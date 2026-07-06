«Εδώ και έναν χρόνο δεν έβγαιναν έξω, μύριζε πολύ εδώ και 10 μέρες»: Τι λένε οι γείτονες για τον άνδρα σε προχωρημένη σήψη στο Παγκράτι
«Εδώ και έναν χρόνο δεν έβγαιναν έξω, μύριζε πολύ εδώ και 10 μέρες»: Τι λένε οι γείτονες για τον άνδρα σε προχωρημένη σήψη στο Παγκράτι
Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ζούμε μαζί με τον αδερφό του στο διαμέρισμα - «Ήταν και οι δύο άρρωστοι, καβγάδες δεν είχαν αλλά το σπίτι μύριζε πάντα»
Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στην πλατεία Μεσολογγίου, στο Παγκράτι, μετά τον εντοπισμό ενός 63χρονου άνδρα σε προχωρημένη σήψη, χθες το απόγευμα, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αστυδάμαντος.
Εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες όλοι είχαν αντιληφθεί ότι από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αναδύεται μια έντονη δυσοσμία και υποψιάστηκαν πως κάτι είχε συμβεί με τα δύο αδέλφια.
Και οι δύο αντιμετώπιζαν χρόνια, ψυχιατρικά προβλήματα και, όπως λένε οι γείτονές τους, ενώ συχνά προκαλούσαν προβλήματα στην πολυκατοικία με τη συμπεριφορά τους.
«Ήταν και οι δύο άρρωστοι. Καβγάδες δεν είχαν αλλά το σπίτι μύριζε πάντα. Ήταν μέσα στη βρώμα. Αλλά εδώ και 10 ημέρες μύριζε πολύ. Φωνές και καβγάδες μεταξύ τους δεν είχαμε ακούσει», λέει στο protothema.gr ένας ένοικος της διπλανής πολυκατοικίας.
Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα οι γείτονές τους δεν τους έβλεπαν να κυκλοφορούν στο δρόμο παρά μόνο τον έναν αδελφό να βγαίνει στο μπαλκόνι και να κάθεται.
«Καθόταν στο μπαλκόνι αλλά ένα χρόνο δεν τους είχα δει. Ένα χρόνο ήταν κλεισμένοι μέσα. Κανείς δεν έβγαινε.
Μύριζε άσχημα τώρα τελευταία και για αυτό τους βρήκαν. Εδώ έμεναν πάντα, δικό τους είναι το σπίτι. Η μάνα και ο πατέρας πέθαναν», αναφέρει μια άλλη κάτοικος της περιοχής.
Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη το απόγευμα της Κυριακής, όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από διαμέρισμα στην οδό Αστυδάμαντος, στο Παγκράτι.
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα δύο αδέλφια. Ο 63χρονος βρέθηκε νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τυλιγμένος σε σεντόνια, ενώ ο αδελφός του ήταν εν ζωή.
Εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες όλοι είχαν αντιληφθεί ότι από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αναδύεται μια έντονη δυσοσμία και υποψιάστηκαν πως κάτι είχε συμβεί με τα δύο αδέλφια.
Και οι δύο αντιμετώπιζαν χρόνια, ψυχιατρικά προβλήματα και, όπως λένε οι γείτονές τους, ενώ συχνά προκαλούσαν προβλήματα στην πολυκατοικία με τη συμπεριφορά τους.
«Ήταν και οι δύο άρρωστοι. Καβγάδες δεν είχαν αλλά το σπίτι μύριζε πάντα. Ήταν μέσα στη βρώμα. Αλλά εδώ και 10 ημέρες μύριζε πολύ. Φωνές και καβγάδες μεταξύ τους δεν είχαμε ακούσει», λέει στο protothema.gr ένας ένοικος της διπλανής πολυκατοικίας.
Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα οι γείτονές τους δεν τους έβλεπαν να κυκλοφορούν στο δρόμο παρά μόνο τον έναν αδελφό να βγαίνει στο μπαλκόνι και να κάθεται.
«Καθόταν στο μπαλκόνι αλλά ένα χρόνο δεν τους είχα δει. Ένα χρόνο ήταν κλεισμένοι μέσα. Κανείς δεν έβγαινε.
Μύριζε άσχημα τώρα τελευταία και για αυτό τους βρήκαν. Εδώ έμεναν πάντα, δικό τους είναι το σπίτι. Η μάνα και ο πατέρας πέθαναν», αναφέρει μια άλλη κάτοικος της περιοχής.
Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη το απόγευμα της Κυριακής, όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από διαμέρισμα στην οδό Αστυδάμαντος, στο Παγκράτι.
Το χρονικό
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα δύο αδέλφια. Ο 63χρονος βρέθηκε νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τυλιγμένος σε σεντόνια, ενώ ο αδελφός του ήταν εν ζωή.
Ο αδελφός του νεκρού προσήχθη και εξετάζεται από τις Αρχές, ενώ οι συνθήκες θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση. Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση
Πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια, που έμεναν μαζί, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πρώην αστυνομικοί.
Πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια, που έμεναν μαζί, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πρώην αστυνομικοί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα