CVC: Πουλά τη D-Marin στη γαλλική InfraVia – Ανω του 1 δισ. ευρώ το τίμημα

Πηγές των Financial Times, αναφέρουν ότι η αποτίμηση της D-Marin κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 δισ. ευρώ - Η συμφωνία με την InfraVia αναμένεται να αποφέρει ιδιαίτερα υψηλή απόδοση στην επένδυσή της CVC