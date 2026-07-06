Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Προ των πυλών είναι οι θερινές εκπτώσεις 2026, με τα καταστήματα να έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές