Οφειλές προς τα Ταμεία: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 72 δόσεις – Τα οφέλη και οι δυσκολίες

Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης