ΕΚΠΟΙΖΩ: «Παράνομη η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς και της Alpha Bank» – Τι απαντά η τράπεζα

Σύμφωνα με την Alpha Bank «η απόφαση δεν επηρεάζει την ισχύ των συμβατικών σχέσεων των πελατών που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το myAlpha Benefit Base, ούτε αμφισβητεί τη δυνατότητα παροχής του συγκεκριμένου πακέτου υπηρεσιών»