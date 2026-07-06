Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Προ των πυλών είναι οι θερινές εκπτώσεις 2026, με τα καταστήματα να έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2026, με την αγορά να προετοιμάζεται για μία περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης που αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου.
Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές, ενώ οι επιχειρήσεις προσδοκούν σε τόνωση του τζίρου τους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.
Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.
Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.
Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό όφελος, είτε μέσω της παράθεσης της παλιάς και της νέας τιμής, με βασική προϋπόθεση να αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα διάθεσής τους, ενώ ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους επαγγελματίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις μπορεί να επιφέρει σημαντικές διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.
Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές, ενώ οι επιχειρήσεις προσδοκούν σε τόνωση του τζίρου τους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.
Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.
Η νομοθεσία προβλέπει ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.
Θερινές εκπτώσεις: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεωνΠαράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις για τις μειωμένες τιμές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, σε κάθε προσφορά ή έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής του προϊόντος, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής στην οποία αυτό είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.
Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό όφελος, είτε μέσω της παράθεσης της παλιάς και της νέας τιμής, με βασική προϋπόθεση να αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα διάθεσής τους, ενώ ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους επαγγελματίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις μπορεί να επιφέρει σημαντικές διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα