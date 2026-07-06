Οφειλές προς τα Ταμεία: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 72 δόσεις – Τα οφέλη και οι δυσκολίες
Οφειλές προς τα Ταμεία: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 72 δόσεις – Τα οφέλη και οι δυσκολίες
Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης
Εως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), για την ένταξή τους στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, ώστε να πληρούται η βασική προϋπόθεση υπαγωγής.
Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης.
Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ.
Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και από την ημερομηνία ένταξης επιβαρύνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται για την πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, αντί πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων. Δηλαδή, επιβαρύνεται με επιτόκιο της τάξης του 5,5% όταν για οφειλές εκτός ρύθμισης, το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 8,5%.
Παράλληλα, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που τελικά μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση.
Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, ώστε να πληρούται η βασική προϋπόθεση υπαγωγής.
Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης.
Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Οι οφειλές μπορούν να εξοφληθούν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ.
Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και από την ημερομηνία ένταξης επιβαρύνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται για την πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, αντί πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων. Δηλαδή, επιβαρύνεται με επιτόκιο της τάξης του 5,5% όταν για οφειλές εκτός ρύθμισης, το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 8,5%.
Παράλληλα, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που τελικά μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση.
Ποια είναι τα οφέλη της ρύθμισηςΧορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, διακόπτεται η εκτέλεση τυχόν επιβληθείσας ποινής και παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.
Ποιες είναι οι δυσκολίες της ρύθμισηςΤο πρώτο «κλειδί» για τη ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία σε 72 δόσεις αποτελεί η ημερομηνία 31/12/2023 πέραν της οποίας δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αν υπάρχουν, συνθήκη που αφορά τους περισσότερους οφειλέτες θα πρέπει αυτές να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι μέχρι σήμερα και η μόνη ενεργή.
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