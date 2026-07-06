«Εδώ και έναν χρόνο δεν έβγαιναν έξω, μύριζε πολύ εδώ και 10 μέρες»: Τι λένε οι γείτονες για τον άνδρα σε προχωρημένη σήψη στο Παγκράτι

Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ζούμε μαζί με τον αδερφό του στο διαμέρισμα - «Ήταν και οι δύο άρρωστοι, καβγάδες δεν είχαν αλλά το σπίτι μύριζε πάντα»