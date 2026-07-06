Το ξέφρενο πάρτι μετά τον γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης... μπροστάρης, οι χορεύτριες με τις φωτιές και το σόου στον ουρανό
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Θανάσης Αντετοκούνμπο Γάμος Αθηναϊκή Ριβιέρα Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το ξέφρενο πάρτι μετά τον γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης... μπροστάρης, οι χορεύτριες με τις φωτιές και το σόου στον ουρανό

Ο δεύτερος αδελφός της οικογένειας Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την επί σειρά ετών σύντροφό του, Κάτια, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά

Το ξέφρενο πάρτι μετά τον γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης... μπροστάρης, οι χορεύτριες με τις φωτιές και το σόου στον ουρανό
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Στιγμές ευτυχίας έζησε η οικογένεια Αντετοκούνμπο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια, επισφραγίζοντας μια σχέση που μετρά περισσότερα από δέκα χρόνια.

Μετά τον γάμο -στον οποίο κουμπάρος ήταν ο Γιάννης- ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι με συγγενείς και φίλους, με τη μητέρα του Θανάση, Βερόνικα Αντετοκούνμπο, να δημοσιεύει στα social media διαδοχικά στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά.

Νωρίτερα στιγμιότυπα από τον γάμο είχε μοιραστεί στα social media και ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, ο οποίος είναι αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Το ξέφρενο πάρτι μετά τον γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης... μπροστάρης, οι χορεύτριες με τις φωτιές και το σόου στον ουρανό

Βίντεο από το γαμήλιο πάρτι

Στα βίντεο που μοιράστηκε η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, η οικογένεια φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή της, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του χορού μαζί με τα αδέλφια του και να δίνει τον ρυθμό. 



Σε ένα από τα βίντεο, οι καλεσμένοι γλεντούν με τη συνοδεία του τραγουδιού «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

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Το γαμήλιο πάρτι στο Island περιλάμβανε και εντυπωσιακό σόου, με χορεύτριες με φωτιές να ξεσηκώνουν τους καλεσμένους και να δίνουν ακόμη πιο εορταστικό τόνο στη βραδιά, ενώ και η μητέρα της οικογένειας μπήκε στον χορό απολαμβάνοντας τη μεγάλη στιγμή.







Σημειώνεται πως ανάμεσα στους καλεσμένους που εμφανίζονται στα στιγμιότυπα ήταν και ο καλός φίλος της οικογένειας, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο μετά την αγορά της ΚΑΕ Άρης.


Το σόου με drones που φώτισε τον ουρανό της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο είχε ετοιμάσει και μια εντυπωσιακή έκπληξη για τους καλεσμένους, με ένα σόου από drones να φωτίζει τον ουρανό.

Ανάμεσα στα μηνύματα που σχηματίστηκαν ήταν το «Welcome to Greece, το «The Antetokounmpo Way», αλλά και το «Σ' αγαπάω Κουραμπιέ».


Το ξέφρενο πάρτι μετά τον γάμο του Θανάση Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης... μπροστάρης, οι χορεύτριες με τις φωτιές και το σόου στον ουρανό
74 ΣΧΟΛΙΑ

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