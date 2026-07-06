CVC: Πουλά τη D-Marin στη γαλλική InfraVia – Ανω του 1 δισ. ευρώ το τίμημα
CVC: Πουλά τη D-Marin στη γαλλική InfraVia – Ανω του 1 δισ. ευρώ το τίμημα
Πηγές των Financial Times, αναφέρουν ότι η αποτίμηση της D-Marin κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 δισ. ευρώ - Η συμφωνία με την InfraVia αναμένεται να αποφέρει ιδιαίτερα υψηλή απόδοση στην επένδυσή της CVC
Η CVC Capital Partners συμφώνησε να πουλήσει τον όμιλο μαρινών D-Marin έναντι ποσού που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, καθώς η άνθηση της αγοράς των superyachts τροφοδοτεί νέο κύμα επενδύσεων στον κλάδο. Η γαλλική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων InfraVia θα αποκτήσει την D-Marin, με έδρα την Αθήνα, η οποία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές μαρινών στη Μεσόγειο, διαθέτοντας 28 εγκαταστάσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο πλευρές. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο πηγές των Financial Times, αναφέρουν ότι η αποτίμηση της D-Marin κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται, ότι η CVC είχε αποκτήσει την εταιρεία το 2020.
Νέο κύμα συμφωνιών στις μαρίνες
Η πώληση της D-Marin αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά σημαντικών συναλλαγών στον κλάδο των μαρινών, όπου επενδυτικοί όμιλοι όπως οι Blackstone και Stonepeak ενισχύουν την παρουσία τους, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση αλλά και τις ευκαιρίες συγκέντρωσης σε μια ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά.
Η D-Marin διαχειρίζεται 22 μαρίνες στη Μεσόγειο και ακόμη έξι σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνολικά διαθέτει περίπου 14.300 θέσεις ελλιμενισμού, οι οποίες συνήθως μισθώνονται με ετήσιες συμβάσεις.
Σύμφωνα με τη McKinsey, η Μεσόγειος αποτελεί το σημαντικότερο παγκόσμιο κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% της παγκόσμιας δραστηριότητας yachting. Η ζήτηση είναι τόσο υψηλή ώστε οι ιδιοκτήτες σκαφών συχνά αντιμετωπίζουν λίστες αναμονής διάρκειας ενός έτους ή και περισσότερο για την εξασφάλιση θέσης ελλιμενισμού.
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Νέο κύμα συμφωνιών στις μαρίνες
Η πώληση της D-Marin αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια σειρά σημαντικών συναλλαγών στον κλάδο των μαρινών, όπου επενδυτικοί όμιλοι όπως οι Blackstone και Stonepeak ενισχύουν την παρουσία τους, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση αλλά και τις ευκαιρίες συγκέντρωσης σε μια ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά.
Η D-Marin διαχειρίζεται 22 μαρίνες στη Μεσόγειο και ακόμη έξι σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνολικά διαθέτει περίπου 14.300 θέσεις ελλιμενισμού, οι οποίες συνήθως μισθώνονται με ετήσιες συμβάσεις.
Σύμφωνα με τη McKinsey, η Μεσόγειος αποτελεί το σημαντικότερο παγκόσμιο κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, συγκεντρώνοντας περίπου το 70% της παγκόσμιας δραστηριότητας yachting. Η ζήτηση είναι τόσο υψηλή ώστε οι ιδιοκτήτες σκαφών συχνά αντιμετωπίζουν λίστες αναμονής διάρκειας ενός έτους ή και περισσότερο για την εξασφάλιση θέσης ελλιμενισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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