικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, με τον Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ να ενισχύεται κατά 0,4% και τον CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας να σημειώνει κέρδη 0,2%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έχει απώλειες 0,21% στις 8.826 μονάδες.
Απώλειες καταγράφονται αυτή την ώρα στις ευρωαγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να υποχωρεί κατά 0,58%, τον γερμανικό Dax να χάνει 0,14%, τον FTSE 100 στο Λονδίνο να διολισθαίνει κατά 0,48% και τον γαλλικό CAC κατά 0,39%. Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,20% και ο IBEX 35 χάνει 0,715.
Τέλος, στο άνοιγμα της Wall Street, ο S&P 500 διατηρεί τη θετική του δυναμική μετά από μια ισχυρή εβδομάδα, κατά την οποία ο Dow Jones κατέγραψε ιστορικά υψηλά. Στη σημερινή συνεδρίαση ο Dow Jones ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,17% και διαπραγματεύεται στις 52.989 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,48% στις 7.519 μονάδες. Κέρδη κατά 0,76% σημειώνει ο Nasdaq ο οποίος βρίσκεται στις 26.030 μονάδες.
Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου κινούνται ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές. Το ETF XLK, που παρακολουθεί μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ενισχύεται πάνω από 1%. Ξεχωρίζουν η Western Digital με άνοδο 3% και η Teradyne με κέρδη 4%, ενώ ανοδικά κινούνται και οι Marvell Technology και Oracle, με κέρδη άνω του 3% και 2% αντίστοιχα.
newmoney.gr
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